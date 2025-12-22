  MENIU  
Home > Advertorial > Importanța lecțiilor de dans pentru copiii de toate vârstele

Importanța lecțiilor de dans pentru copiii de toate vârstele

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Dansul a fost întotdeauna o formă de expresie și comunicare. Copiii se conectează rapid cu ritmul și mișcarea. De aceea lecțiile de dans sunt o activitate ideală pentru dezvoltarea lor. Dansul le permite să își exprime emoțiile într-un mod sănătos si îi ajută să învețe despre disciplină, răbdare și coordonare.

Acestea contribuie totodată și la dezvoltarea lor fizică și emoțională. Cum în ziua de azi copiii petrec mult timp în fața ecranelor dansul devine o alternativă sănătoasă. Mișcarea constantă îmbunătățește starea generală a organismului. Acesștia devin mai activi și capătă mai multă energie. Putem spune așadar că dansul creează un echilibru între activitatea fizică și creativitate.

Beneficiile fizice oferite de lectii de dans pentru copii

Lecțiile de dans sunt o formă excelentă de exercițiu fizic. Corpul copilului se dezvoltă armonios prin mișcare constantă. Dansul îmbunătățește coordonarea și mobilitatea. Copiii învață să își controleze corpul prin ritm și mișcare. Mișcările repetate întăresc musculatura și articulațiile.

Cursurile de dans contribuie și la o postură corectă. Mulți copii stau incorect la birou. Dansul corectează aceste obiceiuri. Instructorii îi învață să își alinieze corect corpul. Aceasta protejează coloana și previne durerile.

Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Recomandarea zilei

Flexibilitatea este un alt beneficiu important. Copiii sunt foarte receptivi la mișcări noi. Ei devin flexibili cu ajutorul exercițiilor regulate. Flexibilitatea îi ajută în orice activitate fizică.

Dansul îmbunătățește și echilibrul iar prin acesta ursanții învață să își păstreze stabilitatea în timpul mișcărilor. Acest lucru este util în sporturi și activități zilnice. Așadar lecțiile de dans îi ajută pe copii să devină mai agili.

Nicușor Dan a făcut anunțul momentului, după ce a stat de vorbă 4 ore cu magistrații la Palatul Cotroceni. Ce a anunțat președintele, în urmă cu câteva momente
Nicușor Dan a făcut anunțul momentului, după ce a stat de vorbă 4 ore cu magistrații la Palatul Cotroceni. Ce a anunțat președintele, în urmă cu câteva momente
Recomandarea zilei

Efectele emoționale și psihologice ale programelor de lectii de dans

Lecțiile de dans de la dancevision.ro au efecte importante asupra stării emoționale a copiilor. Dansul le permite să se exprime liber. Copiii învață să elibereze tensiunea prin mișcare. Această activitate reduce anxietatea și stresul.

Dansul îmbunătățește încrederea în sine. Copiii simt o mare bucurie atunci când reușesc o coregrafie. Ei se simt apreciați în fața grupului. Această recunoaștere le consolidează stima de sine. Lecțiile de dans devin un spațiu sigur pentru dezvoltare emoțională.

Dansul stimulează creativitatea. Copiii învață să își folosească imaginația. Ei pot interpreta diferite ritmuri și emoții. Creativitatea îi ajută în școală și în viața de zi cu zi.

Prin dans se dezvoltă și disciplina mai ales că lecțiile au structuri clare. Cursanții trebuie să respecte instrucțiunile iar asta îi ajută să înțeleagă responsabilitatea. Disciplina învățată în dans se reflectă în alte domenii ale vieții.

Dezvoltarea socială prin participarea la lectii de dans în grup

Lecțiile de dans sunt o oportunitate excelentă pentru socializare. Copiii interacționează constant cu alți copii și învață să lucreze în echipă. Dansul îi ajută să colaboreze pentru coregrafii comune.

Participarea la activități de grup dezvoltă spiritul de echipă iar cei mici învață să se ajute și să se încurajeze. Această abilitate este importantă în orice colectiv. Dansul îi învață să asculte și să respecte ritmul altora.

Lecțiile de dans cresc și empatia. Copiii observă emoțiile altora prin mișcare. Ei înțeleg mai bine expresiile nonverbale. Aceasta le îmbunătățește relațiile cu colegii.

Copiii devin mai deschiși și comunicativi. Dansul îi ajută să se simtă confortabil în fața altora. Ei depășesc timiditatea prin participare activă. Această încredere îi ajută în prezentări și activități școlare.

Importanța rutinei și a structurii în programele de lectii de dans

Lecțiile de dans au o structură clară. Copiii urmează exerciții regulate. Rutina îi ajută să învețe mai bine. Ei devin mai organizați și atenți. Structura lecțiilor oferă stabilitate și siguranță.

Fiecare lecție are un obiectiv. Copiii înțeleg progresul în timp. Ei văd cum evoluează mișcările în fiecare săptămână. Acest proces dezvoltă perseverența.

Repetiția este o parte importantă a lecțiilor. Copiii repetă mișcările pentru a le perfecționa. Repetiția îmbunătățește memoria musculară. Această abilitate îi ajută în sport și alte activități.

Rutina oferă și o pauză mentală. Dansul devine o activitate relaxantă. Copiii scapă de stresul acumulat la școală. Ei se reconectează cu propria energie pozitivă.

Diversitatea stilurilor de dans și impactul lor asupra dezvoltării copiilor

Există multe stiluri de dans. Fiecare stil are beneficii specifice. Dansul clasic dezvoltă disciplina și eleganța. Baletul este ideal pentru coordonare. Dansul modern stimulează creativitatea. Copiii pot interpreta emoții diverse. Acest dans permite expresie liberă.

Dansul hip-hop dezvoltă energia și agilitatea. Copiii folosesc multă forță în mișcări. Ei devin mai rapizi și mai flexibili. Dansurile latino îmbunătățesc ritmul și coordonarea. Copiii învață mișcări fluide. Aceste dansuri le dezvoltă simțul muzical.

Fiecare copil poate alege stilul potrivit. Lecțiile devin astfel o activitate plăcută. Diversitatea stilurilor îi ajută să descopere pasiunile lor.

Cursuri de dans ca activitate educativă și recreativă pentru copii

Dansul combină educația cu distracția. Copiii învață lucruri noi într-un mod plăcut. Ei se distrează în timp ce exersează. Această combinație este ideală pentru dezvoltarea lor. Instructorii pot integra elemente educative. Copiii învață despre muzică, ritm și cultură.

Ei pot învăța și despre colaborare. Dansul devine o platformă educativă completă. Pe lângă dezvoltarea fizică, copiii dobândesc abilități importante. Ei devin mai siguri pe ei. Învață să își gestioneze emoțiile. Aceste lecții sunt valoroase în orice etapă a vieții.

Dansul oferă și o pauză de la tehnologie. Copiii se mișcă, se exprimă și se eliberează emoțional. Aceasta contribuie la o dezvoltare sănătoasă.

Concluzie

Lecțiile de dans oferă numeroase beneficii. Ele dezvoltă corpul, mintea și emoțiile. Copiii învață disciplină, coordonare și expresivitate. Activitatea îi ajută să devină mai siguri pe ei.

Dansul stimulează socializarea și încrederea. Copiii își formează prietenii într-un mediu pozitiv. Ei descoperă talentul și plăcerea mișcării. Lecțiile de dans sunt o alegere excelentă pentru orice familie.

Dansul oferă o bază solidă pentru viitor. Copiii deprind abilități utile în școală și viață. Lecțiile de dans sunt o investiție în sănătate și armonie. Ele oferă amintiri frumoase și experiențe valoroase.

Sursa foto: Freepik.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Anghel Damian, dezvăluiri despre serialul „Cei trimiși” și rolul de tată. Cum își cresc el și Theo Rose fiul: „E un copil cu o personalitate foarte puternică” / Exclusiv
Anghel Damian, dezvăluiri despre serialul „Cei trimiși” și rolul de tată. Cum își cresc el și Theo Rose fiul: „E un copil cu o personalitate foarte puternică” / Exclusiv
Legendarul cântăreț și compozitor Chris Rea a murit la 74 de ani
Legendarul cântăreț și compozitor Chris Rea a murit la 74 de ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Mihaela Rădulescu, devastată la înmormântarea mamei. Cum a apărut vedeta și cine e bărbatul care i-a fost alături. Elegantă, demnă, cu ochii roșii de plâns, Mihaela și-a condus mama pe ultimul drum
Ultima oră! Theo Rose, anunț grav după ce Tudor Chirilă a câștigat “Vocea” a opta oară. I-a ajuns! Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta: “Anul ăsta, Vocea României se oprește pentru mine...”
Ultima oră! Theo Rose, anunț grav după ce Tudor Chirilă a câștigat “Vocea” a opta oară. I-a ajuns! Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta: “Anul ăsta, Vocea României se oprește pentru mine...”
Elle
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Kim Basinger era de o frumusețe răpitoare în tinerețe, însă trebuie să vezi cum arată acum, la 72 de ani! Celebra actriță este greu de recunoscut. Foto
Kim Basinger era de o frumusețe răpitoare în tinerețe, însă trebuie să vezi cum arată acum, la 72 de ani! Celebra actriță este greu de recunoscut. Foto
DailyBusiness.ro
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
A1.ro
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Când va avea loc marea finală "Casa Iubirii". Anunțul neașteptat al Andreei Mantea: "Puțin a rămas!"
Când va avea loc marea finală "Casa Iubirii". Anunțul neașteptat al Andreei Mantea: "Puțin a rămas!"
Alexia Eram, cu lacrimi în ochi la aeroport. Fratele ei, Aris Eram, a plecat la filmările Survivor 2026 înainte de Crăciun: „Te aștept acasă cu tot cu premiu”
Alexia Eram, cu lacrimi în ochi la aeroport. Fratele ei, Aris Eram, a plecat la filmările Survivor 2026 înainte de Crăciun: „Te aștept acasă cu tot cu premiu”
Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. "Ce băieți frumoși ai, puștoaico!" Cum s-au fotografiat cei trei
Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. "Ce băieți frumoși ai, puștoaico!" Cum s-au fotografiat cei trei
Andreea Marin, mai sinceră ca niciodată la împlinirea a 51 de ani: „A fost cel mai greu an al meu. Viața nu e mereu cum ne-am dori”
Andreea Marin, mai sinceră ca niciodată la împlinirea a 51 de ani: „A fost cel mai greu an al meu. Viața nu e mereu cum ne-am dori”
Observator News
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Libertatea pentru Femei
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
“Bărbatul meu și mama mea, amândoi plecați”. Mihaela Răsulescu a rupt tăcerea la câteva ore de la moartea mamei și ne-a rupt inimile. Finalul mesajului e greu de citit
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Atenție la băuturile de Crăciun care pot înfunda rinichii și pot măcina oasele!
Atenție la băuturile de Crăciun care pot înfunda rinichii și pot măcina oasele!
LISTĂ. Spitalele din București care asigură asistența medicală de urgență în perioada Crăciunului
LISTĂ. Spitalele din București care asigură asistența medicală de urgență în perioada Crăciunului
Alarmant: Persoanele cu diabet zaharat au un risc de 3-6 ori mai mare de moarte subită cardiacă
Alarmant: Persoanele cu diabet zaharat au un risc de 3-6 ori mai mare de moarte subită cardiacă
Cristina Demetrescu, horoscop pentru săptămâna 22-28 decembrie: Vin cu vești bune  
Cristina Demetrescu, horoscop pentru săptămâna 22-28 decembrie: Vin cu vești bune  
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Dragoste dincolo de camere! Cupluri celebre de actori turci care s-au îndrăgostit pe platourile de filmare – unele s-au căsătorit, altele s-au despărțit dramatic
Dragoste dincolo de camere! Cupluri celebre de actori turci care s-au îndrăgostit pe platourile de filmare – unele s-au căsătorit, altele s-au despărțit dramatic
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton