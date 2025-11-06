  MENIU  
Home > Advertorial > Curățenie, confort, timp pentru tine – tehnologia Dreame care îți simplifică viața de Black Friday

Curățenie, confort, timp pentru tine – tehnologia Dreame care îți simplifică viața de Black Friday

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 06.11.2025, 21:48

Black Friday e momentul în care toți vorbesc despre specificații, senzori și wați. Dreame schimbă discursul: nu despre tehnologie, ci despre ceea ce câștigi datorită ei, mai mult timp pentru tine, mai mult confort, mai puțin efort.

Curățenie care se face singură

Roboții de curățenie Dreame duc noțiunea de “ajutor în casă” la următorul nivel.
X50 Ultra și X50 Ultra Complete transformă curățenia complet automatizată în realitate: aspiră, spală, se autocurăță și se usucă singuri. Cu o putere impresionantă și o precizie de top, pot curăța o locuință întreagă în timp ce tu savurezi o cafea sau lucrezi de acasă.
X40 Ultra și X40 Ultra Complete merg și mai departe – recunosc petele și le curăță cu apă fierbinte la 70°C, pentru o igienă impecabilă.

Eficiență, chiar și în cele mai aglomerate case

Încă un divorț în showbiz! Atât de bine au păstrat imaginea unei familii fericite, încât nimeni nu se aștepta la vestea asta
Încă un divorț în showbiz! Atât de bine au păstrat imaginea unei familii fericite, încât nimeni nu se aștepta la vestea asta
Recomandarea zilei

L40s Pro Ultra este gândit pentru familiile active, cu copii sau animale. Se adaptează automat la fiecare tip de podea, evită obstacolele, și își spală mopurile singur, cu apă la 75°C.
Pentru locuințe mari, cu suprafețe mixte, D9 Max Gen2 oferă performanță fiabilă și un raport excelent între preț și funcționalitate – perfect pentru cei care vor un ajutor discret, dar eficient.

Curățenie, confort, timp pentru tine – tehnologia Dreame care îți simplifică viața de Black Friday

Curățenie rapidă, oricând ai nevoie

„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
„Să nu se mai agite atâta lumea de grija lui”. Mariana Moculescu, dezvăluiri din viața personală a lui Horia Moculescu, în timp ce el e internat în stare gravă la spital. Incredibil ce a putut povesti acum fosta lui soție
Recomandarea zilei

Când ai nevoie de soluții rapide și inteligente, H12 Pro FlexReach și H14 Dual sunt alegerea ideală.
H12 Pro aspiră și spală în același timp, cu o poziționare plată la 180°, perfectă pentru spațiile greu accesibile. După utilizare, se autocurăță cu apă fierbinte la 90°C și se usucă singur în 5 minute.
H14 Dual combină performanța unui aspirator vertical cu confortul unui mop inteligent – ideal pentru familiile cu copii, animale sau pentru cei care vor o casă curată fără stres zilnic.

Grădina perfectă, fără efort

Curățenie, confort, timp pentru tine – tehnologia Dreame care îți simplifică viața de Black Friday

Tehnologia Dreame iese acum și în aer liber.
A1 Pro și A2, roboții de tuns iarba inteligenți, preiau complet controlul gazonului tău. Cu sisteme AI de cartografiere și tăiere precisă până la margine, aceștia funcționează fără cabluri, fără intervenție și fără zgomot.
A1 Pro este ideal pentru curți mari, cu două zone separate, în timp ce A2 gestionează până la 3.000 m² cu o precizie uimitoare, protejând animalele și plantele din grădină.

De Black Friday, alege timpul, nu doar tehnologia.

Acum e momentul perfect să investești în confort, nu în simple gadgeturi.
Pe 7 noiembrie, Dreame dezvăluie prețurile sale speciale la aspiratoarele robot, modelele wet & dry și multe alte categorii pe eMAG.ro, dar și la mașinile de tuns iarba pe pentrugazon.ro, între 7 și 9 noiembrie.

Curățenie, confort, timp pentru tine – tehnologia Dreame care îți simplifică viața de Black Friday

Sursa foto: Dreame

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum au arătat ultimele ore din viața lui Emeric Ienei. Ce s-a întâmplat la UPU. Dezvăluirile medicului
Cum au arătat ultimele ore din viața lui Emeric Ienei. Ce s-a întâmplat la UPU. Dezvăluirile medicului
Mariana Moculescu, prima reacție după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență în spital: „A fost un om vicios. A fumat enorm. A jucat jocuri de noroc”
Mariana Moculescu, prima reacție după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență în spital: „A fost un om vicios. A fumat enorm. A jucat jocuri de noroc”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Elle
Ce echipă a părăsit Asia Express 2025, chiar înainte de marea finală: „Tot ce am trăit aici și tot ce ni s-a întâmplat aici este ceva unic”
Ce echipă a părăsit Asia Express 2025, chiar înainte de marea finală: „Tot ce am trăit aici și tot ce ni s-a întâmplat aici este ceva unic”
Daciana Sârbu, confesiuni despre relația cu fiica ei, Irina, în vârstă de 17 ani, și lucrurile care o deranjează: „Recunosc, gândul mă chinuie deja…
Daciana Sârbu, confesiuni despre relația cu fiica ei, Irina, în vârstă de 17 ani, și lucrurile care o deranjează: „Recunosc, gândul mă chinuie deja…
Angelina Jolie a vizitat copiii din Ucraina și a fost surprinsă cu vestă antiglonț. Actrița a ajuns în orașul ucrainean Herson pentru o misiune umanitară. FOTO
Angelina Jolie a vizitat copiii din Ucraina și a fost surprinsă cu vestă antiglonț. Actrița a ajuns în orașul ucrainean Herson pentru o misiune umanitară. FOTO
DailyBusiness.ro
Un profesor a făcut, anul trecut, 1,5 milioane de lei din meditații! Câți bani au declarat la ANAF, în total, cei care pregătesc elevii în particular
Un profesor a făcut, anul trecut, 1,5 milioane de lei din meditații! Câți bani au declarat la ANAF, în total, cei care pregătesc elevii în particular
5 lucruri de știut despre orașul brazilian Belém, din Brazilia, care găzduiește COP30
5 lucruri de știut despre orașul brazilian Belém, din Brazilia, care găzduiește COP30
A1.ro
Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă
Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă
Dani Mocanu și fratele lui, dați în urmărire după ce au fost condamnați și poliția nu i-a găsit acasă
Dani Mocanu și fratele lui, dați în urmărire după ce au fost condamnați și poliția nu i-a găsit acasă
Joseph Adam, primul mesaj după ce el și Anda Adam au fost eliminați din Asia Express în etapa 9 din 10: „Am dus-o în trei țări pentru luna de miere”
Joseph Adam, primul mesaj după ce el și Anda Adam au fost eliminați din Asia Express în etapa 9 din 10: „Am dus-o în trei țări pentru luna de miere”
Dan Alexa și Gabi Tamaș, la un pas să părăsească „Asia Express”. Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii pe parcursul emisiunii
Dan Alexa și Gabi Tamaș, la un pas să părăsească „Asia Express”. Ce s-a întâmplat cu fotbaliștii pe parcursul emisiunii
Ce spune Serghei Mizil despre Denise Rifai și Dan Alexa: „Nu știu dacă o să meargă relația”
Ce spune Serghei Mizil despre Denise Rifai și Dan Alexa: „Nu știu dacă o să meargă relația”
Observator News
Mărturia pompierilor care l-au scos de sub dărâmături pe românul mort la Roma: "Plângea de durere"
Mărturia pompierilor care l-au scos de sub dărâmături pe românul mort la Roma: "Plângea de durere"
Libertatea pentru Femei
Visul se transformă în coșmar? Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme mari cu vecinii de la țară: „Sunt două motive de tensiuni”. Ce s-a întâmplat la Moșteni-Greci
Visul se transformă în coșmar? Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme mari cu vecinii de la țară: „Sunt două motive de tensiuni”. Ce s-a întâmplat la Moșteni-Greci
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Ce a pățit Andra la concertul lui Smiley. Nici nu știa că e filmată. A fugit din sală înainte de final. Dovada VIDEO e aici
Iubirile uitate ale Ancăi Alexandrescu. Doi soți, două divorțuri și un iubit cu nume important. ”A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul", spune primul soț, un bărbat cunoscut
Iubirile uitate ale Ancăi Alexandrescu. Doi soți, două divorțuri și un iubit cu nume important. ”A fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul", spune primul soț, un bărbat cunoscut
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Cum arată astăzi Alina, sora cea mare a Monicăi și a Ramonei Gabor. O apariție rară, elegantă și plină de grație feminină, cu un zâmbet cald și o frumusețe atemporală
Viva.ro
Puțini o știu pe fiica lui Emeric Ienei, o tânără de-a dreptul superbă și care i-a stat alături chiar și în cele mai grele momente, dar despre acest amănunt controversat nu s-a știut nimic
Puțini o știu pe fiica lui Emeric Ienei, o tânără de-a dreptul superbă și care i-a stat alături chiar și în cele mai grele momente, dar despre acest amănunt controversat nu s-a știut nimic
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Cine a fost nora cu voce de aur a lui Emeric Ienei. Impresionează lumea la diferite petreceri
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Doliu în fotbalul românesc. A murit marele antrenor Emeric Ienei
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alimentul ideal în caz de gută: elimină acidul uric rapid. Cum să-l consumi pentru efect maxim
Alimentul ideal în caz de gută: elimină acidul uric rapid. Cum să-l consumi pentru efect maxim
Singura zodie care nu ajunge niciodată săracă. Nativii care atrag banii fără efort și au parte de noroc financiar toată viața
Singura zodie care nu ajunge niciodată săracă. Nativii care atrag banii fără efort și au parte de noroc financiar toată viața
Vești bune pentru pensionarii din România: peste 3000 de lei în plus la pensie, începând din noiembrie 2025. Cine sunt beneficiarii plăților retroactive
Vești bune pentru pensionarii din România: peste 3000 de lei în plus la pensie, începând din noiembrie 2025. Cine sunt beneficiarii plăților retroactive
Aceste medicamente pot afecta memoria și cresc riscul de Alzheimer. Avertismentul cercetătorilor
Aceste medicamente pot afecta memoria și cresc riscul de Alzheimer. Avertismentul cercetătorilor
TV Mania
Rochia Ralukăi la Protevelion 2026 a stârnit senzație! Cât a costat ținuta care nu a lăsat multe imaginației
Rochia Ralukăi la Protevelion 2026 a stârnit senzație! Cât a costat ținuta care nu a lăsat multe imaginației
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Soția lui Jorge a împlinit 53 de ani. Ce urare specială i-a făcut artistul. Imagini de colecție cu Ramona
Soția lui Jorge a împlinit 53 de ani. Ce urare specială i-a făcut artistul. Imagini de colecție cu Ramona
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Prezentatoarea sexy care a aflat că suferă de o o boală autoimună. Semnele la care trebuie să fii atent!
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton