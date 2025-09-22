Lansare de sezon plină de adrenalină la Europa FM 

Sâmbătă, 20 septembrie, Europa FM a turat motoarele pentru un nou sezon. Între orele 10:00 și 19:00, programele Europa FM au fost transmise live, într-o serie de ediții speciale, din cadrul Mamaia Rally Show.

La maratonul live transmis din studioul Europa FM din Mamaia au luat parte Adi Luca, Luca Pastia, Cătălin Striblea, Daniel Osmanovici, Mihaela Bilic, Sebastian Zachmann, Mădălina Dobrovolschi, Marcel Bartic, Denis Ciulinaru, Alexandra Gavrilă, Mona Nicolici, Mihai Dinu, Mihai Nicoară și Radu Constantinescu.

După lansarea de grilă din avion de toamna trecută, anul acesta Europa FM s-a auzit live din mașina de raliu, marcând astfel o nouă premieră în radio.

Adi Luca, Luca Pastia, Daniel Osmanovici, Sebastian Zachmann, Ana Stanciu, Alexandra Gavrilă si Mihai Nicoară au luat startul în calitate de copiloți, iar din cabina mașinii de raliu au transmis live emoțiile competiției și au stat de vorbă cu piloții participanți la raliu.

Prima ediție a Mamaia Rally Show a avut loc între 20 și 21 septembrie și a adunat la start cei mai buni piloți de raliuri din România, Italia, Spania, Austria, Bulgaria și Turcia. Marele trofeu fost caștigat de pilotul spaniol Efren Llarena care a reușit să se impună în fața experimentatului italian Andrea Nucita, oferind celor prezenți un spectacol incendiar.

Urmărește-ne pe Google News