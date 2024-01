NANE și Smiley lansează „GOALĂ”, o piesă-oglindă pentru suflete în derivă

Artistul NANE lansează alături de Smiley piesa „GOALĂ”, o colaborare muzicală surprinzătoare și mult așteptată în comunitatea de hip-hop și trap din România, care vorbește despre lungul și incertul drum până la găsirea iubirii.

https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=DB2wYo6Ck6o

„GOALĂ este despre dragostea toxică, despre dificultățile și struggle-ul de a fi cu cineva și a încerca să faci relația să meargă. Am lucrat cu Smiley pentru piesa asta și mi-a placut foarte mult. O să mai scoatem piese împreună, cel mai probabil, mai ales că apreciez la el bucuria și firescul pe care le are atunci când face muzică, am multe de învățat de la el. Mereu am considerat că cele mai șmechere chestii ies când artiștii colaborează având ca unic scop muzica.”, declară NANE, unul dintre cei mai apreciați artiști urbani, de hip-hop, rap și trap din România.

Dornic să experimenteze cât mai multe intersecții de stiluri muzicale, Smiley are în plan mai multe colaborări cu NANE și cu artiștii din zona urbană. „Mă cunosc cu NANE de mult timp, îi apreciez mult evoluția, mi se pare un tip foarte talentat, creativ și inovator. Totul a plecat de la o discuție pe care am avut-o și ne-am dat seama că ar fi bine să intrăm în studio să lucrăm, să experimentăm, să facem ceva nou pentru amândoi. Așa a ieșit GOALĂ care nouă ni se pare foarte tare. Am avut o chimie foarte bună, ne-am înțeles foarte bine din punct de vedere creativ și probabil o să mai auziți de noi împreună.”, anunță Smiley odată cu lansarea piesei.

Co-producție HaHaHa Production și nopartyboys, GOALĂ are muzica scrisă de Andrei Tiberiu Maria (Smiley), Ștefan Avram Cherescu (NANE), Florin Boka (Feenom), Răzvan Sofronescu, versurile făcute de Andrei Tiberiu Maria (Smiley) și Ștefan Avram Cherescu (NANE), producția muzicală semnată de Feenom, Mix-ul de Lu-K Beats și Masterul de Erwin Maas.

