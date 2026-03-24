Dan Negru, prezentator la Nibiru: „Eu cred că există discriminare de vârstă în țara asta”

Dan Negru va fi prezentator la Zilele Mării, parte din promovarea stațiunii Nibiru, concepută ca un „oraș al festivalului”. Cu această ocazie, prezentatorul de la Kanal D va readuce în prim-plan personalități uitate de generațiile tinere. Evenimentul celebrat pe litoral este menit să promoveze valorile românești.

Dan Negru e ambasadorul unuia dintre festivalurile Nibiru

Dan Negru, una dintre cele mai recognoscibile figuri ale televiziunii românești, surprinde prin decizia de a se implica în promovarea stațiunii Nibiru. Recent, Andrei Șelaru (Selly) a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că Dan Negru va fi ambasador pentru stațiunea Nibiru și prezentator la Zilele Mării, un eveniment dedicat familiei. Într-un interviu acordat pentru Libertatea, Negru a împărtășit motivele care l-au determinat să accepte această provocare, dar și câteva gânduri profunde despre cariera sa și oamenii pe care îi admiră.

„Eu sunt prezentator, am prezentat de la Mamaia la Cerbul de Aur, dar varianta asta, provocarea asta mi-a plăcut”, mărturisește Dan Negru. Ce l-a atras cel mai mult la acest proiect? Posibilitatea de a aduce în fața publicului personalități remarcabile, prea puțin cunoscute de generațiile tinere. „Crezi că puștii îl cunosc pe Prunariu? Puștii se uită la Alcaraz, dar crezi că știu că primul număr 1 ATP din istoria lumii a fost un român? Și nu numai, o să mai aducem. Sunt atât de mulți oameni fabuloși care au făcut lucruri mărețe pe planeta asta, Pământ, cum îi zice ea, și noi cu Nibiru încercăm să-i aducem aici.”

Pe cine ar fi vrut Dan Negru să invite la Nibiru: „Eu sunt unul din criminalii lui”

Întrebat pe cine ar fi dorit să aducă pe scena Nibiru, Dan Negru a răspuns cu o doză de nostalgie și durere. A amintit de Mădălina Manole, o artistă de excepție care, din păcate, și-a găsit sfârșitul mult prea devreme. „Eu sunt unul din criminalii lui. Și se numește Mădălina Manole. Pentru că eu am prins anii în care Mădălina nu mai venea la televizor. Eu, ultima dată, m-am întâlnit cu Mădălina în zona Victoriei… și m-a întrebat: Dan, de ce nu mă mai chemi la televizor? Ce să zic eu atunci? Nibiru a venit prea târziu și Mădălina nu mai e. Dar pe Mădălina aș fi chemat-o.”

Un alt nume pe care l-ar fi dorit pe scena Nibiru este legendarul Gică Petrescu. „L-am dus acasă ultima dată pe Gică Petrescu, mi-a povestit jumătate de oră despre clătitele pe care le făcea soția lui. (…) Omul ăla, dacă trăia în orice altă țară, era bogat. Uite ăștia sunt oameni pe care i-aș chema eu pe Nibiru.”

Discriminarea de vârstă în televiziune

Dan Negru nu s-a ferit să vorbească deschis despre problemele din industria televiziunii, punctând discriminarea de vârstă. „Eu cred că există discriminare de vârstă în țara asta. Larry King s-a apucat de meserie la 50 de ani. Zi-mi tu un român care s-ar apuca acum de meserie la 50 de ani și ar deveni faimos în televiziune. Și mi-a plăcut o vorbă mișto a lui Arghezi: țara asta nu are nevoie de tineri. Are nevoie de bătrâni. Dar de bătrâni tineri.”

„Nu m-aș mai apuca de televiziune”

Într-un moment de sinceritate, Dan Negru a reflectat asupra propriei cariere și a spus că, dacă ar lua viața de la capăt, nu s-ar mai orienta spre televiziune. „Cartea mea de muncă e din ’91 la Radio Televiziunea Română. Eu am tot postat-o pe Facebook, au trecut 30 și ceva de ani. Nu m-aș mai apuca. Nu mai merită. În clipa asta, oricine e jurnalist, oricine are un televizor, o cameră, un aparat foto, nu m-aș mai apuca. S-a dus. Gata.”

Familia, prioritatea numărul 1

Deși cariera sa este marcată de numeroase realizări, Dan Negru consideră că adevăratul său vis este legat de familie. Recent, a sărbătorit 20 de ani de căsătorie: „Am făcut săptămâna trecută 20 de ani de căsătorie. În martie ne-am căsătorit. Așa a vrut Dumnezeu. Eu n-am avut zona asta de divorț în familie”.

Când vine vorba despre dorințele sale pentru viitor, acestea sunt simple, dar pline de semnificație: „Ce îmi doresc cel mai mult? Să stau cât mai mult cu mama, are 82 de ani. Să stau cât mai mult cu ea și puștii mei, adolescenți. Într-un an, doi, vor pleca de lângă noi. Și o să rămân eu cu bătrânica mea, noi doi.”

