Descoperă MÄVINN, colecția artizanală cu suflet de la IKEA

În materie de design interior, de cele mai multe ori, frumusețea stă în simplitate. În obiecte confecționate cu grijă, cu rost și cu tradiție, care spun o poveste – a unei familii sau a unei întregi comunități, oricât de îndepărtată. IKEA a înțeles importanța tradiției ca o punte vie între locuri, oameni și povești și a pus-o în valoare într-o colecție specială prin care susține nu doar meșteșugurile din întreaga lume, ci și sufletul din spatele lor – artizanii care le duc mai departe, cu răbdare, pricepere și suflet.

Pentru al treilea an consecutiv, IKEA aduce colecția MÄVINN, realizată în colaborare cu meșteșugari din Bangladesh, India, Indonezia, Iordania și Thailanda. Vei descoperi o colecție de „povești” cusute, împletite și modelate în 18 articole lucrate manual de artizani, care folosesc în mod creativ materiale naturale și regenerabile, precum fibrele de bananier, iuta și frunzele de palmier. De la coșuri și covoare până la abajururi și decorațiuni, MÄVINN îmbină patrimoniul cultural specific acestor locuri cu designul contemporan.

Colecția MÄVINN, IKEA. Foto: IKEA

MÄVINN este însă mai mult decât o colecție artizanală de mobilier și accesorii pentru casă. Fiecare piesă reflectă ambiția și determinarea acestor meșteșugari de a asigura un viitor mai bun pentru ei și familiile lor. Majoritatea întreprinderilor sociale care contribuie la colecția MÄVINN își desfășoară activitatea în zone rurale izolate, unde condițiile de viață pot fi dure. Procesul de dezvoltare a acestor comunități este plin de obstacole și provocări, dar IKEA își menține angajamentul de a merge mai departe alături de ele. Astfel, IKEA reușește să dea glas unor mâini tăcute, care lucrează cu rost și dragoste pentru ceea ce creează. Moștenirea culturală nu este doar păstrată, ci trăită și folosită, acasă, în viața de zi cu zi.

„Ador să lucrez cu colecțiile MÄVINN, tocmai pentru că întregul proces creativ este realizat în colaborare cu întreprinderi sociale și meșteri pricepuți. Ei contribuie cu măiestria lor, iar noi le potențăm munca și o aducem clienților. Este un dialog continuu,” explică Maria Vinka, Designer IKEA.

Colecția MÄVINN este deja disponibilă în magazinele IKEA din România și din întreaga lume, precum și online. Alegând articole din colecția MÄVINN, fiecare dintre noi poate contribui la crearea unei societăți mai incluzive, înfrumusețându-și în același timp casa cu piese realizate cu grijă și cu mult drag, care au o poveste în spate.

Construim viitorul cu mâini pricepute. Oriunde.

Foto: IKEA

Încă din 2012, IKEA a înțeles că nu toată lumea pornește cu aceleași oportunități, dar că toți avem nevoie de același lucru: o șansă cinstită de a munci, de a ne susține familia, de a ne simți apreciați. De atunci, IKEA colaborează cu întreprinderi sociale din întreaga lume, încurajând mijloace de trai sustenabile și dând o voce comunităților care, adesea, rămân în umbră. Prin această abordare, IKEA dorește să promoveze o lume incluzivă, în care toată lumea are șansa să lucreze și să se dezvolte.

În România, IKEA colaborează cu Atelierul de Pânză, o inițiativă de economie socială a Asociației Viitor Plus. În cadrul parteneriatului, patru femei angajate prin intermediul Atelierului de Pânză oferă servicii de croitorie pentru clienți. Această colaborare promovează atât sustenabilitatea, cât și integrarea socială, prin oportunități reale de angajare pentru persoanele cu dizabilități.

Foto: IKEA

