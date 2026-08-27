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Dincolo de diagnosticul de cancer de sân: cum arată un tratament personalizat

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.  Actualizat 27.08.2026, 11:38
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Puține cuvinte au puterea de a schimba perspectiva asupra vieții atât de repede precum un diagnostic de cancer de sân. Dintr-odată, întrebările se înmulțesc: Ce urmează? Ce investigații mai sunt necesare? Este nevoie de operație? Se poate păstra sânul? Cum se alege tratamentul potrivit?

În realitate, cancerul de sân nu înseamnă un singur diagnostic și nici un singur tip de tratament. Fiecare caz are particularitățile sale, iar medicina modernă încearcă să adapteze deciziile terapeutice atât caracteristicilor bolii, cât și pacientei.

De aceea, unul dintre cele mai importante lucruri după apariția unei suspiciuni este ca pașii următori să fie parcurși într-o ordine clară și coordonată.

Totul începe cu un diagnostic precis

Un nodul sau o modificare observată la nivelul sânului nu înseamnă automat cancer. În același timp, un rezultat imagistic suspect nu ar trebui ignorat sau amânat.

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Primul pas este evaluarea senologică, în cadrul căreia medicul stabilește investigațiile potrivite în funcție de vârstă, simptome, antecedente familiale și rezultatele analizelor efectuate anterior.

În funcție de situație, pot fi recomandate ecografia mamară, mamografia, mamografia cu tomosinteză sau RMN-ul mamar. Dacă imaginile evidențiază o formațiune suspectă, poate fi necesară biopsia.

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Biopsia este cea care permite examinarea țesutului și stabilirea diagnosticului de certitudine. Analizele anatomopatologice și imunohistochimice oferă informații importante despre caracteristicile tumorii și contribuie la alegerea tratamentului.

Cu alte cuvinte, înainte de întrebarea „Cum tratăm?”, trebuie să existe un răspuns cât mai precis la întrebarea „Ce tratăm?”.

Nu toate cancerele de sân sunt la fel

Termenul „cancer de sân” cuprinde tumori care pot avea comportamente biologice diferite. Stadiul bolii, dimensiunea formațiunii, localizarea acesteia și caracteristicile biologice influențează strategia terapeutică.

De aceea, tratamentul unei paciente nu poate fi stabilit doar prin comparație cu experiența unei prietene, a unei rude sau cu o poveste citită online.

Două femei care primesc aparent același diagnostic pot avea nevoie de abordări diferite.

În cadrul Băneasa Hospital, diagnosticul și tratamentul cancerului de sân sunt integrate într-un parcurs care poate începe cu evaluarea senologică și investigațiile imagistice și poate continua, atunci când diagnosticul este confirmat, cu stabilirea unui plan terapeutic multidisciplinar.

Ideea centrală este personalizarea: decizia medicală trebuie să pornească de la particularitățile cazului, nu de la o schemă aplicată automat tuturor pacientelor.

De ce tratamentul se decide în echipă

Cancerul de sân este una dintre afecțiunile în care colaborarea dintre mai multe specialități devine esențială.

Un caz poate necesita expertiza chirurgului oncolog, oncologului medical, radioterapeutului, imagistului, anatomopatologului și chirurgului plastician. Într-o comisie multidisciplinară – Tumor Board – informațiile sunt analizate împreună pentru stabilirea secvenței potrivite a tratamentului.

Uneori operația este primul pas. În alte situații, tratamentul medicamentos este recomandat înainte de intervenția chirurgicală. Pentru anumite paciente pot fi necesare ulterior radioterapia, terapia hormonală, terapiile țintite, imunoterapia sau combinații ale acestora.

Ordinea nu este întâmplătoare și poate influența atât controlul bolii, cât și opțiunile chirurgicale disponibile ulterior.

Tocmai de aceea este important ca pacienta să primească o recomandare care privește tratamentul în ansamblu, nu fiecare etapă separat.

Operația nu înseamnă întotdeauna pierderea sânului

Una dintre cele mai mari temeri asociate diagnosticului de cancer mamar este mastectomia.

În realitate, tipul intervenției depinde de particularitățile fiecărui caz. Pentru unele paciente poate fi posibilă chirurgia conservatoare, prin care tumora este îndepărtată păstrând cât mai mult din țesutul sănătos al sânului. În alte situații, mastectomia rămâne soluția oncologică potrivită.

Chirurgia oncoplastică adaugă însă o perspectivă importantă: intervenția este planificată luând în calcul atât obiectivul oncologic, cât și rezultatul funcțional și estetic.

Această abordare este cu atât mai relevantă cu cât sânul nu reprezintă doar o parte anatomică a corpului. Pentru multe femei, modificările sale pot avea un impact asupra imaginii corporale, feminității și încrederii în sine.

Reconstrucția poate face parte din plan de la început

Atunci când este necesară îndepărtarea unei părți importante din sân sau efectuarea unei mastectomii, opțiunile de reconstrucție pot fi discutate încă din etapa de planificare a tratamentului.

În anumite cazuri, reconstrucția mamară poate fi realizată în aceeași intervenție cu operația oncologică. În altele, este mai potrivit ca aceasta să fie efectuată ulterior, după finalizarea unor etape de tratament sau după vindecarea zonei.

Nu există o soluție universal valabilă.

Alegerea depinde de tipul intervenției oncologice, tratamentele care urmează, anatomia pacientei, starea generală de sănătate și, nu în ultimul rând, preferințele acesteia.

Integrarea chirurgiei reconstructive în discuția inițială îi oferă pacientei posibilitatea de a înțelege din timp variantele disponibile și de a lua decizii informate împreună cu echipa medicală.

O a doua opinie poate aduce claritate

În fața unui diagnostic complex, nevoia unei a doua opinii nu trebuie privită ca o lipsă de încredere în primul medic.

Poate fi o modalitate de a confirma diagnosticul, de a verifica dacă au fost efectuate toate investigațiile necesare și de a înțelege dacă există mai multe variante terapeutice.

Este cu atât mai utilă atunci când pacienta primește recomandări diferite, când cazul este complex sau când dorește să afle dacă există posibilitatea unei intervenții conservatoare ori reconstructive.

Cel mai important este ca decizia finală să fie luată pe baza unor informații medicale complete și explicate într-un mod pe care pacienta îl poate înțelege.

După tratament începe o altă etapă

Finalizarea operației, chimioterapiei sau radioterapiei nu înseamnă că legătura cu echipa medicală se încheie.

Monitorizarea periodică face parte din parcursul pe termen lung și permite urmărirea evoluției, evaluarea recuperării și identificarea eventualelor complicații sau semne de recidivă.

Pentru pacientă, această perioadă înseamnă și revenirea treptată la viața de dinainte – uneori cu o perspectivă diferită asupra propriului corp, a sănătății și a priorităților.

Iar aici contează mai mult decât actul medical izolat. Contează continuitatea: să existe o echipă care cunoaște istoricul cazului, un plan clar de monitorizare și răspunsuri atunci când apar întrebări noi.

Cancerul de sân este un diagnostic dificil, dar parcursul unei paciente nu ar trebui redus la boală. Medicina personalizată înseamnă tocmai acest lucru: să privească diagnosticul în toate detaliile sale, fără să piardă din vedere femeia din spatele lui.

Băneasa Hospital

Băneasa Tumor Center Hospital, parte a Leventer Medical Group

Adresă: Șos. București-Ploiești nr. 69-71, Sector 1, București

Program: Luni – Vineri 08:00 – 20:00

Telefon: 021 9797 (Call Center)

E-mail: [email protected]

Website: baneasahospital.com

Articolul are caracter informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate. Diagnosticul, stadializarea și planul de tratament se stabilesc individual, de către echipa medicală. Dacă observi o modificare la nivelul sânului sau un alt simptom îngrijorător, adresează-te cât mai devreme unui medic.

Sursa foto: envato

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