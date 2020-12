Cămașa este una din piesele vestimentare nemuritoare, pe care o veți găsi negreșit în orice garderobă. Și pe bună dreptate.

Poate fi purtată în nenumărate combinații, arată bine atât purtată cu un costum, cât si cu blugi. Dar știi ce fel de sutien să porți pe sub o cămașă albă? Ți-am pregătit câteva sfaturi, care sperăm că-ți vor fi de ajutor.

Dacă ai avea doar 10 piese vestimentare în garderoba ta, o cămașă albă nu ar trebui să lipsească dintre ele. Avantajul acesteia constă în faptul că este potrivită pentru majoritatea ocaziilor: o întâlnire de afaceri, o zi la birou, o ieșire la cafea sau la teatru. În funcție de cum o accesorizezi, poți avea un aer conservator sau îndrăzneț. Și depinde și de ce lenjerie intimă porți pe sub cămașă albă.

Uită de alb

Deși se sugerează că un sutien alb este singura opțiune pentru camașa albă, opusul este adevărat. Pentru că sutienul să nu fie vizibil, ar trebui să se piardă în culoarea pielii, care nu este albă în mod natural. Prin urmare, alege un model într-un ton cât mai apropiat culorii pielii tale. Este singurul mod prin care te poți asigura că sutienul nu se va vedea prin cămașă și astfel nimeni nu va știi ce porți.

2. Încearcă un sutien fără cusături

Am rezolvat în ceea ce privește culoarea. Dar cum rămâne cu designul sutienului? Dacă dorești ca acesta să fie literalmente invizibil, dar și confortabil în același timp, alege din modelele fără cusături care nu sunt vizibile nici măcar sub hainele mulate. Sutienele netede fără cusături pot fi atât întărite, cât și neintarite și le vei găsi într-un design clasic, cu sau fără balene. Pentru un decolteu mai plin, alege un sutien push-up fără cusături.

3. Modelează-ți silueta

Dacă te simți puțin nesigură în ceea ce privește silueta ta, nu-ți face griji . Aruncă un ochi la oferta de lenjerie modelatoare. Este creată pentru orice femeie care dorește să se simtă confortabilă și încrezătoare. Sub cămașa albă, poți purta un bodyin culoarea nude, care poate modela silueta, sau o pereche de chiloți modelatori cu talie înalta, care au același efect asupra soldurilor și a abdomenului. Lenjeria modelatoare este surprinzător de confortabilă și poate fi extrem de utilă.

4. Oferă atenție dantelei

Cămășile albe nu sunt făcute doar pentru birou sau întâlniri de afaceri. Pot fi o alegere excelență pentru o ținută relaxată. În funcție de ocazie, poți lăsa la vedere într-un mod discret, tivul sutienului din dantelă, care poate fi un bralette elegant. Dar reține, less is more întotdeauna! Rezultatul final trebuie să fie rafinat, și nu vulgar.