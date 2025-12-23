Home > Advertorial > Monini aduce aroma autentică a Italiei în preparatele de sărbători
Monini aduce aroma autentică a Italiei în preparatele de sărbători
.
Actualizat 23.12.2025, 12:50
Gust premium, ingrediente curate, traditie milenară – în fiecare sticlă de ulei extravirgin
În luna dedicată momentelor petrecute împreună, Monini va invită să descoperiti savoarea autentică a Sărbătorilor în stil mediteranean. Prin calitatea excepțională a uleiurilor sale extravirgine, Monini aduce în bucătăriile din România un plus de aromă, prospețime și rafinament – exact ingredientele care transformă rețetele de sezon în adevărate experiențe culinare.
Gustul care completează perfect mesele de Sărbători
Fie că vorbim despre salate festive, bruschette aromate, paste cremoase, pește delicious, aperitive mediteraneene sau chiar si cozonacul traditional, uleiul extravirgin Monini este alegerea ideală pentru preparate curate, gustoase și elegante. În Italia ca si in Romania sau peste tot in lume, sărbătorile sunt despre împărtășire, familie și ingrediente de calitate. Monini oferă românilor bucuria de a aduce pe masă gusturi simple, autentice și intens aromate, inspirate din tradiția mediteraneană.
Monini Classico – echilibrul perfect între aromă, intensitate și versatilitate; ideal pentru gătit și asezonat.
Monini Delicato – ulei extravirgin cu gust blând, perfect pentru preparate fine, salate și legume la cuptor chiar si maioneze.
Monini GranFruttato – arome intense și un caracter puternic; potrivit pentru iubitorii de gust intens, original și autentic.
Condimentele aromatizate Monini – uleiuri extravirgine infuzate cu busuioc, chilli, usturoi sau lămâie, perfecte pentru a aduce un twist sofisticat meniurilor de iarnă.
Calitate italiană, tradiție autentică
Monini produce ulei extravirgin de peste 100 de ani, respectând standarde stricte de selecție a măslinelor și metode tradiționale de prelucrare. Fiecare sticlă este rezultatul unei expertize transmise din generație în generație – o garanție a purității și a gustului autentic. Monini se distinge prin selecția riguroasă a celor mai bune soiuri de măsline, presare la rece, control constant al calității, angajament față de sustenabilitate și responsabilitate în producție
Despre Monini
Fondat în 1920, Monini este unul dintre cei mai apreciati producatori italieni de ulei extravirgin. Rafinamentul, selecția atentă și respectul pentru tradiție au făcut ca produsele Monini să fie recunoscute în întreaga lume pentru calitatea lor deosebită.
Sursa foto: Monini
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.