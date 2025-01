John Newman, mesaj pentru fanii din România: „Sunt încântat să-ți spun că pe 8 Martie o să cânt pe scena festivalului Citymagia din România!”

John Newman, unul dintre cei mai apreciați artiști ai momentului, cunoscut la nivel mondial pentru piese precum hituri precum „Love Me Again” și „Come and Get It”, își așteaptă admiratorii pe 8 martie, la Sala Laminor din București, la prima ediție a festivalului Citymagia. Extrem de încântat, artistul a transmis un mesaj prin intermediul contului de Instagram al festivalului, un call-to-action puternic în care promite să aducă toată energia bună pe scena din București.

„Bună, prieteni! Sunt John Newman și sunt încântat să vă spun că pe 8 Martie o să cânt pe scena festivalului Citymagia din România. Sunt extrem de emoționat, plin de energie pe care o să o aduc cu mine la București. Aștept să o aduceți și voi pe a voastră. Vă transmit toate iubirea mea! Ne vedem la Citymagia!”, le-a transmis artistul fanilor săi.

Artistul care cucerește inimi cu „Love Me Again” va urca pe scena de la Citymagia alături de Willy William, Smiley, DJ Andi Moisescu și DJ Aqila, alți 4 maeștrii ai muzicii, fiecare cu stilul lui.

Citymagia, eveniment marca Sprint Music, nu este doar un festival, ci o sărbătoare dedicată tuturor celor care iubesc muzica, dansul și bucuria de a fi împreună. De la jocuri de lumini impresionante, până la zone tematice și decoruri spectaculoase, fiecare colț al locației este gândit pentru a crea momente magice.

Evenimentul va avea loc la Hala Laminor, un spațiu industrial spectaculos din sectorul 3, perfect transformat pentru această ocazie specială. Hala Laminor va deveni centrul distracției, cu zone de relaxare, decoruri spectaculoase și puncte de alimentație diversificate. Siguranța participanților este prioritară, așa că evenimentul va beneficia de securitate și personal specializat.

