Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025: 178 de jurați implicați în evaluarea directorilor de școală

Aproape 1.300 de ore au fost dedicate jurizării directorilor de școală înscriși la Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, organizate de Asociația pentru Valori în Educație (AVE). 178 de  persoane relevante pentru educație au fost implicate în evaluarea directorilor: de la lideri din business care reprezintă unii dintre cei mai mari angajatori din România la specialiști în recrutare, reprezentanți ai ONG-urilor cu expertiză în educație, elevi, directori de școală câștigători ai edițiilor anterioare, jurnaliști, reprezentanți din partea Ministerului Educației. 

AVE organizează a IX-a ediție a Galei Premiilor pentru Directorii Anului, un eveniment prin care recunoaște și face cunoscute contribuțiile aduse de directorii de școală la transformarea educației din România. În cadrul Galei, sunt premiați patru directori la categoriile: Inovare, Egalitate de Șanse, Antreprenoriat și Directorul Anului 2025.

„Rolul unui director de școală este unul complex, iar activitatea sa are impact la nivelul întregii comunități: el inspiră elevi, mobilizează cadre didactice, construiește punți cu părinții, colaborează cu mediul de afaceri, ONG-uri și instituții publice. De aceea, în procesul de jurizare, AVE implică, an de an, voci relevante din domenii diverse, care pot evalua munca unui director din perspective complementare. Participarea reprezentanților din business în juriul Galei validează atât reușitele directorilor, cât și importanța parteneriatului dintre școală și mediul de afaceri. Este nevoie de un efort comun pentru a co-crea un ecosistem care să sprijine elevul să își atingă potențialul.”, a declarat Radu Manolescu, Managing Partner K.M.Trust Group, cofondator și președinte al boardului AVE România  

Directorii au avut la dispoziție două luni pentru a se înscrie în competiție. Au fost eligibili pentru înscriere toți directorii și directorii adjuncți care au ocupat această funcție în perioada 2024-2025 în cadrul unei unități publice de învățământ preuniversitar. Din cei 154 de directori de școală care s-au înscris anul acesta, 12 directori au ajuns în etapa de jurizare națională de la București.

Anunțarea câștigătorilor și decernarea premiilor vor avea loc pe 20 octombrie la Opera Națională București. Premiul acordat fiecărei categorii va fi de 3.500 de euro, sumă oferită cu scopul de a continua un proiect demarat în școală alături de comunitate sau pentru a demara un proiect nou, dar și un loc asigurat în cadrul Programului de Transformare a Școlilor din România, program coordonat de AVE. Cei patru câștigători primesc și invitația de a fi parte din juriu, la ediția următoare a Galei Premiilor pentru Directorii Anului.

„A fi jurat a fost ca și cum aș fi rămas încă personaj într-o poveste care nu s-a terminat anul trecut, când eram eu candidatul intervievat. M-am recunoscut pe mine, ca într-o oglindă care îmi continuă povestea. Privindu-i pe finaliști, am retrăit emoțiile de atunci: curajul de a vorbi despre propriile reușite, vulnerabilitatea de a fi expus în fața colegilor și bucuria de a împărtăși visurile.

A juriza a fost mai puțin un exercițiu de evaluare și mai mult un dans al perspectivelor. Am întâlnit directori excepționali, oameni care schimbă viețile copiilor și devin resurse în comunitățile de unde vin. 

Gala nu este doar un concurs, ci o oglindă colectivă a pasiunii și a responsabilității noastre comune pentru copii, un spațiu de reflecție, inspirație și recunoaștere colectivă.”, a declarat, după jurizarea națională, Daniela Claudia Orășanu, directoarea Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani, câștigătoarea premiului Directorul Anului 2024.

Această inițiativă a Asociației pentru Valori în Educație este despre directorii care nu așteaptă condiții perfecte, ci acționează cu curaj, perseverență și viziune pentru a face școala un loc mai bun pentru copii, profesori și comunitate. Din 2017, au fost premiați 34 de directori care au devenit modele de leadership în educație.

Anul acesta, sunt alături de AVE ca parteneri ai Galei Premiilor pentru Directorii Anului: BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group, BDO, Deloitte, Up România. Partenerii media care susțin cea de-a IX-a ediție a Galei sunt:  Republica, Revista BIZ, Libertatea, Agerpres, SpotMedia, Vocativ și România pozitivă.

Despre Asociația pentru Valori în Educație   

Asociația pentru Valori în Educație este o organizație non-profit care contribuie de 10 ani la transformarea sistemului educațional din România prin programe și proiecte dezvoltate pornind de la nevoile școlilor. AVE a creionat și implementat programe menite să aibă impact atât la nivelul managementului școlii, cât și al profesorilor. AVE facilitează colaborarea dintre companiile private, directorii de școală, societatea civilă și ONG-uri care activează în educație cu scopul de a crea reușite cu impact asupra sistemului de educație. Puteți fi la curent cu acțiunile AVE urmărind paginile de LinkedInFacebook și Instagram.

Foto: Asociația pentru Valori in Educație

