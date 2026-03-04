OPTIblu, două premii ICERTIAS care confirmă că brandul întrunește ce caută consumatorii la ochelarii de vedere

Pentru multe familii, o pereche de ochelari de vedere nu e doar o achiziție „de sezon”, ci o decizie importantă. Înseamnă programare, consultație, o recomandare în care să ai încredere și un buget pe care vrei să-l ții sub control, mai ales când apar nevoi pentru mai mulți membri ai familiei. De aceea, contează când un brand este validat direct de consumatori pentru lucrurile care fac diferența în viața reală.

OPTIblu, parte a Optical Investment Group, unul dintre cei mai mari jucători din domeniul opticii medicale din România, a fost premiat cu două distincții ICERTIAS care reflectă această încredere. Brandul este desemnat câștigător al Best Buy Award la categoria „ochelari de vedere”, pentru cel mai bun raport calitate-preț, și a obținut distincția Customers’ Friend pentru excelență în servicii, o recunoaștere acordată în mod exclusiv în România în categoria sa.

Ce sunt premiile ICERTIAS și de ce sunt relevante?

ICERTIAS este o organizație internațională care acordă premii pe baza unor cercetări independente de piață. Best Buy Award urmărește percepția consumatorilor asupra raportului optim calitate-preț dintr-o categorie, în acest caz, categoria „ochelari de vedere”, iar Customers’ Friend măsoară modul în care oamenii evaluează serviciile și experiența oferită.

Pe scurt, nu e vorba despre „cum se prezintă” un brand, ci despre cum este trăit, în interacțiuni repetate.

Raport calitate-preț înseamnă mai mult decât rama

În optica medicală, costul final include mai mult decât designul. Vorbim despre consultație, recomandări, alegerea lentilelor potrivite și serviciile care susțin decizia, inclusiv după achiziție. De aceea, un raport bun calitate-preț înseamnă echilibru între soluția recomandată, calitatea produsului și claritatea întregului proces.

Iar în 2026, consumatorii sunt mai atenți ca oricând. Întreabă, compară, vor să înțeleagă diferențele dintre lentile și caută transparență, mai ales când cumpără pentru familie.

De ce contează distincția pentru servicii?

Customers’ Friend vorbește despre un lucru concret – experiența. Pentru client, servicii bune înseamnă explicații pe înțeles, recomandări potrivite, pași simpli și consecvență, indiferent de locație. Practic, mai puțină ambiguitate și mai multă predictibilitate, lucru care contează și mai mult când gestionezi programările și deciziile „pentru toți”.

Ochelarii rămân un detaliu de stil, dar sunt, înainte de toate, o alegere legată de sănătate și confort. Iar când ritmul zilnic e plin, vrem soluții corecte și un proces care nu complică lucrurile.

Cele două distincții ICERTIAS primite de OPTIblu rezumă exact această așteptare a consumatorilor. Preț corect raportat la calitate și servicii apreciate pentru experiența oferită.

Despre Optical Investment Group

Optical Investment Group (OIG) este cel mai mare retailer de optică din România, cu peste 600 de angajați cu 98 de magazine sub brandurile OPTIblu, Optiplaza și O51 – o rețea extinsă dedicată vederii sănătoase, stilului personal și inovației în îngrijirea ochilor.

Din 2025, este parte din grupul EssilorLuxottica, liderul global în domeniul opticii și al ochelarilor premium.

