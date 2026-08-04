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Family Fest a început la NIBIRU: o vară care se trăiește în familie

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.  Actualizat 10.08.2026, 14:59
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Family Fest a început la NIBIRU cu o primă seară în care 50.000 vizitatori au venit în stațiunea unde vacanța se trăiește în familie, prin joc, muzică și experiențe gândite pentru copii și părinți deopotrivă. Pe 3 și 4 august, stațiunea găzduiește evenimentul dedicat familiilor, într-un format care completează natural universul NIBIRU și pune accent pe activitățile pentru cei mici, de la spectacole și parade la ateliere interactive.

Family Fest este un festival dedicat celor mici, dar și părinților, iar prima zi a adus pe Promenadă energie încă de la deschidere, copii implicați în activități și părinți care au găsit în NIBIRU un context de vacanță creat special pentru întreaga familie. Programul a început la ora 17:00, cu muzică, dans și momente interactive alături de Exploratorul Sam și Exploratoarea Ella, și a continuat cu două reprezentații ale teatrului de păpuși „Povestea unui dinozaur”, petreceri pentru copii, activări creative și show-ul Minunații și Verdini.

Pe parcursul întregii seri, Family Fest s-a construit ca o experiență dinamică, în care fiecare zonă a Promenadei a adus o energie diferită. Copiii au trecut de la întâlniri cu personaje și momente de dans la face painting, baloane modelate și activități interactive, în timp ce familiile au putut combina într-o singură ieșire joaca, plimbarea, accesul la restaurante și atmosfera generală a stațiunii.

Family Fest a început la NIBIRU: o vară care se trăiește în familie

Evenimentul a fost gândit ca un format amplu, nu doar ca o succesiune de show-uri pe scenă. În jurul programului artistic principal, Family Fest aduce experimente științifice cu Profesorii Trăsniți, baloane gigantice de săpun, Kids Karaoke Party, Disco Kids cu DJ Fly, teatru de păpuși, ateliere creative, un atelier de pizza realizat împreună cu Pizza Mafia, parade cu mascote și personaje din povești, jocuri cu apă, modelaj cu plastilină și nisip kinetic, show-uri de magie, castele gonflabile și premii surpriză oferite de Noriel.

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Family Fest vine ca o continuare naturală a programului NIBIRU, care în urma răspunsului publicului se deschide zilnic de la ora 17:00. Extinderea orarului, împreună cu actualizarea programului curselor de transport, le oferă familiilor mai mult timp pentru activitățile de pe Promenadă înainte de concertele și spectacolele de seară și întărește direcția prin care NIBIRU dezvoltă conținut pentru toate generațiile.

A doua zi de Family Fest continuă în aceeași cheie și aduce unul dintre cele mai îndrăgite nume din entertainmentul pentru copii, Gașca Zurli, programată pe 4 august.

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Family Fest a început la NIBIRU: o vară care se trăiește în familie

De asemenea, una dintre cele mai importante atracții pentru copii din stațiune este HYPE PLAY, cel mai mare spațiu de joacă de pe litoral. Aici, energia, siguranța și distracția se întâlnesc într-un concept care completează perfect programul de familie al verii, oferind celor mici libertatea de a explora, de a se juca și de a trăi vacanța la maximum, în timp ce părinții se bucură de un loc bine organizat pentru a avea liniștea că cei mici sunt în siguranță.

Cu peste 60% dintre vizitatorii NIBIRU fiind familii cu copii, programul dedicat copiilor a fost extins în toate zilele săptămânii și va continua în fiecare zi pe tot parcursul sezonului, prin spectacole, parade cu personaje, ateliere creative, jocuri și activități interactive desfășurate pe Promenadă.

Foto credit: Nibiru

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