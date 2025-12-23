Monini aduce aroma autentică a Italiei în preparatele de sărbători

Gust premium, ingrediente curate, traditie milenară – în fiecare sticlă de ulei extravirgin

În luna dedicată momentelor petrecute împreună, Monini va invită să descoperiti savoarea autentică a Sărbătorilor în stil mediteranean. Prin calitatea excepțională a uleiurilor sale extravirgine, Monini aduce în bucătăriile din România un plus de aromă, prospețime și rafinament – exact ingredientele care transformă rețetele de sezon în adevărate experiențe culinare.

Gustul care completează perfect mesele de Sărbători

Fie că vorbim despre salate festive, bruschette aromate, paste cremoase, pește delicious, aperitive mediteraneene sau chiar si cozonacul traditional, uleiul extravirgin Monini este alegerea ideală pentru preparate curate, gustoase și elegante. În Italia ca si in Romania sau peste tot in lume, sărbătorile sunt despre împărtășire, familie și ingrediente de calitate. Monini oferă românilor bucuria de a aduce pe masă gusturi simple, autentice și intens aromate, inspirate din tradiția mediteraneană.

Selecție premium pentru inspirație culinară

Pentru luna decembrie, Monini recomandă câteva dintre cele mai apreciate produse ale sale:

Monini Classico – echilibrul perfect între aromă, intensitate și versatilitate; ideal pentru gătit și asezonat.

– echilibrul perfect între aromă, intensitate și versatilitate; ideal pentru gătit și asezonat. Monini Delicato – ulei extravirgin cu gust blând, perfect pentru preparate fine, salate și legume la cuptor chiar si maioneze.

– ulei extravirgin cu gust blând, perfect pentru preparate fine, salate și legume la cuptor chiar si maioneze. Monini GranFruttato – arome intense și un caracter puternic; potrivit pentru iubitorii de gust intens, original și autentic.

– arome intense și un caracter puternic; potrivit pentru iubitorii de gust intens, original și autentic. Condimentele aromatizate Monini – uleiuri extravirgine infuzate cu busuioc, chilli, usturoi sau lămâie, perfecte pentru a aduce un twist sofisticat meniurilor de iarnă.

Calitate italiană, tradiție autentică

Monini produce ulei extravirgin de peste 100 de ani, respectând standarde stricte de selecție a măslinelor și metode tradiționale de prelucrare. Fiecare sticlă este rezultatul unei expertize transmise din generație în generație – o garanție a purității și a gustului autentic. Monini se distinge prin selecția riguroasă a celor mai bune soiuri de măsline, presare la rece, control constant al calității, angajament față de sustenabilitate și responsabilitate în producție

Despre Monini

Fondat în 1920, Monini este unul dintre cei mai apreciati producatori italieni de ulei extravirgin. Rafinamentul, selecția atentă și respectul pentru tradiție au făcut ca produsele Monini să fie recunoscute în întreaga lume pentru calitatea lor deosebită.

Sursa foto: Monini

