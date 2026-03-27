eMAG deschide Beauty Hub, un shop-in-shop dedicat frumuseții 

eMAG lansează Beauty Hub, primul shop-in-shop fizic dedicat produselor premium de îngrijire și înfrumusețare, integrat în showroomul eMAG Băneasa. Acest hub este dublat și în online, direct în aplicație, cu o sortimentație potrivită pentru orice rutină de beauty. Conceput ca un spațiu de descoperire și testare, Beauty Hub aduce mai aproape de clienți branduri internaționale și locale de top din categorii precum cosmetice de lux, dermato-cosmetice și îngrijire profesională pentru păr.

Începând de vineri, 27 martie, vizitatorii eMAG Băneasa vor putea descoperi cele mai potrivite produse pentru nevoile lor cu ajutorul specialiștilor prezenți în showroom, beneficiind de recomandări personalizate și de acces la o gamă de 1.600 de produse.

Mai mult, în weekendul inaugural, vizitatorii Beauty Hub au oportunitatea de a beneficia gratuit de o dermo-analiză aprofundată, realizată de un specialist cu ajutorul sistemului digital VISIA. Această tehnologie de ultimă generație utilizează scanarea multi-spectrală pentru a evalua starea pielii în profunzime, oferind o imagine completă a sănătății tenului. Consultanțele VISIA sunt disponibile vineri între orele 12:00-16:00, iar sâmbătă și duminică între 12:00-18:00, în limita locurilor disponibile.

„Segmentul de beauty este una dintre categoriile noastre cu cea mai rapidă creștere, adunând sute de mii de articole în shop-urile noastre dedicate. Dar pentru că în acest domeniu încrederea se construiește prin interacțiune directă, am creat Beauty Hub. Aici, clienții pot testa fizic produsele și pot discuta cu specialiști, având apoi libertatea de a le recumpăra online, cu aceeași ușurință cu care i-am obișnuit”, a declarat Stejara Pircan, Senior VP eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

Cu ocazia inaugurării, în perioada 27-29 martie, clienții beneficiază de o reducere de 20% la orice achiziție realizată în Beauty Hub.

Despre eMAG

Înființată în 2001, eMAG este un pionier al sectorului de comerţ online care s-a dezvoltat în România, Ungaria și Bulgaria cu obiectivul de a ajuta clienții din întreaga regiune să economisească timp și bani. Cu o gamă de produse în continuă creștere pe care le pune la dispoziția clienților împreună cu partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta și comanda orice, oricând și oriunde. Clienții din România ai platformei beneficiază de servicii cu valoare adăugată, cum ar fi aplicația mobilă, livrare rapidă la easybox, 30 de zile timp de retur, rambursare rapidă prin Instant Money Back, servicii flexibile de plată din contul eMAG/MyWallet, și abonamentul cu livrare gratuită Genius peste un anumit prag în cinci aplicații de comerț electronic (eMAG, Wolt, Fashion Days, Freshful și Flip). Cu ajutorul eMAG Marketplace, antreprenorii români care vând pe platformă au la dispoziție o serie de programe și instrumente care îi ajută să își scaleze business-ul în Europa Centrală și de Est: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads sau campaniile desfășurate pe platformă sunt doar câteva dintre acestea. Pentru mai multe informații despre eMAG, accesați about.emag.ro.

