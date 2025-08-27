  MENIU  
Home > Advertorial > MODIVO Back to Office – revenirea la birou în stil urban

MODIVO Back to Office – revenirea la birou în stil urban

MODIVO Back to Office – revenirea la birou în stil urban
.  Actualizat 27.08.2025, 16:00

Toamna aduce cu ea revenirea la ritmul cotidian al muncii și al întâlnirilor, după o vară plină de relaxare. Campania MODIVO Back to Office ne arată că stilul office nu trebuie să fie plictisitor sau rigid – dimpotrivă, este un spațiu unde ne putem exprima individualitatea prin alegerile vestimentare. Eleganța și profesionalismul se împletesc cu originalitatea, iar ținutele de zi cu zi capătă personalitate.

Back to Office propune o reinterpretare contemporană a stilului de birou. MODIVO demonstrează că biroul nu impune limite – ci poate deveni scena în care stilul reflectă cine ești cu adevărat. În locul ținutelor previzibile, apar culori vibrante, croieli moderne și materiale care combină rafinamentul cu confortul.

Toamna 2025: între tailoring relaxat și detalii statement

Tendințele sezonului aduc în prim-plan sacourile oversized, pantalonii largi, fustele din piele și tricotajele moi – elemente care permit compunerea unor look-uri elegante, dar relaxate, perfecte atât pentru birou, cât și pentru after-hours.

Noi reguli vestimentare la birou – pentru ea

MODIVO Back to Office – revenirea la birou în stil urban
Foto: MODIVO

Selecția feminină este un manifest stilistic pentru femeile care privesc hainele ca pe o extensie a personalității. Body-ul clasic de la NORMA KAMALI sau topul semnat Tommy Hilfiger devin bază pentru piese cu impact – precum sacourile oversized Magda Matyja sau cămășile minimaliste de la Marella și Munthe, în nuanțe deschise.

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Wow, cât de mult s-a schimbat!! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Recomandarea zilei

Toamna este perfectă pentru mixul de texturi: fusta din piele MAX&Co. combinată cu puloverul moale Munthe Purulia creează un outfit sofisticat, dar relaxat. Pantalonii palazzo Boss sau fustele Guess adaugă dinamism, în timp ce bomberul din lână Mari Preti este expresia perfectă a echilibrului dintre formal și urban chic.

Redefinirea garderobei – pentru el

MODIVO Back to Office – revenirea la birou în stil urban
Foto: MODIVO

MODIVO propune o reinventare a garderobei masculine de birou. Puloverele Selected Homme sau tricotajele Guess completează perfect pantalonii clasici, iar cămășile Boss sau Robe Di Kappa, în tonuri calde de alb, galben stins sau gri, devin piese de bază ale sezonului.

Divorțul anului în România. Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat după 22 de ani. Primele informații
Divorțul anului în România. Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat după 22 de ani. Primele informații
Recomandarea zilei

Croielile lejere ale pantalonilor G-Star Raw sau Ami Paris aduc un plus de relaxare stilului formal, mai ales când sunt purtați cu sacouri elegante de la Liu Jo sau Borgio. Ținuta este completată de jachetele de tranziție Robe Di Kappa – versatile și perfect aliniate la tendințele urbane.

Fiecare zi poate fi diferită

Campania MODIVO „Back to Office” este mai mult decât o selecție de piese în tendințe – este o invitație la a redefini codurile vestimentare de birou, astfel încât stilul personal să fie în prim-plan. Culorile, croielile și texturile devin un limbaj prin care comunicăm cine suntem și în ce direcție mergem.

Moda office a prezentului nu mai înseamnă rigiditate, ci exprimare autentică, alegeri asumate și confort. Ținuta de zi nu este doar o uniformă profesională, ci un mesaj subtil adresat lumii.

MODIVO ne reamintește că revenirea la birou poate fi un nou început – un moment în care redescoperim bucuria de a ne exprima prin modă. Garderoba office devine, astfel, un spațiu de creativitate și individualitate.

Colecția completă este deja disponibilă pe MODIVO.ro și în aplicația mobilă.

Foto: MODIVO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Enrique Iglesias și Anna Kournikova vor deveni părinți pentru a patra oară. Cei doi formează un cuplu de 24 de ani
Enrique Iglesias și Anna Kournikova vor deveni părinți pentru a patra oară. Cei doi formează un cuplu de 24 de ani
Cine a fost iubita lui Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. Au format un cuplu timp de cinci ani
Cine a fost iubita lui Andi Moisescu înainte de Olivia Steer. Au format un cuplu timp de cinci ani
Proiecte speciale
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A, adevărul despre relația pe care o are cu finii Valentina Pelinel și Cristi Borcea: „Noi deschidem greu poarta casei noastre”
Irina Nicolae, fosta membră A.S.I.A, adevărul despre relația pe care o are cu finii Valentina Pelinel și Cristi Borcea: „Noi deschidem greu poarta casei noastre”
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Andi Moisescu a rupt tăcerea! Primele declarații după divorțul de Olivia Steer!! Reacția lui neașteptată, cu zâmbet larg pe față, a surprins pe toată lumea
Elle
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Irina Fodor a dezvăluit imagini șocante dintr-un hotel unde a fost cazată la Asia Express: „Mi-am auzit vorbe că eu stau numai la lux…” Video
Tily Niculae, mesaj surprizător la câteva zile după anunțul divorțului de Dragoș Popescu, după 15 ani de căsătorie: „Viața e frumoasă atunci când…”
Tily Niculae, mesaj surprizător la câteva zile după anunțul divorțului de Dragoș Popescu, după 15 ani de căsătorie: „Viața e frumoasă atunci când…”
Ilona Brezoianu, schimbare inedită de look! Cum arată acum actrița, însărcinată cu primul copil. Foto
Ilona Brezoianu, schimbare inedită de look! Cum arată acum actrița, însărcinată cu primul copil. Foto
DailyBusiness.ro
Cum arată interiorul casei construite de Adela Popescu și Radu Vâlcan la țară. Actrița, încântată de rezultat
Cum arată interiorul casei construite de Adela Popescu și Radu Vâlcan la țară. Actrița, încântată de rezultat
20% din mașini nu trec de RAR. Ce nereguli găsesc inspectorii din ce în ce mai des
20% din mașini nu trec de RAR. Ce nereguli găsesc inspectorii din ce în ce mai des
A1.ro
Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit în două tabere
Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit în două tabere
Cine este și cu ce se ocupă Olivia Steer
Cine este și cu ce se ocupă Olivia Steer
Betty Salam s-a afișat prima oară cu iubitul ei, după divorț. Cine este Roberto Tudor
Betty Salam s-a afișat prima oară cu iubitul ei, după divorț. Cine este Roberto Tudor
Povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer. Cum s-au cunoscut prezentatorul de la Apropo TV și soția lui: „Am descoperit că avem multe în comun”. Împreună au doi copii
Povestea de dragoste dintre Andi Moisescu și Olivia Steer. Cum s-au cunoscut prezentatorul de la Apropo TV și soția lui: „Am descoperit că avem multe în comun”. Împreună au doi copii
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Cei doi erau împreună de 22 de ani
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Cei doi erau împreună de 22 de ani
Observator News
Cum s-a răzbunat un primar din Dolj pe sătenii care l-au criticat: "M-am trezit dimineaţă fără ea"
Cum s-a răzbunat un primar din Dolj pe sătenii care l-au criticat: "M-am trezit dimineaţă fără ea"
Libertatea pentru Femei
Ultima oră, e divorțul anului! Vestea a venit acum 5 minute! Andi Moisescu și Olivia Steer, divorț după 22 de ani împreună! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt incredibile
Ultima oră, e divorțul anului! Vestea a venit acum 5 minute! Andi Moisescu și Olivia Steer, divorț după 22 de ani împreună! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt incredibile
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Trecutul neștiut al Dianei Buzoianu, cel mai tânăr ministru al guvernului Bolojan, care acum s-a luat de guler cu directorii de la Romsilva
Cât de rea ești în funcție de zodie!
Cât de rea ești în funcție de zodie!
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
10 ani de la moartea nepoatei lui Dumitru Prunariu: „Din ochiul drept i s-a prelins o lacrimă de sânge”. Fetița avea doar 11 ani
Viva.ro
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Rochie scurtă, proaspăt coafată, tocuri, unghii roșii, geantă de peste 10.000 de euro, bijuterii scumpe și un mers de podium. Unde și-a făcut Elena Udrea apariția ca o adevărată divă și cine a însoțit-o. Imaginile acestea au devenit virale
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Așa arăta Raluca Turcan înainte, acum are aproape 50 de ani și este schimbată radical. Și-a lăsat părul lung, are pomeții mai pronunțați, ridurile mai netezite, nasul mai mic, buzele mai pline, iar cele mai recente imagini sunt comentate de toți
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
Ce-a putut să spună Bianca Drăgușanu, clar și răspicat, despre Dana Budeanu: ”Mi se pare femeia...” Valuri de reacții după cuvintele ei
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Redactia.ro
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
Cutremur puternic în România! Pământul s-a zguduit
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
De când se vor trece copiii mici la întreținerea de la bloc
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Avertizare de ultima ora! Nu iesiti din casa! Incepe la ora...
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Primăria Timişoara caută investitori pentru proiectul noului Spital Municipal
Primăria Timişoara caută investitori pentru proiectul noului Spital Municipal
Miliardarul George Soros, pus la zid de preşedintele SUA, Donald Trump. Riscă puşcăria!
Miliardarul George Soros, pus la zid de preşedintele SUA, Donald Trump. Riscă puşcăria!
VIDEO. Scandal de amploare în Capitală. Livrator nepalez, agresat: „Pleacă la tine în țară”!
VIDEO. Scandal de amploare în Capitală. Livrator nepalez, agresat: „Pleacă la tine în țară”!
HOROSCOP. Aceste ZODII vor avea parte de noroc chior în septembrie 2025
HOROSCOP. Aceste ZODII vor avea parte de noroc chior în septembrie 2025
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca! „Păcat că nu venim mai des” – Alexia și Aris, 50 de poze spectaculoase din vacanța de vis în vila bunicilor din Nisa
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Andreea Marin arată pentru prima dată camera de cămin a fiicei sale la Cornell! Nu o să crezi cât de drăguț e locul unde Violeta începe studiile în SUA!
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
Divorț surpriză în showbiz! Andi Moisescu și Olivia Steer și-au spus ADIO după 20 de ani. Ce i-a dat de gol
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Soția lui ‘Suleyman Magnificul’ la plajă! 60 de poze spectaculoase cu vedetele turcești în vacanțe de vis – Bergüzar Korel , Gökçe Bahadır și Irem Helvacıoğlu cuceresc litoralul!
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Nativii din zodiac preferați de astre. Sunt un magnet pentru succes
Nativii din zodiac preferați de astre. Sunt un magnet pentru succes
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
Răsturnare de situaţie în cazul averii lui Felix Baumgartner. Ce a primit, de fapt, Mihaela Rădulescu! Familia sportivului nu o avea la suflet pe vedetă
Răsturnare de situaţie în cazul averii lui Felix Baumgartner. Ce a primit, de fapt, Mihaela Rădulescu! Familia sportivului nu o avea la suflet pe vedetă
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton