Denisa Dragomir, campioană mondială la skyrunning, are un nou partener de alergare: „Ceea ce apreciez cel mai mult la un ceas este autonomia bateriei, iar noul HUAWEI WATCH GT6 mi-a depășit așteptările.”

Când ești sportiv de performanță și, mai presus de toate, campion în sportul pe care îl practici, ai nevoie de tot sprijinul în drumul spre victorie. Când alergi pe creste, prin păduri sau peste poteci abrupte, alergarea e mai mult decât un sport, e o formă de libertate. Cel puțin așa o simte Denisa Dragomir, campioană mondială la skyrunning și alergare montană. Chiar dacă aventurile ei se întâmplă mereu în natură, tehnologia rămâne partenerul care-i susține încrederea în sine și o ajută să progreseze. De aceea, Denisa a testat de curând noul ceas inteligent HUAWEI WATCH GT 6 (41mm), ale cărui funcții au surprins-o. Parte din seria cu același nume, WATCH GT 6 (41mm) se găsește deja pe HUAWEI Store și în magazinele partenere din țară.

Ca să înțelegi nevoia, dar și entuziasmul Denisei pentru WATCH GT 6 trebuie să știi câteva lucruri despre ea: de peste 16 ani practică un sport complex, astăzi fiind alergătoare montană de distanță lungă, dar și antrenor certificat în alergare. În 2021 a fost campioană la skyrunning, cu primul loc obținut la Campionatul Mondial din Italia, titlu pe care l-a menținut și în 2022. Tot atunci a devenit campioană și la alergare montană, cu locul 1 la short trail în Campionatul Mondial din Thailanda.

Denisa Dragomir. Foto: Huawei

„Funcțiile ceasului sunt foarte clare și ușor de accesat”

Deși spune că și-a îndeplinit obiectivele de carieră, Denisa își duce pasiunea mai departe, iar alergarea rămâne un stil de viață. Cât timp a testat noul WATCH GT 6 (41mm) și-a dat seama că experiența poate fi și mai bună.

„Funcțiile ceasului, deși sunt numeroase, sunt foarte clare și ușor de accesat. Fiecare funcție este foarte utilă și te ajută să obții toate detaliile de care ai nevoie, indiferent că ești sportiv de performanță, amator sau o persoană care iubește să facă jogging.”, povestește Denisa.

Denisa Dragomir. Foto: Huawei

Sunflower, sistemul GPS precis de care are nevoie un alergător: „Importanța parcurgerii corecte a traseului este foarte importantă”

Denisa e de părere că a urma un traseu bine stabilit e primul pas într-un antrenament sau unei curse de succes: „În alergare montană, parcurgerea corectă a traseului este crucială, mai ales în timpul unei curse unde fiecare secundă contează. Ce am apreciat foarte mult la HUAWEI WATCH GT 6 este faptul că îmi permite să încarc traseul și să pot alerga fără teama faptului că voi greși sau mă voi abate de la traseu. Importanța parcurgerii corecte a traseului este foarte importantă atât în timpul unei curse sau al unui antrenament, dar mai ales când îți dorești să faci o drumeție.”, declară Denisa.

HUAWEI WATCH GT 6 (41mm) aduce un sistem GPS de ultimă generație, care oferă localizare extrem de exactă chiar și în zone dificile, unde semnalul obișnuit poate fi instabil. Astfel, fiecare rută este cartografiată clar, distanța și altitudinea sunt măsurate cu acuratețe, iar siguranța pe traseu devine o certitudine: știi mereu unde te afli și cum să revii la punctul de plecare. Pentru Denisa, care petrece ore întregi pe creste sau prin păduri, această precizie nu înseamnă doar performanță, ci și liniștea de a se concentra pe ceea ce iubește cel mai mult: alergarea în natură.

Denisa Dragomir. Foto: Huawei

Campioana Denisa Dragomir, uimită de bateria lui HUAWEI WATCH GT 6 (41mm): „mi-a depășit așteptările”

Traseele Denisei durează uneori ore întregi și de aceea autonomia ceasului a fost printre lucrurile de care a ținut cel mai mult cont. Fiecare detaliu contează în antrenamente și în curse și e important ca echipamentul să țină pasul fără să te lase baltă în mijlocul traseului.

„Ceea ce apreciez cel mai mult la un ceas este autonomia bateriei, iar noul HUAWEI WATCH GT6 mi-a depășit așteptările. După 3 antrenamente de 45km în două zile, încă mai are 70% baterie.”, dezvăluie Denisa.

Pentru HUAWEI WATCH GT 6 (41mm), autonomia este una dintre inovații, iar promisiunile sunt surprinzătoare: până la 7 zile fără încărcare în condiții normale de utilizare și până la 25 de ore, dacă sunt folosite modurile de sporturi outdoor.

Autonomia impresionantă este un atu al întregii serii și este rezultatul unei baterii de nouă generație, ce integrează 10% conținut de siliciu și o construcție optimizată, cu o capacitate cu 65% mai mare față de modelele anterioare. În plus, algoritmii de economisire ajustează consumul în funcție de stilul de viață, asigurând că toate funcțiile ceasului pot fi folosite mai mult timp fără grija încărcării zilnice.

„Faptul că pot avea date corecte în timp real mă ajută să performez la capacitatea mea maximă zi de zi”

Sportul pe care îl practică Denisa poate fi foarte intens, iar impactul la nivel fizic este considerabil.

„În sportul de performanță, fiecare detaliu este foarte important, iar faptul că pot avea date corecte în timp real în ceea ce privește măsurarea zonelor de efort, măsurarea pulsului după fiecare antrenament în starea de recuperare, cadența, echilibrul, dar mai ales durata de contact cu solul în timpul antrenamentului, mă ajută să performez la capacitatea mea maximă zi de zi, iar fiecare antrenament a devenit mult mai calculat, iar eu tot mai atentă la micile detalii cate întotdeauna au făcut diferența.”, povestește Denisa.

Prin sistemul TruSense™, WATCH GT 6 (41mm) i-a oferit Denisei date extrem de precise despre ritmul cardiac în timp real, indiferent dacă urca o pantă abruptă sau își revenea într-o zonă mai ușor de parcurs. Acest sistem îmbunătățit se mândrește cu faptul că reduce erorile pe cât posibil și oferă o acuratețe comparabilă cu a unor echipamente medicale. În plus, în ajutor vine și funcția HRV (Heart Rate Variability) care arată cât de regulată sau variabilă este bătaia inimii, ceea ce ajută în ajustarea antrenamentelor sau a recuperării.

WATCH GT 6: „Un design care nu are cum să nu te cucerească.”

Deși e un smartwatch pe care se bazează pentru tehnologiile și funcțiile din spate, pentru Denisa a fost important și design-ul acestuia: „Cu noul HUAWEI Watch GT 6 a fost dragoste la prima vedere. Un design care nu are cum să nu te cucerească. O varietate de culori, potrivit pentru ținute casual sau sport, un ceas care nu are cum să lipsească din viața unei femei.”

HUAWEI WATCH GT 6 bifează multe puncte la capitolul estetică. Ceasul este construit din materiale premium: sticlă safir, carcasă din aliaj de titan de calitate aeronautică și capac posterior din ceramică nanocristalină, combinație care aduce durabilitate și un aspect rafinat. Întreaga serie beneficiază de o luminozitate maximă de 3000 niți, asigurând o vizibilitate impecabilă chiar și în lumina directă a soarelui, un avantaj esențial pentru alergările de trail ale Denisei, unde condițiile de iluminare se schimbă constant.

Ceasul testat de Denisa vine în cinci variante de culoare: Gold, Purple, White, Brown și Black.

Achiziționează WATCH GT 6 până pe 31 octombrie și profită de avantaje

Seria HUAWEI WATCH GT 6 este deja disponibilă în magazinul online HUAWEI Store. Dacă alegi să achiziționezi un model între 19 septembrie și 31 octombrie 2025, vei primi automat o curea cadou, un cupon de reducere de 200 de lei aplicat direct în preț și 10x puncte în HUAWEI Store. În plus, conectând ceasul la HUAWEI Health app până la sfârșitul lunii octombrie, beneficiezi de o reducere de 50% timp de o lună și un an de acces la pachetele Watch Faces VIP: tot ce ai nevoie pentru a-ți personaliza experiența și a profita la maximum de smartwatch-ul tău.

Foto: Huawei

