Francezii dedică un festival culturii române. Jidvei aduce un omagiu spiritului românesc și lansază colecția “Spirit”, în premieră la Paris.

Cristian Mungiu și actrița Isabelle Huppert | Foto: Nicolae Anghel, Jidvei

Jidvei prezintă noua colecție, SPIRIT, în perioada 18 noiembrie – 1 decembrie 2025, în inima celui mai important festival dedicat culturii române “Un Week-end à l’Est”. Festivalul reunește la Paris 80 de artiști români de renume, din diverse domenii, printre care Mircea Cărtărescu, Cristian Mungiu, Dan Perjovschi, Mircea Cantor, Matei Vișniec, Corneliu Porumboiu, Radu Belcin, Mihaela Moldovan, Ștefan Bâlici, Dan Vezentan, Mihai Șovăială, trupa Amphitrio, și mulți alți artiști care conturează, prin operele lor, felul în care România se exprimă în lume.

Parisul devine capitala culturii române

Parisul pulsează în ritmul unei renașteri culturale vibrante: festivalul „Un Week-end à l’Est” dedică anul acesta întreaga ediție României. În galerii, librării, săli de cinema, teatre și spații alternative, orașul se transformă într-o hartă vie a creativității românești contemporane.

Ediția 2025 îl are ca ambasador al festivalului pe Cristian Mungiu, laureat al Palme d’Or și una dintre cele mai influente voci ale cinematografiei europene, care, în cadrul acestui festival, a prezentat prima sa expoziție de fotografie. Aceasta cuprinde o colecție de peste 200 de imagini expuse în ordine cronologică, de la primii pași în explorarea vizualului până la cadre surprinse în timpul filmărilor unor producții care i-au definit cariera.

Lucrările expuse de Mircea Cantor la Paris -Foto Jidvei

Ne dorim mereu ca România să aibă o imagine mai justă în afara țării, iar cultura a fost întotdeauna cea care ne-a salvat și ne-a adus atenția bună la care tânjim. Parisul găzduiește în această perioadă, prin acest generos Weekend a l’Est﻿, una dintre cele mai ample manifestări dedicate vreodată exclusiv culturii române. Avem ocazia să ne prezentăm unui public occidental și să îi stimulăm curiozitatea de a descoperi o Românie modernă, creativă, îndrăzneață, capabilă să se scuture de provincialism și să fie în pas cu exprimările artistice contemporane” – Cristian Mungiu

Artistul Dan Perjovschi surprinde cel mai bine energia acestei ediții: „Selecția surprinde energia creativității românești: una diversă, uneori incomodă, dar mereu autentică. E o ocazie rară de a vedea, la un loc, cum se exprimă România de azi în idei.

Dan Perjovschi,  Alexandra Tănăsescu (Cultura la dubă) | Foto: Jidvei

O observație care captează perfect spiritul festivalului franțuzesc cu spirit românesc: viu, plural, ireductibil la o singură voce sau identitate.

Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea

Trăim cea mai amplă celebrare a culturii române din ultimii ani, iar Jidvei este aici, în mijlocul acestei mișcări, documentând totul în timp real alături de jurnaliștii Cătălin Striblea și Alexandra Tănăsescu, precum și de prezentatoarea TV Sonia Argint, într-un reportaj vizual și cultural care surprinde felul în care România se oglindește în Paris –  sub tema „Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea”.

Cătălin Striblea, Sonia Argint | Foto: Jidvei

Este o cronică personală despre felul în care România respiră în orașul artelor: un amestec de observație, reportaj și emoție culturală. Un dialog cald între spirit, identitate și întâlnirile care dau ritm creației, întâlniri cu artiști, expoziții care schimbă repere, dialoguri cu publicul francez și momente din culisele performanțelor sau concertelor care dau un nou sens inspirației românești.

Poveștile artiștilor români și un pahar de Spirit reușesc să apropie lumi care, pentru o clipă, vorbesc aceeași limbă.

Dan Perjovschi, Radu Belcin, Mihaela Moldovan | Foto: Nicolae Anghel, Jidvei

Așa arată România la Paris, acum

De la vernisajele lui Dan Perjovschi și Mircea Cantor, la expozițiile lui Dan Vezentan, de la întâlnirile literare cu Gabriela Adameșteanu și discuțiile despre teatru cu Alexandra Badea, până la expoziția de fotografie extrem de personală semnată Cristian Mungiu, Parisul respiră cultură românească la fiecare pas.

Lumea să își aducă aminte că arta e un pod între oameni, nu doar între cunoscători.
 – Mircea Cantor

Francezii fac coadă la proiecții, la vernisaje, la concerte. Saint-Germain-des-Prés, spațiul mitic al dialogului intelectual european, e dominat de nume românești. Iar reacțiile publicului francez sunt surprinzătoare, calde, vii – de la uimire la entuziasm, de la curiozitate la emoție pură.

Mădălina Constantin, Expozitie Mihai Șovăială, Performance cu Judith State | Foto: Jidvei

Spirit, acolo unde gustul întâlnește cultura

Jidvei este prezent în Paris cu colecția Spirit, introdusă publicului francez chiar în mijlocul celui mai amplu context cultural românesc din ultimii ani. Francezii degustă, întreabă, caută povestea, iar vinul devine, firesc, o poartă spre cultura noastră.

JIDVEI, Colecția Spirit

Sunt momente în care diferențele dispar, iar Parisul și Transilvania ajung să vorbească aceeași limbă: o limbă a emoției, a meșteșugului și a deschiderii reciproce. Spirit nu e doar un vin adus la Paris; devine un pretext pentru dialog cultural, un vehicul prin care Transilvania pătrunde în inima orașului.

În astfel de zile, nu e despre ce povestim sau ce ne amintim, ci despre ce trăim,  totul e aici și acum. Cuvintele capătă greutate și deschid lumi noi, iar Parisul devine locul în care identitatea românească se așază firesc printre idei, reacții și întâlniri.

Festivalul Un Week-end à l’Est este cu adevărat remarcabil pentru că reușește să aducă împreună 80 de artiști români din domenii variate. Este o oportunitate rară pentru publicul din Franța să descopere diversitatea și unicitatea culturii române contemporane.” – Corneliu Porumboiu

Corneliu Porumboiu – Proiecția filmului “A fost sau n-a a fost” | Foto: Jidvei

O încântare să-i ascultăm astăzi pe artiștii români care dau ritm acestor momente – reinterpretări ale lumii prin lentile noi. Observațiile lor surprind exact ce nu poate prinde nicio fotografie: felul în care România respiră la Paris.

“Eu cred că oamenii vor înțelege, așa cum înțeleg că există o mâncare sănătoasă, că și literatura este o hrană sănătoasă pentru creier. Și că este un mod mult mai profund de a trăi într-o altă lume decât călătoriile rapide în care bifezi o țară în două-trei zile.” – Gabriela Adameșteanu

Jidvei prezintă colecția Spirit la Paris

În centrul acestui context cultural, profund european, Jidvei prezintă colecția Spirit: trei vinuri maturate în timp. Spirit nu este doar un proiect de brand, ci un omagiu adus creativității românești, un gest prin care vinul devine limbaj cultural, semnătură, reper.

Am creat Spirit ca pe o reverență adusă României: o colecție maturată în timp, inspirată din moștenirea culturală și realizată cu meșteșug transilvănean. Prezența noastră la Paris, în cel mai amplu festival dedicat culturii române, este o bucurie și o responsabilitate: introducem publicului francez un alt fel de a înțelege Transilvania, prin gust, tradiție și rafinament. Colecția Spirit aduce aici exact ce simțim și noi în aceste zile: o Românie în care tradiția și modernitatea pot sta la aceeași masă. Parisul o simte, o gustă, o primește.” – Ana Necșulescu,  Director de Comunicare, Jidvei

Vernisajul primei expoziții de fotografie a lui Cristian Mungiu. Foto Jidvei

Jidvei trasează o axă culturală între București, Paris și Roma

Colecția Spirit devine firul roșu al unui traseu cultural unic, desfășurat în trei capitale europene. România își afirmă identitatea artistică prin această axă simbolică București-Paris-Roma, în care fiecare oraș spune o parte din aceeași poveste: un dialog între tradiție, creativitate și prezența românească pe scena europeană.

Drumul a început la București, la Gala „Monica Lovinescu” (19 noiembrie 2025), unde gama Spirit a fost prezentată în premieră națională, în prezența unor scriitori, artiști și diplomați care continuă moștenirea unui reper moral al culturii române.

Continuă la Paris, în cadrul festivalului „Un Week-end à l’Est”, cea mai amplă platformă dedicată României în Franța și se încheie la Roma, pe 1 Decembrie, la Opera din Roma, unde Spirit devine vinul celebrării Zilei Naționale – un moment în care muzica, diplomația și comunitatea românească se întâlnesc într-un cadru solemn. ___

Jurnalul “Vin la povești. Spiritul românesc în dialog cu lumea” poate fi urmărit pe pagina de Instagram Jidvei Romania (@jidveiromania).

Screenshot

___

Despre Jidvei

Cu peste 1.000 de medalii internaționale și o poziție în Top 100 producători globali de vinuri și distilate premium, Jidvei confirmă că România este și va rămâne Țara Vinului – atât acasă, cât și pe scena europeană.

Brandul reunește tradiția vitivinicolă de peste 75 de ani cu inovația tehnologică și expertiza transmisă din generație în generație, fiind prezent la marile evenimente culturale și diplomatice europene – de la Centrul Pompidou din Paris și Teatrul La Fenice din Veneția, până la Festivalul de Film de la Cannes.

Jidvei este cel mai mare producător de vinuri cu Denumire de Origine Controlată din România (D.O.C. Jidvei) și deține cel mai extins domeniu viticol cu proprietar unic din Europa – 2.500 ha în inima Transilvaniei.

