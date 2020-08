Cum să profiți din plin de fiecare zi: 5 idei pentru a gestiona mai bine timpul

Tehnologia a adus beneficii majore în viețile oamenilor, dar, a contribuit semnificativ și la fragmentarea atenției. Smartphone-urile, iPadurile, motoarele de căutare și social media sunt doar câțiva dintre factorii de distracție care ne afectează eficiența. Totodată, avansul tehnologic a schimbat felul în care ne raportăm la timp, iar invențiile moderne ne permit să realizăm mai multe sarcini consecutiv.

Așadar, nu trebuie să renunțăm la tehnologie pentru a recăpăta controlul timpului, ci trebuie să stabilim care ne sunt prioritățile.

Îți prezentăm, în rândurile următoare, câteva idei pentru a gestiona mai bine timpul:

Folosește gadgeturi pentru treburile casnice

Pentru mulți oameni, treburile casnice reprezintă o povară, însă, există și persoane care se relaxează când spală vase ori fac curățenie în locuință. Indiferent în ce categorie te încadrezi, este important să nu lași treburile domestice să te acapareze. Astfel, este recomandat să faci curățenie în bucătărie în fiecare seară. După ce ai terminat de gătit și de spălat vasele, mătură și spală gresia pentru a împiedica firimiturile să se transforme în murdărie lipicioasă, care va fi mai greu de curățat la sfârșitul săptămânii, când obișnuiești să faci ordine în toată casa.

De asemenea, pentru a economisi timp, este indicat să folosești electrocasnicele moderne și gadgeturile care te scutesc de eforturi inutile. Folosește o masina de spalat cu călcare ușoară, pentru a reduce cutele și pentru a economisi timpul alocat călcatului, utilizează blenderul și robotul de bucătărie pentru a pregăti mai repede ingredientele pentru felurile de mâncare pe care vrei să le prepari și termină mai repede curățenia, cu ajutorul unui aspirator robot. Folosirea gadgeturilor în locuință te ajută să îndeplinești mai multe sarcini în același timp.

Folosește „regula celor două minute“

„Regula celor două minute“ este menționată de David Allen în cartea „Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity“. Acesta subliniază faptul că, dacă o sarcină poate fi terminată în două minute nu trebuie amânată, ci trebuie realizată imediat. De exemplu, dezabonarea de la un newsletter pe care nu vrem să îl primim. Faptul că amânăm să facem acest lucru ne va costa timp ulterior, când va trebui să ștergem e-mailurile nedorite. Această regulă ne ajută să scăpăm de procrastinare și să conștientizăm că fiecare minut contează.

Acordă fiecărei activități atenția cuvenită

Multitaskingul te va costa aproximativ 40% din productivitate, susțin specialiștii comportamentali, citați de forbes.com. Problema este că ai impresia că faci simultan două lucruri, dar, în realitate, doar treci de la o activitate la alta. Acest schimb durează o fracțiune dintr-o secundă, însă, pe parcursul unei zile, aceste momente însumează o pierdere semnificativă de timp. Totodată, atunci când faci mai multe lucruri în același timp, poți comite erori și îți poți inhiba creativitatea. Pentru a profita din plin de fiecare secundă, este important să îți acorzi timpul necesar pentru a te concentra asupra fiecărei sarcini în parte.

Învață să spui „nu“

Este dificil să spui colegilor sau familiei că nu ai timp să îi ajuți, dar, uneori, este necesar. Odată ce aceștia realizează că le refuzi respectuos cererile – fie pentru că nu intră în atribuțiile tale, fie pentru că le pot face singuri, vor înceta să îți mai ceară ajutorul pentru lucruri mai puțin importante. A spune „nu“ este mai greu pentru persoanele care suferă de sindromul FOMO sau Fear of Missing Out, respectiv teama de a rămâne pe dinafară. Acesta se manifestă printr-o stare de nelinişte, resimţită în special de persoanele active pe reţelele sociale, care evită să facă pauze pentru a nu rata ceva din ce se întâmplă în lume. Faptul că suntem expuși la mulți stimuli externi ne împiedică să luăm o decizie clară și asumată; drept urmare, suntem tentați mereu să acceptăm să ne implicăm în activitățile celorlalți.

Acordă-ți timp pentru tine

Indiferent cât de greu ar părea să îți gestionezi timpul, este important să îți acorzi timp pentru tine în fiecare zi. Dacă mintea și corpul sunt obosite, realizarea sarcinilor zilnice este mai greu de îndeplinit, fie că este vorba de treburile casnice, fie de atribuțiile de la locul de muncă. De aceea, este esențial să îți setezi prioritățile în viață și să îți faci mereu timp pentru momente de relaxare.

Gestionarea eficientă a timpului depinde foarte mult de abilitățile fiecărei persoane de a se adapta la schimbări. Micile modificări în stilul de viață te pot ajuta să fii mai productiv și să ai mai mult timp pentru tine.

Sursă foto: Aleksandra Voinova/ Shutterstock

(P) Material publicitar realizat în colaborare cu Evomag