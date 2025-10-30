  MENIU  
Ovidiu Buta se bucură de libertatea de mișcare, de exprimare și de creație, oferită de tableta HUAWEI MatePad 12X (2025). „Este un instrument de lucru complex, cu un aspect foarte rafinat”

Actualizat 30.10.2025, 11:16

În industria creativă, o secundă de inspirație poate transforma un proiect obișnuit într-unul emblematic și dacă ai lângă tine un instrument capabil să țină pasul cu imaginația ta, vei avea siguranța că nicio idee genială nu se va pierde. Ovidiu Buta este unul dintre cei mai apreciați stiliști de modă din Europa de Est, iar pentru el tehnologia trebuie să se plieze firesc pe ritmul activităților lui zilnice, așa cum reușește să o facă noua tabletă HUAWEI MatePad 12X. Dispozitiv gândit pentru a susține productivitatea și creativitatea, MatePad 12X este disponibilă acum în HUAWEI Store

Ovidiu Buta se bucură de libertatea de mișcare, de exprimare și de creație, oferită de tableta HUAWEI MatePad 12X (2025). „Este un instrument de lucru complex, cu un aspect foarte rafinat”

Cu o carieră internațională de peste două decenii și colaborări cu vedete precum Alessandra Ambrosio, David Gandy și Kanye West, Ovidiu Buta a semnat proiecte care i-au consolidat reputația de profesionist vizionar. Prin eleganță, rigoare și o viziune rafinată, el a transformat moda într-o formă autentică de expresie culturală. 

Pentru vizionarii mereu pregătiți să exploreze noi universuri creative, trendsetteri în domeniile lor, a fost concepută și noua tabletă HUAWEI, care oferă o experiență „surprinzător de fluidă”, după cum a remarcat Ovidiu Buta. 

„Pentru mine, tehnologia trebuie să se plieze firesc pe ritmul unei zile în care alternează analiza vizuală, documentarea și comunicarea constantă cu echipele. HUAWEI MatePad 12X s-a integrat perfect în acest flux – o folosesc cel mai des pentru moodboard-uri, schițe rapide de styling, dar și pentru prezentări vizuale în fața clienților”, a declarat stilistul. 

„Culorile sunt precise, luminozitatea excelentă, iar detaliile se văd impecabil”

Ovidiu Buta consideră că unul dintre cele mai mari atuuri ale noii tablete HUAWEI este ecranul său de 12 inci, cu rezoluție 2.8K și luminozitate maximă de 1000 niți. Datorită acestui ecran, care are reflexii reduse cu 50%, MatePad 12X susține munca și studiul intens fără să provoace vreun disconfort vizual, chiar și în lumina directă a soarelui, un aspect extrem de important pentru Ovidiu Buta. 

„Culorile sunt precise, luminozitatea excelentă, iar detaliile se văd impecabil. Pentru mine, confortul vizual este esențial – lucrez cu imagini ore în șir, iar o imagine corect redată face diferența între inspirație și oboseală vizuală”, a explicat acesta. 

„M-Pencil Pro este ideal pentru creativii care gândesc în imagini” 

HUAWEI MatePad 12X vine însoțită de M-Pencil Pro, un nou stylus care înglobează o serie de inovații tehnologice care permit controlul lui prin gesturi intuitive. Gestul de ciupire deschide un meniu radial în cadrul aplicațiilor, cel de rotire oferă mișcări realiste atât pentru scriere, cât și pentru pictură, iar prin apăsarea butonului din capătul superior al lui M-Pencil Pro, poate fi accesată o aplicație aleasă de utilizator. 

Stylus-ul dispune de trei vârfuri specializate – pentru scris, scris cu caractere mici și pictat – și are capacitatea să detecteze 16.384 de niveluri de presiune, pentru a reda de la linii discrete până la tușe intens colorate. 

M-Pencil Pro „mi s-a părut un instrument foarte precis. Îmi place să notez idei sau să fac schițe rapide direct pe ecran, iar M-Pencil Pro are o sensibilitate care îți oferă senzația autentică de scris sau desenat. Este ideal pentru creativii care gândesc în imagini”, a precizat Ovidiu Buta. 

„HUAWEI MatePad 12X este capabilă să gestioneze tot ceea ce înseamnă creație, prezentare și comunicare”

Stilistul a testat și aplicațiile care îmbunătățesc productivitatea și încurajează creativitatea utilizatorilor. 

„HUAWEI Notes e perfectă pentru notițe și brainstorming, iar GoPaint e o bucurie pentru vizualizări rapide – pot colora, corecta, adăuga detalii direct pe o imagine. Filmora m-a surprins plăcut, pentru că oferă un mod simplu de editare video, util pentru prezentări sau conținut vizual pentru rețele”, a detaliat Ovidiu Buta. 

Aceste aplicații, alături de tastatura magnetică ce însoțește tableta, fac din HUAWEI MatePad 12X un dispozitiv care oferă performanțe similare unui PC sau laptop. 

„Cu tastatura magnetică și M-Pencil Pro, experiența devine completă. Nu este doar o tabletă, ci un instrument de lucru complex, capabil să gestioneze tot ceea ce înseamnă creație, prezentare și comunicare”, a adăugat stilistul, cunoscut și pentru colaborările sale cu reviste de top precum GQ, Vogue, Numero și Harper’s Bazaar.

Ovidiu Buta se bucură de libertatea de mișcare, de exprimare și de creație, oferită de tableta HUAWEI MatePad 12X (2025). „Este un instrument de lucru complex, cu un aspect foarte rafinat”

HUAWEI MatePad 12X răspunde nevoilor de utilizare ale profesioniștilor creativi nu doar la nivel de funcții, ci și prin autonomia bateriei sale de 10100mAh. O încărcare completă asigură până la 14 ore de redare video locală, 12 ore de navigare sau 8 ore de studiu intens. Bateria este alimentată prin încărcătorul Super-charge 66W și ajunge la nivelul de 100% în 85 de minute, datorită sistemului Turbo. 

Mereu în mișcare, Ovidiu Buta spune că HUAWEI MatePad 12X este un dispozitiv pe care se poate baza din punctul de vedere al autonomiei bateriei. 

„Sunt zile lungi, în care trec de la un set la altul, și tableta m-a ținut fără probleme până seara”, a precizat el. 

„Tableta are un aspect atât de rafinat încât poate deveni cu ușurință un accesoriu de lifestyle”

Ovidiu Buta este unul dintre acei profesioniști din industria creativă care inspiră prin inteligență estetică și o perspectivă profundă asupra eleganței contemporane, iar eleganța este unul dintre detaliile pe care le-a menționat și atunci când a vorbit despre design-ul tabletei MatePad 12X.

„Este un obiect frumos, simplu și bine proporționat – exact genul de design care nu concurează cu tine, ci te completează. Liniile curate, finisajele elegante și paleta discretă de culori o fac să se integreze perfect în universul meu vizual, care preferă rafinamentul subtil în locul ostentației”, a spus Ovidiu Buta. 

HUAWEI MatePad 12X vine în două variante de culoare – Greenery și White – și se remarcă printr-o strălucire perlată, obținută în urma unui proces electronic de acoperire cu o vopsea pe bază de apă.

„Tableta are un aspect atât de rafinat încât poate deveni cu ușurință un accesoriu de lifestyle – arată bine pe o masă de lucru minimalistă, într-o geantă elegantă sau chiar în cadrele unei ședințe foto. Este acel tip de obiect care transmite ideea de modernitate și bun gust fără să strige după atenție”, a subliniat Ovidiu Buta. 

„Un dispozitiv care se adaptează la tine, nu invers”

În plus, MatePad 12X este un dispozitiv ultra-ușor și ultra-subțire, având o grosime de doar 5.9 mm și o greutate de 555 grame. 

„Este ușoară, compactă, dar solidă. Am luat-o cu mine la ședințe foto, în backstage sau la întâlniri și de fiecare dată s-a dovedit utilă. Faptul că pornește imediat și se sincronizează rapid cu celelalte dispozitive e un mare avantaj pentru cineva care nu are timp de pierdut”, a mai precizat stilistul. 

Totodată, Ovidiu Buta a menționat că ar recomanda HUAWEI MatePad 12X unei persoane din industria creativă pentru că „îți oferă libertate de mișcare, de exprimare și de creație. Este un dispozitiv care se adaptează la tine, nu invers. Și, în fond, asta este esența oricărui instrument bun pentru un profesionist creativ”. 

Intră în HUAWEI Store și descoperă beneficiile aduse de achiziția noii tablete MatePad 12X

Disponibilă în magazinul online HUAWEI Store și la partenerii autorizați, la prețul de 3299 lei, tableta HUAWEI MatePad 12X vine însoțită de o serie de produse cadou și beneficii. Este vorba despre un M-Pencil Pro gratuit, serviciul HUAWEI Screen protection gratuit timp de un an și 10 x HUAWEI Points, care pot fi folosite pentru cumpărături ulterioare pe HUAWEI Store, cu plata online (100 HUAWEI Points = 1 leu). 

Ovidiu Buta se bucură de libertatea de mișcare, de exprimare și de creație, oferită de tableta HUAWEI MatePad 12X (2025). „Este un instrument de lucru complex, cu un aspect foarte rafinat”

Sursa foto: Huawei

