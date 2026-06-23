  MENIU  
Home > Advertorial > De ce ai nevoie de o cremă SPF 50 pentru față în fiecare zi?

De ce ai nevoie de o cremă SPF 50 pentru față în fiecare zi?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

O cremă cu SPF 50 pentru față nu este un produs rezervat exclusiv vacanțelor la mare sau zilelor foarte călduroase. În realitate, protecția solară reprezintă unul dintre cei mai importanți pași în rutina zilnică de îngrijire, deoarece pielea este expusă la radiații UV în numeroase situații zilnice: în drum spre birou, în mașină, în timpul unei plimbări scurte sau chiar într-o zi înnorată.

Utilizarea zilnică a unui produs cu SPF 50 contribuie la protejarea pielii împotriva efectelor vizibile ale soarelui, precum petele pigmentare, liniile fine, aspectul tern sau sensibilizarea tenului pe termen lung. Integrarea corectă a protecției solare în rutina ta poate transforma un gest simplu într-o măsură preventivă esențială pentru un stil de viață sănătos.

Ce protecție oferă un produs cu SPF 50

SPF-ul (Sun Protection Factor) indică nivelul de protecție oferit împotriva radiațiilor UVB, responsabile în principal de arsurile solare. Un produs cu SPF 50 oferă o protecție ridicată, blocând aproximativ 98% din radiațiile solare, cu condiția unei aplicări corecte și a reaplicării periodice.

Este esențial să alegi o cremă cu protecție solară cu spectru larg, care să protejeze pielea atât împotriva radiațiilor UVB, cât și a radiațiilor UVA. Acestea din urmă afectează mai mult pielea, determinând îmbătrânirea prematură, pierderea elasticității și apariția petelor pigmentare.

Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Recomandarea zilei

De ce tenul tău are nevoie de SPF în fiecare zi

Spre deosebire de restul corpului, pielea tenului este expusă în permanență factorilor externi. Chiar dacă porți haine care acoperă brațele sau picioarele, fața, gâtul și pieptul rămân adesea descoperite, motiv pentru care un produs de tip SPF față este indispensabil.

Situațiile zilnice obișnuite, precum drumul către birou sau statul lângă o fereastră, pot părea inofensive, însă expunerea repetată contribuie la schimbări vizibile ale pielii. Aplicarea consecventă a protecției solare ajută la reducerea acestor efecte cumulative.

Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Recomandarea zilei

SPF 50: nu doar pentru zilele de vară

Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea cremei cu SPF doar vara. În realitate, radiațiile UV sunt prezente pe tot parcursul anului: 

  • Primăvara, pielea poate fi mai sensibilă după lunile reci. 
  • Vara, expunerea este mai intensă și mai directă. 
  • Toamna, zilele mai blânde pot crea impresia falsă că protecția nu mai este necesară. 
  • Iarna, lumina reflectată de zăpadă poate intensifica expunerea.

Chiar și atunci când soarele se ascunde după nori, pielea ta rămâne expusă razelor UV. Norii reduc senzația de căldură, dar nu blochează radiațiile UV, motiv pentru care aplicarea zilnică a unei creme cu SPF 50 pentru față reprezintă un obicei util indiferent de vreme.

Cum alegi o cremă cu SPF 50 de față potrivită pentru tenul tău

Pentru a alege mai ușor o cremă SPF 50 față potrivită, orientează-te după nevoile tenului tău și textura preferată:

  • Ten gras sau mixt: alege o formulă lejeră, fluidă sau gel-cremă, cu textură non-comedogenică, care nu încarcă pielea și nu accentuează aspectul lucios.
  • Ten uscat: optează pentru o cremă de față cu SPF hidratantă, cu textură lejeră și ingrediente care ajută pielea să își păstreze aspectul ferm pe parcursul zilei.
  • Ten sensibil: cremă protecție solară blândă, cu formulă potrivită pentru pielea reactivă, fără parfum și cu o textură care nu accentuează roșeața sau disconfortul.

Cum integrezi SPF-ul în rutina de dimineață

SPF-ul se aplică, de regulă, ca ultim pas al rutinei de îngrijire de dimineață, înainte de machiaj. O ordine simplă ar fi: curățare, ser sau cremă hidratantă, cremă cu SPF 50, urmată de fond de ten. O cantitate insuficientă reduce nivelul de protecție, așa că îți recomandăm să folosești suficient produs pentru a acoperi bine întreaga zonă.

Sfat: Nu uita să aplici protecția solară pe zone precum urechile, linia părului, tâmplele și bărbia.

Când se reaplică crema cu SPF

Reaplicarea depinde de activitățile tale, de transpirație și de contactul cu apa. Dacă lucrezi în interior, o aplicare dimineața poate fi suficientă. Totuși, dacă ieși la prânz sau petreci timp în soare, reaplicarea devine necesară.

Într-o zi mai activă, poți reaplica SPF-ul la câteva ore, folosind o formulă ușoară și rapidă precum un spray cu SPF, mai ales dacă transpiri sau faci sport. Dacă porți machiaj, poți folosi produse concepute pentru a fi reaplicate peste acesta, însă nu ar trebui să înlocuiască aplicarea inițială a unei creme de protecție solară.

Ce se întâmplă dacă nu folosești corect SPF-ul zilnic

  • Pot apărea pete și semne de îmbătrânire mai repede: fără SPF folosit constant, pielea este mai expusă la pete, linii fine și la pierderea fermității.
  • Tenul poate deveni mai sensibil: soarele poate accentua roșeața, uscăciunea și disconfortul, în special la un ten reactiv.
  • O cantitate prea mică nu protejează suficient: aplicarea unei cantități prea mici de produs scade nivelul de protecție oferit.
  • Zonele uitate rămân neprotejate: include gâtul, urechile, tâmplele și decolteul când aplici crema cu SPF.

 

Întrebări frecvente

Este necesar să folosesc SPF 50 în fiecare zi?

Da, pentru a proteja tenul de efectele expunerii repetate la radiații UV, pe tot parcursul anului.

Pot folosi o cremă SPF 50 față și iarna?

Da. Iarna, zăpada reflectă lumina și intensifică radiațiile UV, deci protecția rămâne esențială.

Pot folosi crema cu SPF 50 în locul cremei hidratante?

Depinde de formulă și de nevoile tenului. Unele produse cu SPF oferă și hidratare, dar dacă ai tenul uscat, poți aplica înainte o cremă hidratantă înainte.

Câtă cremă cu SPF ar trebui să aplic pe față?

Aplică suficient produs pentru a acoperi uniform fața, gâtul și zonele expuse cu un strat protector. Important este să nu întinzi o cantitate foarte mică, pentru că protecția reală poate scădea. 

Mai trebuie să reaplic SPF-ul dacă îmi petrec ziua în interior?

Dacă ești departe de ferestre, reaplicarea poate să nu fie necesară. Dacă ieși afară, stai lângă geam sau transpiri, reaplicarea este recomandată.

Concluzie

Folosirea zilnică a unei creme cu SPF 50 nu trebuie privită ca un pas complicat, ci ca un gest simplu de grijă pentru aspectul sănătos și frumusețea pielii tale. O cremă cu SPF 50 de față potrivită, integrată corect în rutina de dimineață, poate face diferența pe termen lung. Indiferent de anotimp, protecția solară zilnică este unul dintre cele mai eficiente gesturi de îngrijire pe care le poți adopta. 

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Moshe Kasher, diagnosticat cu cancer la amigdale: „Cea mai terifiantă experiență”
Moshe Kasher, diagnosticat cu cancer la amigdale: „Cea mai terifiantă experiență”
Adina Halas, de urgență la spital. A fost implicată într-un accident casnic: „Stupid”
Adina Halas, de urgență la spital. A fost implicată într-un accident casnic: „Stupid”
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Avantaje
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Elle
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a încheiat relația cu iubitul ei. Care e motivul: „După primele conflicte mi-am dat seama că...”
Despărțire neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a încheiat relația cu iubitul ei. Care e motivul: „După primele conflicte mi-am dat seama că...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Perla anului la Evaluarea Națională 2026. Ce răspuns uluitor a dat o elevă din Vaslui la proba de Limba Română
Perla anului la Evaluarea Națională 2026. Ce răspuns uluitor a dat o elevă din Vaslui la proba de Limba Română
Gabriela Cristea își duce soacra în vacanță. În ce destinație va merge cu toată familia
Gabriela Cristea își duce soacra în vacanță. În ce destinație va merge cu toată familia
Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță cu cei trei copii. Cum s-au afișat în Grecia
Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță cu cei trei copii. Cum s-au afișat în Grecia
Cum arăta Lora în copilărie. Imagini de colecție din albumul de familie al artistei
Cum arăta Lora în copilărie. Imagini de colecție din albumul de familie al artistei
Cornel Păsat, probleme de sănătate. Ce s-a întâmplat cu dansatorul 
Cornel Păsat, probleme de sănătate. Ce s-a întâmplat cu dansatorul 
Observator News
EXCLUSIV. Noi imagini cu intervenţia comică a celor 5 poliţişti cu bărbatul în şort, filmate de un şofer
EXCLUSIV. Noi imagini cu intervenţia comică a celor 5 poliţişti cu bărbatul în şort, filmate de un şofer
Libertatea pentru Femei
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care Ilie Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care Ilie Bolojan și l-ar dori premier
Gata! NU mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au...vezi mai mult
Gata! NU mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au...vezi mai mult
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Eugen Tomac, OUT! Surpriză de proporții în alegerea premierului! Pe cine numește Nicușor Dan să facă Guvernul
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Boala Lyme nu apare mereu cu cerc roșu pe piele. Semnele care pot fi ratate după mușcătura de căpușă și ce medicament să iei preventiv
Boala Lyme nu apare mereu cu cerc roșu pe piele. Semnele care pot fi ratate după mușcătura de căpușă și ce medicament să iei preventiv
Deficitul care poate părea demență. Semnele lipsei unei vitamine pe care mulți le pun pe seama vârstei
Deficitul care poate părea demență. Semnele lipsei unei vitamine pe care mulți le pun pe seama vârstei
Drepturile pensionarilor în 2026 care NU apar pe taloanele de pensie: cele 5 facilități de până la 15.000 lei obținute exclusiv prin cerere separată la Casa de Pensii
Drepturile pensionarilor în 2026 care NU apar pe taloanele de pensie: cele 5 facilități de până la 15.000 lei obținute exclusiv prin cerere separată la Casa de Pensii
Ce spune culoarea urinei despre sănătatea ta. Semnele pe care nu trebuie să le ignori
Ce spune culoarea urinei despre sănătatea ta. Semnele pe care nu trebuie să le ignori
TV Mania
„Nu v-am arătat până acu’ iepurașu’ ăsta...” Ilona Brezoianu a surprins pe toată lumea cu prima imagine a fiului ei. Cu cine seamănă
„Nu v-am arătat până acu’ iepurașu’ ăsta...” Ilona Brezoianu a surprins pe toată lumea cu prima imagine a fiului ei. Cu cine seamănă
Fanii au observat primul detaliu care i-a dat de gol! Florin Ristei nu se mai ascunde și pare pregătit să scrie un nou capitol în viața lui. Imaginile cu noua lui iubită au făcut furori pe internet
Fanii au observat primul detaliu care i-a dat de gol! Florin Ristei nu se mai ascunde și pare pregătit să scrie un nou capitol în viața lui. Imaginile cu noua lui iubită au făcut furori pe internet
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
10 vedete din România care au cucerit plajele în această vară. Imaginile care au strâns mii de reacții
10 vedete din România care au cucerit plajele în această vară. Imaginile care au strâns mii de reacții
CSID.ro
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
Dieta Marei Bănică, cu care a slăbit 15 kg în 2 luni. E un regim special creat de ea, fără înfometare. Imagini incendiare cu vedeta
Dieta Marei Bănică, cu care a slăbit 15 kg în 2 luni. E un regim special creat de ea, fără înfometare. Imagini incendiare cu vedeta
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Libertatea
Imagini cu Raluca Zenga în costum de baie. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga la 44 de ani. „Viața se mișcă atât de repede”
Imagini cu Raluca Zenga în costum de baie. Cum arată fosta soție a lui Walter Zenga la 44 de ani. „Viața se mișcă atât de repede”
Andreea Bălan a împlinit 42 de ani: „Sărbatoresc femeia care am devenit”
Andreea Bălan a împlinit 42 de ani: „Sărbatoresc femeia care am devenit”
Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Povestea discretă de iubire cu Daniela Moraru
Cine este femeia alături de care Cheloo și-a refăcut viața după divorț. Povestea discretă de iubire cu Daniela Moraru
Ploi torențiale, grindină și vijelii în 28 de județe până la noapte. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Ploi torențiale, grindină și vijelii în 28 de județe până la noapte. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton