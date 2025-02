Laura Rossa a deschis primul boutique monobrand din România în cadrul galeriei The Grand Avenue 

Laura Rossa are deosebita plăcere de a anunța deschiderea primului său boutique monobrand din România, situat în cadrul galeriei The Grand Avenue, de la parterul JW Marriott Bucharest Grand Hotel. Cu această ocazie, sunt dezvăluite publicului din țara noastră cele mai noi colecții vestimentare, accesorii și parfumuri, toate purtând semnătura inconfundabilă Laura Rossa.

Magazinul are o suprafață de 65 de metri pătrați si reprezintă unul dintre primii pași ai brandului francez către dezvoltarea unei rețele internaționale de magazine, următoarele destinații fiind Doha, München și Milano. Însă atelierul de pe Champs-Élysées, din inima Parisului, rămâne locul în care acest brand a devenit o realitate și, în prezent, s-a transformat în zona de creație exclusivă a brandului.

„Laura Rossa este povestea vieții mele, a femeii care știe permanent că lucrurile importante în viață necesită timp și răbdare. Pasiunea mea pentru modă m-a inspirat în tot ceea ce am realizat, pentru că stilul unei femei este cea mai importantă carte de vizită a acesteia. Oamenii care mi-au fost alături dintotdeauna, talentul răscolitor al acestora și vibrația puternică a Parisului, cel mai cosmopolit oraș al lumii, m-au determinat să îmi imaginez un brand care emană subtil eleganță, simplitate și rafinament, fără a trăda vreo scânteie de opulență necuvenită.”, a declarat Hoda Alaia, fondator și director de creație al brandului francez.

Printre piesele vedetă ale colecției se numără rochiile senzuale și salopetele, alături de gențile și pantofii din piele rafinată, precum și cele două modele de parfumuri – Just Once I și Just Once II – extract de parfum cu puternice influențe florale. Produsele Laura Rossa sunt disponibile în boutique și, se asemenea, completează colecția online aflată pe www.laurarossa.com.

