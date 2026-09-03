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Jake Dyson dezvăluie o nouă eră a dispozitivelor inteligente

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.  Actualizat 04.09.2026, 10:27
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Jake Dyson a dezvăluit astăzi următoarea generație de produse Dyson, o gamă de dispozitive care integrează inteligență avansată, semnalând o schimbare fundamentală în modul în care produsele Dyson livrează nivelurile unice de performanță.

„Ne-am concentrat întotdeauna foarte mult pe ingineria mecanică a unui produs, petrecând zeci de ani perfecționând modul fizic în care funcționează fiecare aparat. Acum am făcut trecerea de la dispozitive pur mecanice la mașini inteligente, care pot vedea, gândi și răspunde. Folosim inteligența artificială, sisteme de viziune și machine learning pentru a permite dispozitivelor să înțeleagă mediul în care funcționează. Abordarea este aceeași, indiferent dacă aparatul funcționează în cavitatea bucală, pe păr sau în locuință.”, a spus Jake Dyson, Chief Engineer, în cadrul evenimentului Dyson Unveiled din Berlin.

Dyson a dezvăluit 12 produse noi construite în jurul acestui nou concept de inteligență, printre care: Dyson CameraJet™, singura periuță de dinți cu cameră care identifică spațiile dintre dinți și îndepărtează placa bacteriană; gama Dyson Robot Nurovi™, care integrează inteligență avansată pentru a oferi o curățenie fără precedent; gama Dyson HushJet™ de purificatoare de aer, cu un design nou care oferă un flux de aer puternic, silențios și inteligent în întreaga locuință; Dyson W1 PencilWash™, reproiectat pentru a oferi un finisaj tip oglindă podelelor, placa de îndreptat Dyson Corrale Coolshine™ cu tehnologie de ultimă generație; Dyson Airsmooth™, cu tehnologie brevetată cu două tipuri de peri, pentru uscarea și netezirea părului și MyDyson™, promisiunea Dyson unică față de clienți.

Jake Dyson dezvăluie o nouă eră a dispozitivelor inteligente

Dyson CameraJet™ – singura periuță cu cameră care identifică spațiile dintre dinți și îndepărtează placa bacteriană

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Dyson CameraJet™ introduce un nou mod de periaj dentar, combinând periajul, curățarea interdentară cu jet de lichid și distribuirea apei de gură într-un singur dispozitiv conectat. CameraJet™  este singura periuță de dinți cu o cameră macro cu obiectiv integrat de 100.000 de pixeli, alimentată de Gap Optical Targeting™, sistemul Dyson de machine learning care identifică în timp real spațiile dintre dinți și declanșează un jet de precizie de apă de gură exact acolo unde este necesar.

Jake Dyson dezvăluie o nouă eră a dispozitivelor inteligente

Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub™ UV – cel mai avansat robot Dyson pentru curățare umedă și uscată, care dezvăluie, identifică și elimină petele invizibile cu ajutorul inteligenței artificiale potențate de UV

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Noul Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub™ UV integrează un sistem avansat de detectare a petelor bazat pe inteligență artificială, care combină lumina UV, viziunea AI și iluminarea asemănătoare unui laser verde pentru a identifica aproape 200 de tipuri de substanțe și obiecte din locuință, curățând în mod repetat până când petele sunt eliminate. Rola umedă cu autocurățare utilizează un sistem de hidratare în 12 puncte, care aplică în permanență apă proaspătă, încălzită la 70°C, pentru a desprinde și îndepărta simultan petele persistente, în timp ce se autocurăță la fiecare rotație.

Nurovi™  R3 maximizează potențialul de curățare cu ajutorul unei role din microfibră pe toată lățimea aparatului, care se extinde cu 40 mm pentru a curăța până la marginea încăperii, în timp ce un motor de 30.000 Pa oferă o presiune de aspirare cu 65% mai mare, pentru o curățare uscată puternică atât pe podele dure, cât și pe covoare.

Jake Dyson dezvăluie o nouă eră a dispozitivelor inteligente

Dyson R2 Nurovi Wash+Dry™

Robotul aspirator Dyson R2 Nurovi Wash+Dry™  maximizează contactul cu marginile și colțurile pentru o acoperire îmbunătățită. Curățarea în profunzime este îmbunătățită prin utilizarea apei la 75°C, încălzită în stație pentru a contribui la îndepărtarea petelor persistente. Integrează, de asemenea, noul sistem Dyson Twin-capture, care separă particulele fine de resturile mai mari pentru a maximiza eficiența curățării. În plus, senzorul acustic piezo detectează inteligent nivelul de praf și tipul de podea în timp real, ajustând automat puterea de aspirare și comportamentul de curățare.

Jake Dyson dezvăluie o nouă eră a dispozitivelor inteligente

Dyson R1 Nurovi Dry™ – dezvoltat pentru rezultate superioare de curățare pe podele dure și covoare

Noul aparat Dyson Nurovi R1 Dry™  integrează aceeași tehnologie Twin-capture ca R2, cu o putere de aspirare de 21.000 Pa pentru curățarea în profunzime a podelelor uscate. Nurovi R1™  beneficiază, de asemenea, de un sistem reproiectat de perii laterale, dezvoltat la un unghi precis, cu un conector tip plasă care controlează activ presiunea și direcția periilor. Periile laterale se extind, de asemenea, spre exterior pentru a ajunge mai aproape de pereți și în colțuri, îmbunătățind acoperirea în zonele care sunt, de obicei, omise.

Jake Dyson dezvăluie o nouă eră a dispozitivelor inteligente

Noul Dyson W1 PencilWash™ – reproiectat pentru un finisaj tip oglindă, cu aceeași comoditate „grab-and-go”, acum cu autocurățare

Noul W1 PencilWash™ a fost reproiectat cu o rolă cu putere mai mare de absorbție și un sistem igienic de gestionare a reziduurilor pentru performanțe îmbunătățite, precum și cu tehnologie de autocurățare în stația de andocare, toate integrate în același design mai ușor și mai subțire, pentru un nivel maxim de confort în utilizare.

Purificatorul de aer Dyson HushJet™ Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehyde + UV

Cel mai mare model din gamă și cel mai puternic purificator, Dyson HushJet™ Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehyde/Ioniser + UV, este conceput pentru cei care doresc să curețe rapid mai multe încăperi, fără compromisuri. În centrul aparatului se află un compresor cu presiune scăzută și debit ridicat, care funcționează împreună cu un sistem de filtrare în trei etape ce captează particulele și gazele și distruge formaldehida, captând 99,999% dintre poluanții de până la 0,01 microni.

Purificatorul de aer Dyson HushJet™  Pure Cool+ Formaldehyde/Ioniser + UV

Conceput ca un purificator de format mediu, purificatorul de aer Dyson HushJet™ Pure Cool+ Formaldehyde/Ioniser + UV oferă o purificare puternică într-un format mai compact, fiind ideal pentru cei care doresc să curețe rapid spații mari, fără a trece la un sistem de dimensiuni complete. Noile aparate oferă o purificare de până la 3 ori mai puternică în comparație cu predecesoarele lor, distribuind aerul curat la distanță în încăpere pentru o purificare îmbunătățită a întregului spațiu.

Purificatorul de aer Dyson HushJet™ Hot Cool Pure+

Conceput ca cel mai puternic purificator 3-în-1 Dyson, purificatorul de aer Dyson HushJet™  Hot Cool Pure+ combină purificarea, încălzirea și răcirea într-un singur produs, conceput pentru a oferi confort pe tot parcursul anului. Ideal pentru spațiile în care confortul termic și controlul calității aerului trebuie să funcționeze împreună, aparatul utilizează proiecția aerului HushJet™  pentru a furniza un flux de aer puternic, care poate fi atât încălzit, cât și răcit, pentru un confort maxim în locuință.

Jake Dyson dezvăluie o nouă eră a dispozitivelor inteligente

Corrale CoolShine™ – tehnologie de îndreptare de ultimă generație

Placa de îndreptat Corrale CoolShine™ reprezintă o inovație în stylingul cu plăci încălzite, redefinind modul în care părul este îndreptat, modelat și finisat. Dezvoltată cu un control precis al temperaturii, plăci flexibile și răcire activă, este concepută pentru a permite mai puține treceri pe șuvițe și un control al coafării la un nivel superior. Bazându-se pe expertiza extinsă a Dyson în ingineria termică avansată, inclusiv pe principiile conductelor termice utilizate în tehnologii precum lumina Dyson Solarcycle, Corrale CoolShine™  folosește conducte care extrag căldura în interiorul accesoriului de răcire pentru a transfera excesul de căldură departe de păr în timpul coafării.

În centrul Corrale CoolShine™  se află primul accesoriu de răcire Dyson de acest tip, dezvoltat cu conducte care extrag căldura și care conțin o cantitate de apă controlată cu precizie. Pe măsură ce căldura este aplicată în timpul coafării, conductele care extrag căldura îndepărtează excesul de căldură din păr, răcindu-l pe măsură ce este coafat și contribuind la reducerea expunerii reziduale la căldură.

Prin îndepărtarea excesului de căldură din păr în timpul coafării, Corrale CoolShine™  contribuie la reducerea expunerii la căldură, oferind în același timp păr drept, lucios și neted și cu până la 29% mai puține deteriorări cauzate de căldură. Părul rămâne mai rece la atingere, moale și strălucitor, cu până la 154% mai multă strălucire comparativ cu părul netratat.

Jake Dyson dezvăluie o nouă eră a dispozitivelor inteligente

Dyson Airsmooth™ – uscare mai rapidă, styling controlat și un păr mai sănătos

Dyson Airsmooth™  este prima perie cu aer cald dedicată Dyson, concepută pentru a simplifica rutinele de styling de zi cu zi fără a face compromisuri în ceea ce privește rezultatele. Combinând tehnologia Dyson de pionierat în materie de flux de aer cu noile tehnologii PivotFlex™ și Anti-snag bristle, aceasta este concepută pentru a usca și netezi părul cu ușurință, contribuind la crearea unei coafuri naturale, atent finisate, pentru toate tipurile de păr, de la drept și ondulat până la creț.

Perii Anti-snag utilizează o structură unică, tip buclă, care se pliază pentru a elibera cu ușurință șuvițele, reducând agățarea și îmbunătățind confortul scalpului în timpul coafării. Perii PivotFlex™ utilizează un design cu bază deschisă pentru a difuza și controla fluxul de aer de înaltă presiune, minimizând electrizarea părului. Flexându-se cu până la 90 de grade, profilul conic ajută părul să se înfășoare și să se desprindă ușor, creând tensiune fără încâlcire. Susținut de un control inteligent al căldurii care măsoară temperatura de 100 de ori pe secundă, Dyson Airsmooth™ contribuie la o experiență de styling controlată și confortabilă, protejând în timp integritatea tiparelor naturale ale buclelor și a texturilor părului.

Never Without Your Dyson – reinventarea experienței de servicii pentru clienți

Simplificarea vieții de zi cu zi a utilizatorilor de produse Dyson se află în centrul fiecărei tehnologii dezvoltate de Dyson. Ca parte a noii promisiuni globale Dyson privind serviciile pentru clienți, „Never Without Your Dyson”, platforma MyDyson™, consolidează experiența utilizatorilor prin servicii de mentenanță predictivă și asistență premium.

O parte din principalele servicii sunt Dyson Concierge –  o experiență personalizată de onboarding, concepută pentru a-i ajuta pe utilizatori să profite la maximum de tehnologia lor încă din momentul în care aceasta ajunge la ei; Dyson Demo – Service-In-Store, extinderea capacităților de service disponibile în magazinele Dyson, disponibilă în anumite Dyson Stores și Service Centres, unde utilizatorii pot primi asistență tehnică, servicii de diagnosticare și reparații direct din partea Dyson Experts instruiți; Loan Promise – ca parte a angajamentului Never Without Your Dyson, în cazul în care o reparație nu poate fi finalizată imediat, clienților li se va oferi gratuit un aparat de împrumut pe care să îl utilizeze în perioada în care aparatul lor se află în service; Dyson Total Restore – serviciul de mentenanță emblematic Dyson, conceput pentru a contribui la prelungirea duratei de viață a aparatului și la optimizarea performanței acestuia, inclusiv printr-o evaluare completă a stării aparatului.

De la onboarding-ul personalizat prin Dyson Concierge și suportul oferit de experți prin aplicația MyDyson™, până la reparațiile în magazine, Loan Promise sau serviciul de mentenanță Dyson Total Restore, MyDyson™ asigură o experiență de utilizare simplă, personală și inconfundabilă marca Dyson.

Sursa foto: Dyson

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Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 5 – 11 septembrie 2026. Lună Nouă în Fecioară
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