Olga Barcari și Sentera lansează #BARCARITECHNIQUE, un proiect special conceput pentru hairstyliștii din România, dar și pentru marile scene ale lumii

Olga Barcari se numără printre cei mai renumiți hairstyliști de la noi, iar acest lucru este rezultatul multor ani de muncă, pasiune și determinare. Este, poate, și printre cele mai sincere persoane din domeniul ei, pentru că, nu de puține ori, a atras atenția mediului în care activează. Este un antreprenor de succes, iar rezultatele acesteia se văd în mulțumirile clientelor ei, zi de zi. Și pentru că are ambiția în sânge, Olga, alături de brandul de lux Sentera, organizează un Masterclass de top, în Cluj Napoca, care, în doar o zi, a fost SOLD OUT.

„Visam de multă vreme să mă asociez cu un brand de lux, pentru a oferi clientelor mele cea mai bună calitate în materie de produse pentru păr, iar după lungi căutări, am găsit la Sentera ceea ce căutam, produsele wow. Cu ajutorul brandurilor pH Laboratories și Previa Haircare, îmi propun să continui procesul meu de creștere și dezvoltare pe plan tehnic și creativ, să împărtășesc cu colegii din domeniu tot ce am mai bun în cadrul masterclass-urilor pe care le organizăm împreună. Primul masterclass are loc la Cluj-Napoca, în luna noiembrie, și în decurs de o zi a fost sold-out. Deja discutăm despre organizarea celui de-al doilea eveniment.”, declară Olga Barcari, top hairstylist.

Totodată, Olga își dorește, cu această ocazie, mai mult decât masterclass-uri.

„Vreau să construiesc o comunitate pentru hairstyliști pasionați, iar conceptul nostru, #BARCARITECHNIQUE să fie inspirație și sprijin pentru oamenii care ne însoțesc pe acest drum.

Conceptul #BARCARITECHNIQUE se va extinde la nivel internațional deoarece am onoarea să fac parte din echipa de traineri internaționali a brandurilor pe care le iubesc deja, pH Laboratories și Previa Haircare.”, conchide Olga Barcari.

