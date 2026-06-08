„Harta lui Elian”, primul spectacol din România dedicat copiilor cu dislexie și dificultăți de învățare, va avea trei reprezentații speciale la Teatrul EXCELSIOR 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Primul spectacol din România dedicat copiilor cu dislexie și dificultăți de învățare, „Harta lui Elian”, ajunge la București pentru trei reprezentații speciale, găzduite de Teatrul EXCELSIOR, la Sala „Ion Lucian” din Str. Academiei nr. 28, joi, 11 iunie, ora 19:00 și vineri, 12 iunie, de la orele 11:00 și 19:00.

Produs de Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” din Sibiu și regizat de Nicoleta Lefter, spectacolul îmbină teatrul, tehnologia și emoția pentru a deschide o conversație necesară despre felul în care copiii cu dislexie, discalculie, disgrafie sau alte dificultăți de învățare percep lumea, școala, cuvintele și propriul potențial.

Reprezentațiile vor fi urmate de scurte sesiuni de Q&A, moderate de teatrologii Oana Borș și Octavian Szalad, menite să ofere publicului un context mai amplu de înțelegere a temelor abordate în spectacol și a modului în care copiii cu dificultăți de învățare pot fi sprijiniți prin empatie, creativitate și instrumente adaptate nevoilor lor.

În spectacolul „Harta lui Elian”, cuvintele nu sunt doar cuvinte, ci enigme care trebuie descifrate. Elian, personajul principal, este un copil dislexic, discalculic, disgrafic și disortografic, aflat într-o lume școlară care nu reușește întotdeauna să îi înțeleagă felul diferit de a gândi și de a învăța.

Prins într-o mare de litere care par să refuze să îi vorbească, Elian se luptă să se adapteze, să înțeleagă și să fie înțeles. Însă, odată ce începe să se deschidă în fața specialiștilor, pornește într-o călătorie de descoperire a propriei minți. Își construiește treptat o hartă conceptuală a lumii, o hartă care îi dezvăluie conexiuni, posibilități și căi neașteptate de a înțelege textele, imaginile și realitatea din jurul său.

Prin această hartă, Elian învață să facă asocieri, să vadă dincolo de litere și să descopere că diferențele nu sunt obstacole, ci forme unice de a percepe lumea. Povestea lui vorbește despre acceptare, curaj, empatie și despre nevoia unei comunități care să îi sprijine pe copiii care învață altfel.

„Harta lui Elian”, în regia Nicoletei Lefter, este un spectacol vibrant, sensibil și necesar, care aduce în prim-plan importanța înțelegerii, a sprijinului emoțional și a intervenției specializate în viața copiilor cu dificultăți de învățare.

Biletele sunt disponibile pe site-ul Teatrului Excelsior.Pentru grupurile organizate de elevi, rezervările se pot face la adresa de e-mail [email protected].



HARTA LUI ELIAN

concept text: Angela Ioan și Nicoleta Lefter

Distribuția:

Elian: Mircea Corcoveanu

Elian Popescu: Gabriel Muncuș

Mama: Barbara Crișan

Specialistul: Oana Brânzan

Echipa de creație:

Regia: Nicoleta Lefter

Scenografia: Oana Micu

Muzica originală: Ștefan Baghiu

Light design: Ionuț Nasture

Sound design: Claudiu Rusu-Costea

Graphic design: George Roșu

Video: Horațiu Dancu

Noise: Paul Bondane

Producător: Teatrul pentru Copii și Tineret GONG Sibiu

Durata: 50 min

Vârsta recomandată: 10+

Trailer: https://youtu.be/ZUtPL75WmfQ?si=aCJgk1Sr3_X0su8S

Foto: Teatrul EXCELSIOR

Urmărește-ne pe Google News