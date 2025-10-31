Frumusețea se întâlnește cu rafinamentul: concurentele Miss Universe România 2025 au ales Naked Kitchen & Beach Bar – Rooftop Garden, pentru o seară de neuitat

Concurentele Miss Universe România 2025 au petrecut una dintre serile lor de socializare într-un loc care combină perfect rafinamentul urban cu energia modernă a Bucureștiului: Naked Kitchen & Beach Bar, situat în centrul Capitalei, pe Bulevardul Unirii, chiar pe malul râului Dâmbovița.

Foto: Naked Kitchen & Beach Bar

Evenimentul a avut loc în spațiul spectaculos Rooftop Garden, terasa de la etajul superior a localului, care oferă o panoramă superbă asupra orașului și o atmosferă vibrantă – ideală pentru seri relaxate, petreceri private sau evenimente corporate exclusiviste.

Participantele au fost întâmpinate cu preparate gourmet, cocktailuri creative și un decor cu inspiratie de plajă exotică, completat de plante naturale, elemente din lemn, materiale organice și accente Boho style. Atmosfera caldă și luminoasă a transformat spațiul într-un adevărat colț de vacanță urbană, unde eleganța se împletește natural cu relaxarea.

„Ne bucurăm că am fost aleși de concurentele Miss Universe România pentru o seară dedicată relaxării și socializării. Naked Kitchen & Beach Bar este despre experiențe complete – mâncare, design, energie și bună dispoziție – toate gândite să creeze momente memorabile”, au declarat reprezentanții localului.

Foto: Naked Kitchen & Beach Bar

Prin amenajarea sa modernă și detaliile de decor care aduc aminte de plajele exotice, Naked Kitchen & Beach Bar – Rooftop Garden devine una dintre cele mai spectaculoase locații din București pentru evenimente private, petreceri tematice, lansări de brand sau seri corporate cu vedere asupra orașului.

Seara petrecută de concurentele Miss Universe România la Naked Kitchen & Beach Bar – Rooftop Garden a fost o celebrare a frumuseții, eleganței și prieteniei, într-un decor urban care definește noul standard al ospitalității premium din București.

Naked Kitchen & Beach Bar – Rooftop Garden

Bd. Unirii, pe malul Dâmboviței, București

Un spațiu dedicat experiențelor rafinate, evenimentelor private și momentelor care merită o atmosferă exotică și relaxată.

Foto: Naked Kitchen & Beach Bar

