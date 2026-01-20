Infinit Zen Festival – locul în care știința, sufletul și conștiința se întâlnesc. De ce mii de oameni aleg să participe la cel mai mare festival de dezvoltare personală din România

  MENIU  
Într-o lume grăbită, dominată de zgomot, presiune și supraîncărcare emoțională, tot mai mulți oameni simt nevoia unei pauze reale. Nu o vacanță clasică, ci un spațiu în care să se poată auzi din nou pe ei înșiși. Infinit Zen Festival răspunde exact acestei nevoi.

Considerat cel mai mare festival de dezvoltare personală din România, Infinit Zen va avea loc în perioada 24-25 ianuarie 2026 (10:00 – 18:00), la Circul Metropolitan București, reunind timp de două zile zeci de specialiști din domenii precum neuroștiință, medicină integrativă, psihologie, leadership, spiritualitate și sănătate holistică.

O experiență care merge dincolo de teorie

Infinit Zen Festival nu este doar un eveniment cu conferințe, ci o experiență de reconectare profundă, în care informația validată științific se împletește cu introspecția, emoția și practica conștientă.

Printre speakerii de marcă se numără: Dr. Dumitru Constantin Dulcan – neurolog, cercetător al conștiinței și autor de referință, una dintre cele mai respectate voci din dialogul dintre știință și spiritualitate, Paul Jr. Renaud – speaker internațional în dezvoltare personală și leadership. Alături de ei, vor urca pe scenă peste 40 de experți români și internaționali, printre care: Dr. Oana Mihalcea, Dr. Cristian Manea, Cerasela Rogen, Teodora Mețiu, Andrei Diaconu, Angela Laur, Tukaram Paul Avram, Risvan Vlad Rusu, Monica Dascălu, Mircea Radu, Radu Leca, Oana Ioniță, Roxana Iorgulescu Bandrabur, Elena Ungureanu, Anca Alungulesei, Eduard Puiu, Ovidiu Yang, Cosmina Grigore, Aniela Nica, Gabriela Maalouf, Adriana Stanciu, Costel Pârnău, Andreea Dincă, Doru Cica, Constantin Cornea, Florica Motoc, Dana Bălăceanu, Costin Niță, Irinel Gălășiu, Cristian Stan, Anca Mihăilescu, Corina Stratulat, Anca Mazilu, Nicoleta Ilea, Andrei Vulpescu, Ina Șerban, Raluca Antonovici, Alina Alexandrov, Iulian Alexandrov. Raluca Anton și Paul Olteanu vor fi prezenți exclusiv on screen.

Infinit Zen Festival a apărut dintr-o nevoie personală, dar și colectivă: aceea de a crea un spațiu sigur în care oamenii să se poată opri, privi în interior și înțelege ce se întâmplă cu adevărat în viața lor. Trăim într-o perioadă în care avem acces la informație, dar ne lipsește integrarea ei. De aceea, am adus împreună medici, cercetători, terapeuți, lideri și oameni care trăiesc ceea ce predau.

Nu ne dorim să oferim rețete rapide, ci claritate. Participanții vin să-și amintească cine sunt, să-și înțeleagă blocajele și să plece cu instrumente reale pentru relații mai sănătoase, decizii mai conștiente și o viață trăită cu sens. Infinit Zen este despre curajul de a trăi autentic”, declară Simona Muscă, organizatorul festivalului.

Infinit Zen Festival – locul în care știința, sufletul și conștiința se întâlnesc. De ce mii de oameni aleg să participe la cel mai mare festival de dezvoltare personală din România

De ce să participi la Infinit Zen Festival

1. Pentru că îți oferă claritate, nu doar motivație. Infinit Zen merge dincolo de discursuri inspiraționale și oferă explicații profunde despre cum funcționează mintea, emoțiile și conștiința.

2. Pentru că aduce împreună știința și spiritualitatea. De la neurologie la inteligență emoțională și leadership conștient, festivalul creează un dialog rar între domenii care, de obicei, nu se întâlnesc.

3. Pentru că îți oferă instrumente reale de transformare. Participanții pleacă nu doar cu insight-uri, ci cu practici concrete aplicabile în viața de zi cu zi.

4. Pentru că te ajută să-ți înțelegi relațiile și tiparele. Fie că vorbim despre relația cu tine sau cu ceilalți, multe dintre răspunsurile pe care le cauți încep cu conștientizarea.

5. Pentru că nu ești singur în procesul tău. Infinit Zen creează o comunitate de oameni care caută sens, echilibru și evoluție autentică.

Parteneri și susținători

Evenimentul este susținut de branduri și organizații care promovează sănătatea, educația și stilul de viață conștient:
Natur Way, Asociația Numerologilor din România, Muller, Balkan F&B, Resilient Mind Center, Organic India, Vivasan, HSB Food, Eisberg, Eev Auto, Editura For You, Vivanatura, Bactology, Familia Toneli, Irina – Casa cu prăjituri, Life Dental Spa, Editura Bookzone, Agros, Editura Trinity, Ezera, Armonia Flăcării, Georgiana Țăpuc – Fata cu cristale, Basmeresin, Apa Azuga, Techir, Canal 33, Kudika, Garbo, 9am, Omoda | Jaecoo România, și mulți alții.

🎟 Biletele sunt disponibile aici: https://ticketstore.ro/ro/cautare?s=infinit+zen

Sursa foto: Infinit Zen Festival

