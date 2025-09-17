Must-have pentru noul sezon: Loafers

Toamna aceasta, stilul se poartă relaxat, dar cu un aer elegant, iar loafers sunt, fără îndoială, vedetele incontestabile ale garderobei. Fie că îi alegi în clasicul negru sau într-o nuanță intensă de maroniu, modelele propuse de DEICHMANN reușesc să îmbine perfect confortul cu acel touch chic pe care îl căutăm în fiecare ținută.

Există trenduri care vin și pleacă, dar există și acele piese atemporale, care reușesc să traverseze sezoanele fără să-și piardă farmecul. Loafers căștigă de fiecare dată premiul în această categorie – sunt rafinați, ușor de purtat și se integrează armonios în orice stil.

Loafers damă. Foto: DEICHMANN

Nelipsiți din feed-urile de social media, mocasinii devin rapid accesoriul „cool girl” al momentului. Versatili prin excelență, pot completa un costum business impecabil, dar se potrivesc la fel de bine cu o rochie fluidă sau cu o fustă romantică. Un joc de contraste pe care moda îl adoră. Si noi îl iubim!

Noile colecții DEICHMANN propun texturi și detalii care transformă simplitatea în declarație: piele lăcuită, piele întoarsă, catarame statement și cusături înteresante. Trendul „granny chic” aduce în prim-plan loafers cu linii moi și cusături vizibile – o reinterpretare stylish a confortului clasic.

Loafers damă. Foto: DEICHMANN

Și pentru că moda de azi celebrează libertatea, jocul dintre masculin și feminin devine terenul perfect de explorare: loafers purtați cu șosete lungi colorate redefinesc eleganța contemporană.

Descoperă selecția completă de loafers în magazinele DEICHMANN din toată țara sau online, pe deichmann.com, și lasă-ți stilul să vorbească pentru tine în acest sezon.

Foto: DEICHMANN

Urmărește-ne pe Google News