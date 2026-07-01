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Ghidul Leroy Merlin – Cum păstrezi locuința primitoare în orice sezon 

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O locuință primitoare nu este rezultatul unui singur element de design, ci al unui cumul de obiceiuri corecte și soluții practice care se aplică în mod constant. Curățenia, organizarea spațiului și prevenirea problemelor cauzate de umezeală sau murdărie sunt esențiale pentru confortul zilnic. În plus, fiecare sezon aduce provocări diferite, ceea ce înseamnă că locuința trebuie adaptată continuu pentru a rămâne funcțională și plăcută.

Menținerea curățeniei în zona de intrare

Zona de intrare este primul spațiu care intră în contact cu exteriorul și, implicit, cel mai expus la murdărie, praf și umezeală. Din acest motiv, această zonă influențează în mod direct nivelul de curățenie din întreaga locuință.

Un covor amplasat la intrare ajută la reținerea particulelor de murdărie de pe încălțăminte și reduce cantitatea de praf care ajunge în restul casei. În același timp, contribuie la menținerea unui aspect ordonat și îngrijit al spațiului de acces, mai ales în perioadele cu trafic intens sau vreme nefavorabilă.

Protejarea eficientă a spațiului de acces

Pe lângă covor, un alt element esențial pentru zona de intrare este soluția care ajută la absorbția umezelii și la reducerea murdăriei aduse din exterior. Aceste detalii simple au un impact semnificativ asupra întreținerii generale a locuinței.

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Un covoras intrare contribuie la protejarea pardoselii și la menținerea unui mediu mai curat în interior. În special în sezonul rece sau în zilele ploioase, acesta ajută la limitarea răspândirii apei și noroiului în casă, reducând astfel efortul de curățenie.

Controlul umezelii și prevenirea mucegaiului

Umezeala este una dintre cele mai frecvente probleme din locuințe și poate apărea în special în băi, bucătării sau camere slab ventilate. Dacă nu este gestionată la timp, aceasta poate duce la apariția mucegaiului, mirosurilor neplăcute și deteriorarea suprafețelor.

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Un spray antimucegai este util pentru tratarea zonelor deja afectate și pentru prevenirea reapariției mucegaiului. Aplicat corect, ajută la menținerea pereților curați și contribuie la un mediu mai sănătos în interiorul locuinței, mai ales în spațiile expuse constant la umiditate.

Importanța întreținerii constante

Întreținerea locuinței nu ar trebui făcută doar ocazional, ci integrată într-o rutină constantă. Acțiunile mici, realizate regulat, previn acumularea problemelor și reduc semnificativ efortul necesar pentru curățenia generală.

Curățarea zonelor de acces, aerisirea camerelor și verificarea periodică a colțurilor expuse la umezeală sunt pași simpli care contribuie la menținerea unei locuințe curate și sănătoase pe termen lung.

Adaptarea locuinței la schimbările de sezon

Fiecare anotimp influențează modul în care este întreținută locuința. În sezonul rece, accentul cade pe umezeală, noroi și lipsa aerisirii suficiente, în timp ce vara apar mai des probleme legate de praf și temperaturi ridicate.

Adaptarea rutinei de întreținere în funcție de sezon ajută la menținerea unui nivel constant de confort și reduce riscul apariției problemelor specifice fiecărei perioade din an.

Pentru soluții practice care te ajută să păstrezi locuința curată, organizată și confortabilă în orice anotimp, Leroy Merlin oferă produse adaptate fiecărui spațiu și fiecărei nevoi de amenajare.

Organizarea eficientă a spațiului

O locuință bine organizată este mai ușor de întreținut și mai plăcut de utilizat. Spațiile de depozitare bine gândite reduc aglomerația și facilitează curățenia zilnică.

În plus, organizarea corectă a obiectelor ajută la valorificarea fiecărui spațiu disponibil, mai ales în locuințele mici, unde eficiența este esențială.

Beneficiile unei întrețineri corecte

O întreținere corectă a locuinței nu înseamnă doar curățenie, ci și prevenirea problemelor înainte ca acestea să apară. Această abordare reduce costurile pe termen lung și menține un mediu mai sănătos și mai confortabil.

În timp, obiceiurile corecte devin automatizate și contribuie la un stil de viață mai organizat și mai relaxat.

Foto: Pexels

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