Ghidul Brandurilor 2026: De la eleganța Epica și Pass Collection la confortul Skechers. Cum să-ți construiești garderoba completă dintr-un singur loc

Să găsești perechea perfectă de pantofi poate fi o provocare, mai ales când cauți branduri specifice. De ce să pierzi timp navigând pe zece site-uri diferite, când poți găsi tot ce ai nevoie – de la rafinamentul Gryxx și Otter până la creativitatea genților Anekke – într-un singur magazin de încredere? Descoperă colecțiile Gepas-MAG care definesc tendințele acestui an.

Femeia modernă are nevoie de versatilitate. Într-o singură săptămână, ea poate trece de la o ținută office impunătoare la una relaxată de weekend sau la una sofisticată de eveniment. Secretul unei garderobe funcționale nu stă în numărul de produse, ci în calitatea brandurilor alese.

Experții în fashion de la Gepas-MAG, retailer cu prezență fizică solidă în Oltenia (Craiova, Slatina), ne explică cum să alegem brandul potrivit în funcție de ocazie și stil.

1. Office & Evenimente: Refined Elegance (Epica, Karisma, Pass Collection)

Atunci când codul vestimentar cere eleganță, detaliile fac diferența.

Epica: Este, fără îndoială, unul dintre cele mai iubite branduri din România. Pantofii Epica se disting prin calapoadele extrem de comode (chiar și la tocuri înalte) și pielea naturală în culori vibrante.

Pass Collection & Karisma: Dacă apreciezi calitatea tradițională și durabilitatea, aceste branduri sunt alegerea ideală. Modelele sunt clasice, atemporale, gândite pentru a rezista sezoane la rând fără a se demoda. O pereche de pantofi Pass Collection este o investiție sigură pentru ținutele de birou.

2. Urban Cool & Smart Casual (Gryxx, Otter)

Pentru zilele aglomerate în oraș, ai nevoie de încălțăminte care îmbină designul nonconformist cu rezistența.

Gryxx: Este brandul celor care vor să iasă în evidență. Cu tălpi chunky, accesorii metalice și un design tineresc, Gryxx transformă o ținută banală într-una „Instagrammable”.

Otter: Rămâne standardul de aur pentru eleganța masculină și feminină deopotrivă. Pielea tratată impecabil și liniile curate fac din Otter un brand preferat de persoanele care pun accent pe statut și calitate premium.

3. Confort Absolut (Skechers, Rieker)

Sănătatea picioarelor nu este negociabilă. În 2026, tehnologia a devenit parte integrantă din modă.

Skechers: Cu faimoasa tehnologie Memory Foam, acești pantofi sunt recomandați celor care stau mult în picioare. Sunt ușori, respirabili și vin într-o varietate de culori care îi fac ușor de asortat chiar și la rochii casual.

Rieker: Brandul german cu tehnologia Antistress este salvarea picioarelor obosite. Talpa flexibilă și spațiul generos din interior oferă o libertate de mișcare unică.

4. Tușa Finală: Accesoriile Anekke

Nici o ținută nu este completă fără o geantă pe măsură. Brandul spaniol Anekke continuă să fascineze prin colecțiile sale de poveste. Fiecare geantă este o mică operă de artă, plină de broderii și detalii ascunse, fiind accesoriul perfect pentru a scoate din anonimat o ținută monocromă.

De ce să le cumperi pe toate din același loc?

Avantajul major oferit de Gepas-MAG este diversitatea curatorială. Nu ești limitat la un singur stil. Poți pune în același coș o pereche de pantofi sport Skechers pentru plimbări, o pereche elegantă Epica pentru nuntă și o geantă Anekke, plătind o singură taxă de transport (sau beneficiind de transport gratuit la comenzi mai mari).

Profesionalism în fiecare detaliu: Parteneriatul pentru excelență digitală

Într-o piață online aglomerată, nu este suficient să ai produse excepționale pe raft; trebuie să te asiguri că ele ajung la clienții care le caută. Succesul modelului hibrid (fizic + online) al Gepas-MAG se bazează pe o strategie digitală riguroasă.

În spatele vizibilității online și al experienței fluide de navigare pe site stă un parteneriat strategic cu FVE Oltenia. În calitate de agenție specializată în marketing digital și strategii de creștere online, echipa FVE Oltenia se asigură că universul brandurilor premium (Epica, Otter, Anekke) este prezentat corect în mediul virtual, facilitând întâlnirea dintre cererea clienților și oferta magazinului. Este o dovadă de maturitate în business: la fel cum apelezi la specialiști pentru a selecta cei mai buni pantofi, colaborezi cu experți pentru a-ți construi prezența digitală.

Investește în branduri care și-au dovedit valoarea. Descoperă colecțiile complete pe site-ul oficial și bucură-te de calitatea care te definește.

