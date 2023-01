Manifest pentru armonie și feminitate. Chirurgia estetică a sânului și importanța relației cu medicul tău

Manifest pentru Armonie și feminitate, primul ghid complet dedicat esteticii sânului din România, inspirat de comunitatea OMINI, de unde fiecare femeie poate afla informații valoroase cu privire la procedurile dedicate esteticii sânului. În plus, în ghid se regăsesc și rezultatele, împreună cu așteptările postoperatorii, importanța relației medic-pacient, precum și beneficiile unei operații estetice destinate sânului, care conduc la creșterea respectului de sine, a încrederii și, bineînțeles, la îmbunătățirea aspectului fizic.



Chirurgia estetică a sânului nu mai ține doar de intervenții de mărire cu implant de silicon, devenind o practică medicală de corectare sau îmbunătățire a aspectului sânilor, astfel încât, pe lângă implant, se armonizează formele și fermitatea sânilor. Cererea pentru intervențiile estetice la nivelul sânilor este la fel de mare ca acum câțiva ani, potrivit datelor statistice publicate de Societatea Americană a Chirurgilor Plastici. Dintre toate intervențiile de chirurgie estetică, procedurile de augmentare a sânilor sunt cele mai solicitate și efectuate în mod frecvent.

Manifest pentru armonie și feminitate prezintă toate informațiile necesare pentru pacientele care își doresc să intervină cu modificări estetice chirurgicale la nivelul sânilor. Complet, dar în același timp ușor de parcurs, ghidul aduce informații corecte și sigure despre intervențiile mamare și se adresează atât pacientelor care au trecut deja printr-o procedură de modificare a sânilor, cât și femeilor care iau în considerare să apeleze la o astfel de procedură pentru prima dată. Însă, înainte de toate, relația medic-pacient este baza bunului mers al întregului demers, iar încrederea este cheia. Împreună cu medicul specialist, pacienta se poate documenta, interesa și afla toți pașii necesari care vor duce spre cea mai bună decizie pentru fiecare caz și nevoie.

În acest sens, Omini Clinic, prin noul ghid Manifest pentru armonie și feminitate tratează un capitol special dedicat relației medic-pacient, deoarece în cadrul acestui proces de informare, pacienta are curajul să se deschidă, să transmită care sunt așteptările și să i se răspundă de către medicul specialist la diferite întrebări legate de implantul mamar, inclusiv lămurirea unor mituri legate de acestea.

“Voi, femeile, sunteți prima sursă de inspirație pentru „Manifest pentru armonie și feminitate”. De-a lungul timpului, am reușit să vă cunoaștem nevoile, să aflăm care sunt temerile voastre și ce rezultate doriți să vedeți după o intervenție mamară. Succesul experiențelor pe care le-am avut cu pacientele noastre ne-a convins că putem să vă oferim primul kit informativ despre frumusețea sânilor, iar cea mai valoroasă parte din acest ghid este fundamentată pe relația pacientelor cu medicul chirurg estetician, care începe odată cu consultația inițială și continuă mult timp după intervenția mamară.

Medicul nu este doar un specialist cu bisturiu, ci și un bun comunicator, un sfătuitor în care aveți încredere și care vă sprijină (și nu vă presează) atunci când doriți să luați o decizie. Toate pacientele care ne-au trecut pragul au format o comunitate informată și sănătoasă, la nevoile căreia noi ne raportăm constant. Ghidul „Manifest pentru armonie și feminitate” este experiența noastră cu fiecare dintre voi, fie că vorbim despre cazuri în care deciziile au fost luate foarte ușor sau de rezultate la care am ajuns după mai multe întâlniri și simulări. Am avut și avem parte de intervenții mai puțin complexe sau de operații cu un grad mai ridicat de dificultate, dar prin prisma pacientelor noastre, fiecare procedură este unică. De aceea, ghidul despre chirurgia estetică a sânului este personal, dar, în același timp, un numitor comun pentru o informare corectă și transparentă, bazată pe cazuri reale și opinii științifice.” – declară Dr. Theodor Motruc – fondator Omini Clinic cu peste 17 ani de experiență în chirurgia estetică.

În altă ordine de idei, după momentul în care pacientul a decis că dorește o intervenție chirurgicală la nivelul sânilor, este indicat ca acesta să poarte o discuție amănunțită cu medicul specialist în care să-i prezinte acestuia procedura sau procedurile pe care și le dorește. Astfel, împreună pot ajunge la cea mai bună și sigură variantă care să ducă, în final, la rezultatele dorite.

În acest context, este recomandat ca pacientul să vină pregătit în cabinetul medicului cu un set de întrebări bine stabilite, pentru ca toate aspectele care țin de intervenția aleasă să poată fi lămurite. Un alt aspect foarte important în relația dintre medicul chirurg și pacient este sinceritatea. Asigură-te că ai înțeles din cabinet cum se vor desfășura lucrurile. Nu uita că este o decizie importantă în viața ta și este dreptul tău să ai acces la tot ce este necesar ca rezultatul final să fie cel așteptat.

Iată câteva recomandări de întrebări pe care i le poți adresa medicului tău pentru a asigura o bună comunicare: Câte astfel de proceduri ați realizat? Este acest tip de intervenție cel mai potrivit pentru mine? Care sunt avantajele și dezavantajele acestui tip de intervenție? Care este diferența între tehnicile de intervenții pe care mi le prezentați? Ce investigații ar trebui să fac înainte de operație? Cât timp voi sta internată? Trebuie să vin însoțită în ziua intervenției? Dar în ziua externării?



Caz real



Mă numesc Georgiana R și după două nașteri am constatat că sânii mei nu mai arată atât de estetic. Îmi era atât de frică să accept o nouă operație pentru că trecusem deja prin două, două operații de cezariană care și-au pus amprenta atât psihic, cât și fizic asupra trupului meu. Nu mai zic că după cea de-a doua alăptare, sânii mei s-au lăsat oribil. Nu îmi venea să cred că nașterea lasă urme atât de evidente. Bineînțeles, cu câteva kilograme la pachet plus vergeturi, mi-am luat inima în dinți și am spus! Pentru cei dragi ai mei trebuie să fiu frumoasă, mai ales pentru soțul meu. Plus că întotdeauna am fost o femeie cochetă nu puteam să accept că nu mai pot purta hainele pe care mi le doresc. Am ales pentru prima dată, cu puțină încredere și cu frica de bisturiu, să vorbesc o prietenă care și-a făcut o ridicare a sânilor la domnul Dr. Theodor Motruc. Și m-a încurajat măcar să merg să vorbesc cu dumnealui.

Așadar, am făcut acest pas, iar domnul Doctor mi-a oferit informații și mi-a transmis că decizia de modificare a sânilor o fac pentru mine și pentru a mă simți mai bine. Așadar, am ales să fac intervenția de modificare a sânilor completă. Practic am ales o ridicare a sânilor plus implant mamar sub anestezie generală conștientă fiind de decizia luată pentru toată viața. De ce? Pentru că am ales să fiu mai sigură pe mine și chiar să fiu frumoasă. Da, recuperarea a durat un pic, dar rezultatul a meritat. Și, pe lângă faptul că sânii mei arată chiar foarte bine, am ales apoi să mai dau câteva kilograme și după am optat și pentru remodelare corporală prin eliminarea surplusului de piele de la nivelul abdomenului. Ce a fost super fain este că am putut avea concomitent două intervenții unde am rezolvat atât partea sânilor, cât și surplusul de piele de pe abdomen. Acum sunt mulțumită de noua mea viață!



La Omini Clinic vei găsi întotdeauna soluția ideală, vei avea parte de îndrumare pe tot parcursul procesului și te vei bucura de rezultatele urmărite, ce au la bază dorințele și nevoile tale.

OMINI Clinic, pionier al chirurgiei estetice din Iași

Fondată în urmă cu 17 ani, OMINI Clinic are peste 1.000 de pacienți în fiecare lună, dintre care un sfert apelează la servicii medicale estetice, chirurgicale sau non-invazive. Printre cele mai frecvente intervenții sunt cele care țin de estetica sânilor, rinoseptoplastii și liposucții. Însă, au început să apară tot mai des cereri pentru liftingul facial. Pe lângă serviciile de chirurgie estetică, de estetică facială nechirurgicală și remodelare corporală, OMINI Clinic oferă o varietate de alte specializări medicale, precum chirurgie vasculară, dermatologie, ginecologie și medicină materno-fetală, medicină reproductivă, ORL, ortopedie,

psihoterapie, radiologie. Clinica dispune de un bloc operator avizat și autorizat de Ministerului Sănătății, ce respectă toate prevederile impuse de standardele internaționale, unde se efectuează intervenții de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă și chirurgie vasculară. Până acum, în blocul operator au fost efectuate aproximativ 7.000 de intervenții pe zona de chirurgie estetică, la care se adaugă peste 5.000 de proceduri de fertilizare in vitro. Echipa clinicii, formată din medici, asistente și personal auxiliar, cuprinde aproape 60 de persoane.

