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Dilema izolării moderne: Când alegem spuma cu celulă deschisă și unde este obligatorie cea cu celulă închisă?

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.  Actualizat 04.06.2026, 08:52
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Sectorul construcțiilor pune un accent tot mai mare pe eficiența energetică și pe rapiditatea cu care se realizează o execuție. Dat fiind acest context, etapa de izolare a unei clădiri reprezintă o decizie tehnică și financiară relevantă pentru orice dezvoltator sau proprietar. Investiția într-o izolație de înaltă calitate cu spumă poliuretanică se detașează ca o soluție optimă, capabilă să economisească timp și resurse.

 Sectorul construcțiilor pune un accent tot mai mare pe eficiența energetică și pe rapiditatea cu care se realizează o execuție. Dat fiind acest context, etapa de izolare a unei clădiri reprezintă o decizie tehnică și financiară relevantă pentru orice dezvoltator sau proprietar. Investiția într-o izolație de înaltă calitate cu spumă poliuretanică se detașează ca o soluție optimă, capabilă să economisească timp și resurse.

Procesul de aplicare este de asemenea, foarte rapid. Echipele tehnice pulverizează materialul direct pe suprafața dorită, eliminând complet necesitatea unor adezivi suplimentari, a diblurilor sau a profilelor de prindere. Dincolo de simplificarea manoperei, metoda oferă un avantaj financiar prin aducerea a două beneficii: izolare termică și fonică.

Echipa AHP IzoTerm oferă acces la o echipă dedicată de specialiști cu o vastă experiență în utilizarea eficientă a spumei poliuretanice de ultimă generație. Pentru a obține rezultatele dorite este esențială înțelegerea diferențelor dintre materialele disponibile pe piață și alegerea lor corectă în funcție de lucrare.

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Iată când alegem spuma cu celulă deschisă

Acest tip de material se remarcă prin greutatea redusă și capacitatea extraordinară de expansiune. Imediat după pulverizare, volumul crește semnificativ, acoperind perfect absolut toate fisurile sau spațiile greu accesibile. Cel mai important atribut tehnic în cazul aplicării de spumă cu celulă deschisă rămâne permeabilitatea la vapori. Materialul permite structurii să respire, un detaliu esențial pentru menținerea sănătății structurale a clădirii pe termen lung.

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  • Structurile din lemn, mansardele și acoperișurile reprezintă mediul ideal pentru această opțiune. Lemnul are nevoie de ventilație naturală pentru a nu dezvolta mucegai sau a putrezi din cauza condensului acumulat.
  • Izolarea pereților despărțitori interiori beneficiază enorm de pe urma capacității de absorbție fonică a materialului, garantând un confort acustic superior între încăperi.
  • Tavanele false pot fi umplute rapid cu acest produs, protejând etajele de pierderile de căldură fără a încărca inutil structura de rezistență a clădirii.

Iată când este obligatorie spuma cu celulă închisă

Există medii pretențioase unde flexibilitatea nu mai reprezintă un avantaj, iar bariera împotriva umidității trebuie să fie totală. În zonele expuse umezelii constante sau diferențelor mari de temperatură, abordarea se schimbă substanțial. O lucrare executată cu spumă cu celulă închisă presupune aplicarea unui strat foarte dens și extrem de rigid după întărire. Această peliculă blochează definitiv trecerea apei și a aerului.

  • Fundațiile, soclurile și subsolurile necesită protecție maximă. Contactul permanent cu solul umed impune o hidroizolație și termoizolație impecabilă pe care o obții sigur prin această variantă.
  • Halele industriale și clădirile pe structură metalică se confruntă des cu riscul de condens. Stratul rigid izolează termic și elimină complet formarea picăturilor de apă pe suprafețele reci de metal în sezonul de iarnă.
  • Pardoselile pe sol câștigă un nivel suplimentar de rezistență mecanică, densitatea mare a materialului contribuind direct la consolidarea suprafeței pe care a fost aplicat.

Alegerea materialului corect depinde strict de specificul fiecărei zone din proiect. Consultanța de specialitate și utilizarea unor echipamente profesionale te ajută să ai un rezultat de care să te bucuri la final și o lucrare pe care să nu o regreți mai târziu. AHP IzoTerm transformă o etapă complexă de șantier într-un proces eficient, oferă un randament optim și te ajută să eficientizezi costurile pe termen lung.

Sursa foto: https://www.ahpizoterm.ro

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Azi arata asa, iar oamenii trec pe langa el pe strada si nu il baga in seama. ᴘᴜᴛɪɴɪ ɪʟ ʀᴇᴄᴜɴᴏꜱᴄ ᴘᴇ ᴄᴇʟᴇʙʀᴜʟ ᴀᴄᴛᴏʀ, ᴄᴀʀᴇ ᴀᴘᴀʀᴇ ꜱɪ ᴀᴄᴜᴍ ɪɴᴛʀ-ᴜɴ ꜰɪʟᴍ ᴄᴇʟᴇʙʀᴜ. ɪᴍᴀɢɪɴɪʟᴇ ᴅᴇᴢᴏʟᴀɴᴛᴇ:
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