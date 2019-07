Corpurile de iluminat pot influența considerabil ambientul din locuința ta, așa că este important să faci alegerile potrivite, în așa fel încât să existe o armonie între toate elementele de design. Atunci când vei alege corpurile de iluminat, va trebui să știi exact cărui spațiu vor fi destinate și ce atmosferă îți dorești să creezi în fiecare încăpere.

Noi îți venim în ajutor și îți recomandăm o serie de corpuri de iluminat elegante, care sunt esențiale pentru designul fiecărei locuințe.

Candelabrul

Un candelabru poate oferi o notă de eleganță într-un living room cu tavan înalt. De asemenea, un astfel de corp de iluminat se potrivește cu atmosfera din sălile de evenimente, dar și în restaurantele rafinate. De obicei, candelabrele sunt disponibile în diverse modele, având mai multe brațe, diverse finisaje și accesorii strălucitoare.

Lustra

Dacă îți dorești un decor elegant în living room sau în dormitor, poți alege o lustră din sticlă, cu diverse finisaje, care să îi impresioneze pe oaspeții tăi. Dacă optezi pentru un model sofisticat, trebuie să ții cont de dimensiunile lustrei, astfel încât aceasta să fie în armonie cu restul camerei.

Dacă te interesează modelele de lustre elegante, trebuie să te asiguri că materialele din care sunt realizate sunt de calitate, pentru că acestea asigură rezistență și durabilitate corpului de iluminat. De asemenea, în funcție de camera în care dorești să amplasezi lustra, va trebui să alegi cu atenție becurile, pentru a beneficia de lumină rece sau caldă.

Veioza

Veiozele sunt mai mici decât lampadarele, așa că le poți așeza pe măsuțe, birouri sau alte piese de mobilier. Dacă te gândești să îți achiziționezi o veioză, trebuie să ții cont de faptul că aceasta trebuie să fie în armonie cu stilul pe care l-ai adoptat în camera respectivă.

Pentru o cameră amenajată în stil clasic sau vintage poți alege o veioză cu abajur plisat, care va da un aspect chic încăperii. De asemenea, o veioză elegantă trebuie să se asorteze cu nuanțele celorlalte accesorii din cameră.

Lampadar

Un singur corp de iluminat bine ales poate conferi încăperii un plus de eleganță. Un lampadar are un aspect chic, nu ocupă mult spațiu și are o bună stabilitate, așa că poate fi o opțiune perfectă pentru living room sau dormitor.

Acesta poate fi amplasat oriunde: lângă un fotoliu, lângă o canapea sau lângă o masă, în funcție de nevoile pe care le ai. În plus, acest corp de iluminat are și opțiunea de direcționa lumina exact către locul dorit.

Aplica de perete

Dacă vrei să îți decorezi baia sau holul într-un stil elegant, vei avea nevoie de niște corpuri de iluminat rafinate, cum ar fi aplicele de perete. Poți opta pentru unele cu lumină difuză, pentru a beneficia de o atmosferă relaxantă în anumite momente, sau pentru unele cu lumină reglabilă.

Șinele pentru iluminat

Dacă te-ai plictisit de corpurile clasice de iluminat, acum poți opta pentru șinele magnetice cu leduri, care oferă un look rafinat și modern oricărei încăperi. În plus, aceste șine pentru iluminat ocupă puțin spațiu și nu încarcă vizual atmosfera dintr-o cameră. Acestea pot fi folosite pentru living room, pentru studio-uri, sau chiar și în clădirile de birouri.

Spoturile

Spoturile LED pot fi contribui considerabil la amenajarea unei încăperi, prin jocul spectaculos de lumini și culori, dar și prin design-ul lor. Pe piață există o mulțime de modele de spoturi, însă trebuie să ții cont că acestea se împart în două categorii în funcție mobilitatea lor: reglabile sau fixe.

De asemenea, lumina spoturilor poate fi de trei tipuri: caldă, rece sau neutră. De obicei, spoturile cu lumină rece se potrivesc în holuri, bucătărie sau băi, în timp ce spoturile cu lumină caldă sunt potrivite pentru dormitor sau living room, oferind o senzație sporită de confort.

Spoturile LED încastrate în corpuri de mobilier

De obicei, spoturile LED încastrate în dulap sau în alte corpuri de mobilier sunt potrivite pentru dormitor sau pentru living room. Aceste corpuri de iluminat au rolul de a pune în evidență anumite accesorii sau obiecte, cum ar fi tablouri, sculpturi sau cărți de colecție. Avantajul acestor spoturi LED este acela că nu ocupă mult spațiu și că pot fi folosite special pentru a accentua anumite puncte din încăpere.

Vezi, așadar, cum corpurile de iluminat pot influența ambientul locuinței tale, așa că alege-le cu grijă, în funcție de designul fiecărei încăperi și de nevoile pe care le ai.