  MENIU  
Home > De ce sezonul rece este momentul ideal pentru intervențiile estetice și reconstructive

De ce sezonul rece este momentul ideal pentru intervențiile estetice și reconstructive

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Toamna târzie și iarna nu sunt doar anotimpuri ale introspecției, ci și perioade surprinzător de potrivite pentru decizii importante legate de corp și sănătate. În cabinetul de chirurgie plastică, o întrebare revine constant, mai ales din partea femeilor care își doresc o schimbare estetică sau o reconstrucție după un eveniment dificil: „Este sezonul rece un moment bun pentru o intervenție chirurgicală?”

Răspunsul meu este aproape întotdeauna da”, spune dr. Ina Petrescu, medic specialist în chirurgie plastică, estetică și reconstructivă, cu peste 20 de ani de experiență. „Sezonul rece oferă un context medical și emoțional foarte bun pentru recuperare.”

Recuperarea, mai discretă și mai blândă cu pielea

Unul dintre marile avantaje ale intervențiilor realizate în lunile reci ține de perioada postoperatorie. Hainele mai groase, puloverele largi și paltoanele permit ascunderea bandajelor, a vestelor compresive sau a semnelor temporare ale intervenției.

Pentru multe paciente, discreția contează enorm”, explică dr. Petrescu. „Faptul că pot trece prin primele săptămâni de recuperare fără întrebări sau priviri insistente le oferă un confort psihologic real.”

„S-a întâmplat o chestie. Informația este de la doamna Stănoiu”. Monica Tatoiu, dezvăluire neașteptată despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit afacerista. „Vor cădea mai multe capete”
„S-a întâmplat o chestie. Informația este de la doamna Stănoiu”. Monica Tatoiu, dezvăluire neașteptată despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Ce a povestit afacerista. „Vor cădea mai multe capete”
Recomandarea zilei

În plus, evitarea expunerii solare directe este esențială pentru o vindecare frumoasă a cicatricilor. Soarele intens poate favoriza pigmentarea acestora, mai ales după intervenții faciale.

Intervențiile faciale care se vindecă mai bine iarna

Blefaroplastia, liftingul facial sau procedurile de conturare a feței sunt printre cele mai solicitate intervenții în sezonul rece. Blefaroplastia, în special, redă privirii un aspect odihnit și luminos – un detaliu apreciat într-o perioadă în care oboseala se citește mai ușor pe chip.

Ultima oră / Noi informații scandaloase apar în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a făcut plângeri la Poliție înainte de deces. De ce a sesizat autoritățile
Ultima oră / Noi informații scandaloase apar în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Fosta ministră a Justiției a făcut plângeri la Poliție înainte de deces. De ce a sesizat autoritățile
Recomandarea zilei

În lunile reci, pacientele stau mai mult în interior, se odihnesc mai bine și respectă cu mai multă ușurință indicațiile postoperatorii”, subliniază medicul. „Toate acestea contribuie la rezultate mai rapide și mai stabile.”

Tehnicile moderne, precum Deep Plane Facelift, beneficiază de aceste condiții optime, permițând o vindecare corectă a țesuturilor profunde fără stresul căldurii sau al transpirației excesive.

Remodelarea corporală, planificată inteligent

Intervențiile de remodelare corporală – abdominoplastia, lipoaspirația sau total body lifting – sunt adesea alese de femei care au trecut prin sarcini multiple sau pierderi masive în greutate.

Total body lifting-ul este o intervenție complexă, dar extrem de eficientă atunci când este bine indicată”, explică dr. Ina Petrescu. „Sezonul rece este ideal pentru că bandajele și vestele compresive sunt mai ușor de purtat, iar pielea nu este agresată de soare.”

În plus, temperaturile mai scăzute reduc riscul de iritații și ajută la menținerea unui proces de vindecare mai controlat.

Chirurgia sânului: estetică și reconstrucție

Augmentarea mamară, mastopexia sau reconstrucția sânului după mastectomie sunt intervenții cu un impact profund, nu doar fizic, ci și emoțional.

Reconstrucția mamară este, de multe ori, un pas esențial în vindecarea identității feminine după cancer”, spune medicul. „Este o intervenție pe care o tratez cu aceeași rigurozitate medicală, dar și cu multă empatie.”

Sezonul rece oferă pacientelor posibilitatea de a se concentra exclusiv pe recuperare, fără disconfortul termic sau presiunea activităților sociale intense.

Îngrijirea postoperatorie, mai ușor de respectat

Un alt argument important este disciplina recuperării. Iarna, ritmul încetinește natural: petrecem mai mult timp acasă, ne hidratăm mai bine și suntem mai atenți la corp.

Majoritatea pacientelor îmi spun că le este mai ușor să respecte indicațiile medicale în sezonul rece”, adaugă dr. Petrescu. „Odihna și evitarea efortului fizic sunt mai firești în această perioadă.”

O decizie personalizată, nu una de sezon

Dincolo de beneficii generale, fiecare intervenție trebuie adaptată individual. Alegerea momentului potrivit se face întotdeauna împreună cu medicul, ținând cont de starea de sănătate, stilul de viață și așteptările pacientei.„Nu există soluții universale, ci doar planuri personalizate”, concluzionează dr. Ina Petrescu. „Dar, din experiența mea, sezonul rece rămâne una dintre cele mai bune perioade pentru intervențiile estetice și reconstructive – un timp al regenerării, al liniștii și al transformărilor făcute cu răbdare.”

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mario Iorgulescu a scăpat fără nicio zi de închisoare, după ce a ucis un bărbat. Soția victimei, dezvăluiri uluitoare: „Nu se poate așa ceva”
Mario Iorgulescu a scăpat fără nicio zi de închisoare, după ce a ucis un bărbat. Soția victimei, dezvăluiri uluitoare: „Nu se poate așa ceva”
Bianca Drăgușanu, implicată într-un accident în parcarea unui mall: „Nu cumva voiai să mă iei la bătaie?”
Bianca Drăgușanu, implicată într-un accident în parcarea unui mall: „Nu cumva voiai să mă iei la bătaie?”
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Gina Pistol, apel către toate mamele, pe Facebook. Ce s-a întâmplat cu Josephine: “Mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul vostru...”
Gina Pistol, apel către toate mamele, pe Facebook. Ce s-a întâmplat cu Josephine: “Mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul vostru...”
Aris Eram, cadou special pentru Ramona Olaru. Ce i-a dăruit de ziua ei. „Ai făcut o treabă bună”. Cât de drăguți sunt împreună!
Aris Eram, cadou special pentru Ramona Olaru. Ce i-a dăruit de ziua ei. „Ai făcut o treabă bună”. Cât de drăguți sunt împreună!
Elle
A fost dezvăluită cauza oficială a morții lui Rob Reiner și a soției sale, Michele. Ce au aflat medicii legiști despre regretatul cuplu
A fost dezvăluită cauza oficială a morții lui Rob Reiner și a soției sale, Michele. Ce au aflat medicii legiști despre regretatul cuplu
Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei, Adrian Sînă, după 10 ani de căsătorie: „E normal să mai plecăm și la hotel”
Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei, Adrian Sînă, după 10 ani de căsătorie: „E normal să mai plecăm și la hotel”
Noi detalii cutremurătoare despre moartea celebrului regizor Rob Reiner si a soției sale. Fiul lor a fost arestat, acuzat că și-a ucis părinții
Noi detalii cutremurătoare despre moartea celebrului regizor Rob Reiner si a soției sale. Fiul lor a fost arestat, acuzat că și-a ucis părinții
DailyBusiness.ro
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
A1.ro
Ispita Teo Costache, mesaj de susținere pentru Naba Salem, concurenta Survivor 2026. Ce i-a transmis
Ispita Teo Costache, mesaj de susținere pentru Naba Salem, concurenta Survivor 2026. Ce i-a transmis
Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, este însărcinată din nou. Artista va deveni mamă pentru a patra oară
Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, este însărcinată din nou. Artista va deveni mamă pentru a patra oară
Câți bani primește Gabi Tamaș pentru a participa la Survivor România. Suma oferită de Antena 1 fostului fotbalist
Câți bani primește Gabi Tamaș pentru a participa la Survivor România. Suma oferită de Antena 1 fostului fotbalist
Ioana State, confesiuni sincere despre trădare, relații și presiuni: „Am fost îndrăgostită şi acea persoană era on-off cu fosta şi s-a împăcat cu ea” / EXCLUSIV
Ioana State, confesiuni sincere despre trădare, relații și presiuni: „Am fost îndrăgostită şi acea persoană era on-off cu fosta şi s-a împăcat cu ea” / EXCLUSIV
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. "După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn!"
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre viața personală a Rodicăi Stănoiu. "După ce i-a murit soțul, imediat l-a găsit pe acest domn!"
Observator News
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ. Aici temperaturile ajung şi la - 45 de grade
Libertatea pentru Femei
E viralul momentului! Ce se vede, de fapt, în filmarea cu Rodica Stănoiu și soțul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportă cu ea! Detaliul care a aprins internetul
E viralul momentului! Ce se vede, de fapt, în filmarea cu Rodica Stănoiu și soțul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportă cu ea! Detaliul care a aprins internetul
Cuvântul genial, dar interzis, pronunțat de Tudor Chirilă la PRO TV, în live-ul de la Vocea României! Bartoș și Smiley au rămas mască! Mesajul codificat care a aruncat Internetul în aer.
Cuvântul genial, dar interzis, pronunțat de Tudor Chirilă la PRO TV, în live-ul de la Vocea României! Bartoș și Smiley au rămas mască! Mesajul codificat care a aruncat Internetul în aer.
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Daniela Gyorfi e tot mai slabă! Cât a ajuns să cântărească la 57 de ani! Recunoaște că deja se confruntă cu probleme
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Ce spun cărțile de tarot pentru 2026. Bucuria și disperarea se împletesc în previziunile pentru anul viitor
Viva.ro
Au existat multe zvonuri, dar s-a aflat tot adevărul. Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Ilie Bolojan și cu ce se ocupă, cu adevărat. Ce a ieșit abia acum la iveală
Au existat multe zvonuri, dar s-a aflat tot adevărul. Cine este, de fapt, proaspăta soție a lui Ilie Bolojan și cu ce se ocupă, cu adevărat. Ce a ieșit abia acum la iveală
Gestul făcut de soțul Rodicăi Stănoiu, în mijlocul scandalului, la cimitir când fosta ministră a fost deshumată. Jurnaliștii au rămas fără replică când i-au auzit răspunsul la întrebarea ce stă pe buzele tuturor. Ce a spus în premieră
Gestul făcut de soțul Rodicăi Stănoiu, în mijlocul scandalului, la cimitir când fosta ministră a fost deshumată. Jurnaliștii au rămas fără replică când i-au auzit răspunsul la întrebarea ce stă pe buzele tuturor. Ce a spus în premieră
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Adevărul gol goluț despre relația Rodicăi Stănoiu cu iubitul tinerel mai mic cu 56 de ani. Ce strategie ar fi folosit bărbatul pentru a pune mâna pe averea ei
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Vești de ultimă oră despre Dan Petrescu. Fiicele lui au revenit de urgenta in tara
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Totul i se trage din perioada Exatlon. Cum a descoperit Roxana Moise boala nemiloasă care i-a adus sfârșitul
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
5 ceaiuri care ajută la scăderea glicemiei
5 ceaiuri care ajută la scăderea glicemiei
Ai sub 40 de ani și vezi sânge în scaun? Nu sunt întotdeauna hemoroizi. Medicii trag un semnal de alarmă asupra unor boli grave”
Ai sub 40 de ani și vezi sânge în scaun? Nu sunt întotdeauna hemoroizi. Medicii trag un semnal de alarmă asupra unor boli grave”
Un cardiolog cu 15 ani de experiență dezvăluie care este cel mai puternic medicament pentru sănătatea creierului și a inimii și cum acesta stimulează longevitatea în mod natural
Un cardiolog cu 15 ani de experiență dezvăluie care este cel mai puternic medicament pentru sănătatea creierului și a inimii și cum acesta stimulează longevitatea în mod natural
Avea succes, faimă și milioane de fani. Moartea celebrului tiktoker la doar 31 de ani a înmărmurit comunitatea online
Avea succes, faimă și milioane de fani. Moartea celebrului tiktoker la doar 31 de ani a înmărmurit comunitatea online
TV Mania
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Cu ce se ocupă astăzi puștiul din „Singur Acasă 3”. De ce Alex D. Linz a renunțat definitiv la actorie
Cu ce se ocupă astăzi puștiul din „Singur Acasă 3”. De ce Alex D. Linz a renunțat definitiv la actorie
Veste șocantă pentru fani! Actrița din „Fiicele lui McLeod” a murit la doar 45 de ani. Familia a confirmat decesul și a vorbit despre lupta ei cu o boală cronică
Veste șocantă pentru fani! Actrița din „Fiicele lui McLeod” a murit la doar 45 de ani. Familia a confirmat decesul și a vorbit despre lupta ei cu o boală cronică
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Imagini inedite cu Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm! Nu o mai recunoști! „Trebuie să mă apuc de sport și masaje”
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton