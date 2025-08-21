  MENIU  
Ecran prietenos cu privirea și design pe gustul tău: HUAWEI MatePad 11.5, tableta care îți protejează ochii și îți completează stilul

Ecran prietenos cu privirea și design pe gustul tău: HUAWEI MatePad 11.5, tableta care îți protejează ochii și îți completează stilul

Ecran prietenos cu privirea și design pe gustul tău: HUAWEI MatePad 11.5, tableta care îți protejează ochii și îți completează stilul
Actualizat 21.08.2025, 13:44

Elegantă, inovatoare, puternică și blândă. Sunt cuvinte care te descriu pe tine, dar pot descrie la fel de bine și noua tabletă HUAWEI MatePad 11.5 (2025), un dispozitiv creat pentru ritmul intens al vieții moderne. O găsești, în HUAWEI Store, la un preț de sub 2000 de lei. Testeaz-o și vei vrea apoi să o ai mereu în geanta ta, fie că ești la facultate, într-o cafenea cochetă sau chiar pe terasa însorită unde îți place să te relaxezi.

MatePad 11.5 (2025) Paper Matte Edition, frumusețea detaliilor, fără oboseala vizuală

MatePad 11.5 (2025) vine în două variante de culoare, Violet și Space Gray, ceea ce o transformă într-un accesoriu potrivit pentru orice stil – îndrăzneț și plin de culoare sau sobru și elegant. Corpul său metalic susține un ecran PaperMatte. Această tehnologie îi conferă display-ului capacitatea de a asigura protecția ochilor.

Știi acea senzație de ochi obosiți după o zi de muncă în fața ecranului? Cu display-ul PaperMatte, reflexiile deranjante dispar, iar experiența vizuală devine la fel de naturală ca lectura unei pagini tipărite. Indiferent dacă lucrezi afară, sub soarele amiezii, sau citești un e-book în pat, confortul ochilor tăi rămâne prioritar. MatePad 11.5 (2025) poate fi folosită însă fără vreun disconfort indiferent de condițiile de iluminare – afară în plin soare, în sala de curs sau la birou, cu lumină artificială, sau acasă, în locul tău preferat de lângă fereastră. 

Ecranul tabletei se remarcă și prin faptul că indexul de confort al ochilor a fost îmbunătățit cu 34%, iar cel de oboseală cerebrală cu 14%. În plus, modul „Color book” utilizează un algoritm propriu de mapare a culorilor, reproducând experiența autentică de a citi de pe ecran ca de pe hârtie. 

Învață, lucrează sau relaxează-te urmărind filme în aer liber cu noua tabletă HUAWEI. Oricât de intens studiezi sau oricât de atent privești ecranul, ochii tăi rămân protejați chiar și în plin soare. 

Ecran prietenos cu privirea și design pe gustul tău: HUAWEI MatePad 11.5, tableta care îți protejează ochii și îți completează stilul

Aplicații care îți susțin productivitatea și creativitatea 

Schița unui design pe un șervețel la cafenea, o idee de business notată în grabă între întâlniri sau dorința de a te relaxa cu un serial bun în parc, la prânz. Viața ta este un mix vibrant de muncă, pasiune și relaxare, iar tehnologia ar trebui să fie un partener discret și elegant, nu o complicație. HUAWEI MatePad 11.5 este exact acel partener: la fel de șic precum geanta preferată, gata să se transforme în agendă, studio de creație sau cinema personal.

Noua tabletă are o grosime de doar 6.1 mm și o greutate de 515 grame, dar îți oferă performanțe asemănătoare unui PC. Asta pentru că funcționează cel mai bine împreună cu o tastatură, pe care o primești întotdeauna în pachet, și cu un M-Pencil de generația a treia, produs oferit cadou până pe 30 septembrie, pe care îl poți încărca wireless și fixa magnetic pe tastatură. 

Cu aceste dispozitive, dar și cu aplicațiile dezvoltate de HUAWEI, acum în variante cu upgrade, creativitatea și productivitatea ta vor face un salt major înainte. 

Dacă ești o tânără plină de idei originale și găsești inspirație pentru proiectele tale peste tot în jur, GoPaint va deveni aplicația ta preferată. Disponibilă inițial doar pe tablete din gama premium, această aplicație de pictură aduce acum în fața unui public mult mai larg toate funcțiile sale creative. Nu contează dacă artele vizuale sunt doar o pasiune sau drumul tău profesional, te vei bucura oricum de stilurile foarte diverse și realiste de pictură pe care le poți experimenta în GoPaint pentru a crea opere digitale surprinzătoare. 

La fel de surprinzătoare sunt și numeroasele opțiuni pe care ți le oferă HUAWEI Notes, aplicația prin care însemnările făcute în grabă la cursuri sau în timpul ședințelor vor fi transformate aproape instant în notițe ordonate. Pe de o parte scrisul tău de mână va fi îmbunătățit printr-o funcție bazată pe inteligența artificială, iar, pe de altă parte, îți poți personaliza și clasifica toate notițele, folosind șabloane, modele de hârtie și coperți. De la ilustrații colorate, ideale pentru tinerele creative, până la coperți elegante și sofisticate, concepute pentru femeile de afaceri, există variante pentru toate gusturile. 

Autonomie pentru tot ce-ți propui, de la task-uri urgente la maratoane de seriale

O zi plină înseamnă întâlniri, muncă de la distanță și seri de relaxare cu prietenele. Ultimul lucru de care ai nevoie este stresul că rămâi fără baterie. Bateria de 10.100 mAh a tabletei îți va oferi siguranța că poți lucra o zi întreagă fără să fie nevoie de încărcare. La fel, în cazul drumurilor lungi în care simți nevoia de puțin divertisment, poți începe un nou serial fără teama că bateria se va descărca fix în momentul culminant pentru că, încărcată complet, aceasta îți asigură peste 14 ore de redare video locală neîntreruptă. MatePad 11.5 (2025) este prevăzută cu tehnologia SuperCharge 40W, bateria ajungând la un nivel de încărcare de 100% în 94 de minute. 

Ecran prietenos cu privirea și design pe gustul tău: HUAWEI MatePad 11.5, tableta care îți protejează ochii și îți completează stilul

MatePad 11.5 (2025), la prețuri speciale în HUAWEI Store, până pe 30 septembrie Tableta MatePad 11.5 (2025), în ambele sale variante – PaperMatte și standard – este disponibilă din 12 august în magazinul online HUAWEI Store. Prețul versiunii PaperMatte este de 1999 de lei, iar, în timpul promoției valabile până la 30 septembrie, vei beneficia de o reducere de 300 de lei, care se aplică direct în prețul produsului, precum și de un M-Pencil cadou și de serviciul „Protecție ecran” prin care display-ul tabletei poate fi înlocuit gratuit în cazul deteriorării, timp de un an de la data achiziției. Pentru 39.99 lei extra, poți cumpăra și un încărcător de 66W. Tableta în versiunea standard costă 1299 lei, iar până la finalul lunii septembrie, la prețul produsului se aplică direct un cupon de discount în valoare de 200 de lei. În această perioadă primești și beneficiul „Protecție ecran” și poți achiziționa pentru 39.99 lei în plus un încărcător de 66W. M-Pencil poate fi cumpărat separat la prețul de 199 de lei.

