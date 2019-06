(P) Explore Greece – Un iacht, o insulă, trei evenimente

EXPLOREAZĂ CRETA – Un iacht. O insulă. Trei evenimente

Un echipaj format din cinci barmani de top, recunoscuţi la nivel internaţional, se va îmbarca pe un iacht, într-un voiaj spre Creta, oprindu-se în trei locații surprinzătoare, pentru trei experiențe unice.

Prima oprire: Explorarea Insulei Creta în micul golf Daios cu Philip Bischoff

Un cocktail party exlusivist la apus de soare, în micul și splendidul golf Daios, din Agios Nikolaos, cu invitatul Philip Bischoff, Head Barman al Manhattan bar din Singapore și Beverage Manager la Four Seasons Asia Pacific în Bangkok din aprilie 2019.

A doua oprire: Explorarea naturii din Insula Creta, la ferma Peskesi cu Vasilis Kyritsis și Nikos Bakoulis

Un Cocktail Masterclass susținut de barmanii de la The Clumsies într-o locație secretă în apropierea Fermei organice Peskesi, ascunsă între munți. Invitații vor avea oportunitatea să creeze cocktailuri Metaxa folosind plante din regiunea cretană.

A treia oprire: Explorarea vieții de noapte în portul Chania cu Jillian Vose și Shingo Gokan

O experiență culinară cretană în pitorescul port Chania, urmată de un Cocktail party la Café Boheme, cu barmanul Shingo Gokan de la Speak Low din Shanghai și Jillian Vose de la barul The Dead Rabbit NYC, care vor pregăti cocktailurile marca Metaxa.

Inspirați de minunile din Creta, fiecare barman va dezvălui câte cinci Cocktailuri Metaxa 12 Stele în fiecare dintre locațiile alese. Ediția din acest an este dedicată barmanilor internaționali de top, specializați în crearea unor cocktailuri unice.

Aceste evenimente sunt deschise publicului, care va avea ocazia să trăiască o experiență inedită. Dacă vei fi în Creta în ultima săptămână a lunii iunie, vino să descoperi Metaxa împreună cu noi!

EXPLORÂND CRETA – un festin pentru simțuri

Pășește pe insula Creta și pornește într-o călătorie a simțurilor prin defileuri sălbatice, plaje cu nisip alb și peisaje muntoase ce îți taie respirația.

Aducând laolaltă influențele din Est și din Vest, insula este un simbol al amestecului intercultural vibrant, lăsat în urmă de colonizatorii venețieni și bizantini.

În Creta a luat naștere legenda lui Tezeu și a Minotaurului.

Pășiți pe aleile înguste ale insulei Chania și ale orașului Rethymno și intrați în propriul labirint cretan, unde veți regăsi ruinele castelelor, un simbol al bogăției istoriei acestei insule și nu în ultimul rând descoperiți gastronomia sa specifică. Fie că este vorba de melci asezonați cu rozmarin, de o salată simplă Dakos, de o degustare de brânză locală, Graviera, diversitatea preparatelor din Creta este excepțională. Acest lucru se datorează în parte produselor originare din insulă, care sunt perfecționate continuu, încă din Antichitate. Uleiul de măsline este unul

dintre cele mai pure din lume, în timp ce tradiția în producția de vin datează de peste 4000 de ani.

„Ospitalitatea cretană” este la fel de generoasă precum peisajul său exuberant. Tradițiile insulei sunt distincte, bogate în dansuri vechi și muzică populară, iar localnicii sunt întotdeauna fericiți să le împărtășească și dornici să prezinte o parte din magia insulei vizitatorilor săi.

METAXA 12 Stele. O băutură spirtoasă aparte

Din 1888, Casa Metaxa se află într-o continuă călătorie pentru a oferi o băutură inegalabilă de culoarea chilimbarului. Experimentați gustul unic al amestecului obținut din vinurile muscat de Samos, distilate învechite și plante mediteraneene, într-o băutură cu gust bogat și fin.

Creația Maestrului Metaxa Constantinos Raptis, METAXA 12 Stele oferă un gust unic. Caracterul autentic al acestei băuturi este asociat în mod irezistibil cu ideea unei călătorii. Cu METAXA 12 Stele, explorarea este cel mai important principiu. Privești, asculți, simți. Nu bei METAXA 12 Stele pur și simplu, ci explorezi!

Experiențele acestei călătorii autentice se regăsesc în cocktail-urile METAXA create de echipa de barmani EXPLORE GREECE.

THE CLUMSIES. Vibrația barurilor din Grecia

The Clumsies este administrat de Lefteris Georgopoulos, Thanos Tsounakas și Giorgos Kaisaris, trei antreprenori din sectorul ospitalier.

Fiind un bar de top din Grecia (listat pe locul 7 cel mai bun bar din lume), „The Clumsies”, din Atena, este cunoscut pentru cocktail-urile creative, preparate de unii dintre cei mai buni barmani din lume. Echipa The Clumsies a deschis noul bar Senios în octombrie 2018, specializat în cocktailuri originale, create de către câștigătorii la nivel mondial și barmanii premianți – Vasilis Kyritsis și Nikos Bakoulis.

Barul recreează atmosfera confortabilă a vechilor cafenele grecești cu un aer modern și contemporan. Esența barului Senios este redată de butoaiele ce domină partea din spatele barului.

Acolo puteți comanda Senios Barrel No1 sau un Old Fashioned, două Cocktailuri exlusiviste METAXA, create cu METAXA 12 Stele, păstrat în butoiul din spatele barului.

EXPLOREAZĂ ATENA cu echipa The Clumsies

Pentru a completa natura surprinzătoare a Cretei cu vibrația Atenei, experimentați stilul de viață grecesc și ospitalitatea grecească

la barul The Clumsies, în ultima săptămână a lunii iunie. Apelați la echipa The Clumsies pentru a degusta unul dintre cocktailurile lor EXPLORE GREECE.

Despre Casa Metaxa

Începând cu anul 2000, Casa Metaxa face parte cu mândrie din grupul Rémy Cointreau.

Astăzi, Casa Metaxa este un brand recunoscut la nivel global în rândul băuturilor spirtoase de înaltă calitate și își extinde prezența în întreaga lume.

METAXA exportă în peste 60 de țări din întreaga lume. METAXA se află pe locul 20 în rândul băuturilor alcoolice în Europa și este numărul 1 în Grecia.

Despre barmanii internaționali invitați

Philip Bischoff – Barul Manhattan – Singapore, Beverage Manager Hotelul Four Seasons din Bangkok – Thailanda

Debutând în mixologie la 23 de ani, Philip a început să creeze cocktailuri la Le Lion – Bar de Paris, un bar care a primit the Best New International Bar în cadrul Tales of the Cocktail. El a fost la conducerea barului Amano din Berlin în 2013, când a câștigat titlul de prestigiu al Best Hotel Bar și Bar Team la premiile Bar Mixology. În 2015, Philip s-a alăturat barului Manhattan, premiat la Regent Singapore și a condus seria Friends of the Manhattan, încurajând colaborările între parteneri din industrie, oaspeți distilatori și barmani, din întreaga lume. Din aprilie 2019, Philip este Beverage Manager pentru Hotelul Four Seasons Asia Pacific care se află în Bangkok.

Shingo Gokan – Barul Speak Low, Shanghai – China

De la începutul carierei sale de barman, în Tokyo, în 2001, Shingo Gokan a primit o distincție rară: licența „Venenciador”/Sherry Sommelier, în Spania. A lucrat ca barman șef și manager de bar la Share of Angel’s din New York. A devenit primul barman invitat al American Bar, la Hotelul Savoy din Londra. Astăzi conduce Speak Low, al 20-lea cel mai bun bar din lume.

Jillian Vose – The Dead Rabbit, NYC – SUA

Jillian Vose a fost numită unul dintre cei mai buni 10 barmani americani la Premiile Spirited în cadrul Tales of the Cocktails, în 2017. Ea a contribuit la deschiderea Maison Premiere și Clover Club din Brooklyn și a devenit Bar Manager la Death & Co și apoi a câștigat, în 2013, premiul Rising Stars din cadrul Star Chefs. De asemenea, ea a primit Level One Court of Master Sommeliers Certificate, în Boston, pentru a se alătura în cele din urmă barului The Dead Rabbit în Lower Manhattan în calitate de Bar Manager și Beverage Director. Mulțumită talentului ei, barul a câștigat opt distincții Spirited Awards în cadrul Tales of the Cocktails și la World’s Best Bar s-a clasat pe locul al 16-lea cel mai bun bar în anul 2018, cea mai de seamă distincție din această industrie.

Despre barmanii The Clumsies

Vasilis Kyritsis – The Clumsies, Atena – Grecia

În 2012, Vasilis a câștigat premiul pentru World Class Greek Bartender of the Year, inclusiv șansa să ajungă în finalele europene și mondiale. După acest succes, și-a urmărit pasiunea, mai întâi la Gin Joint din Atena, apoi la legendara Drink Factory din Londra. În 2014, s-a alăturat barului The Clumsies.

Nikos Bakoulis – The Clumsies, Atena – Grecia

Nikos face parte din această industrie de 12 ani, lucrând în Salonic, pentru Picadilly și Spitaki, înainte de a se alătura echipei de la Gin Joint, din Atena. În 2011, Nikos a primit titlul Bartender of the Year, în timpul Word Class Greece. Din 2016, Nikos lucrează ca barman și este co-proprietar al The Clumsies, job pe care îl consideră ca fiind „unul dintre cele mai creative din lume.”