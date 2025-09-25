  MENIU  
Home > Cum arată viitorul cafelei de specialitate din România? Perspective și inovație la Slow Coffee Festival 2025

Cum arată viitorul cafelei de specialitate din România? Perspective și inovație la Slow Coffee Festival 2025

Cum arată viitorul cafelei de specialitate din România? Perspective și inovație la Slow Coffee Festival 2025
.  Actualizat 25.09.2025, 10:30

3–5 octombrie 2025, București – Romexpo, Pavilion A

Biletele disponibile pe platforma iabilet.ro.

Slow Coffee Festival, primul eveniment din România dedicat cafelei de specialitate, ajuns la a 9-a ediție, anunță lista partenerilor pentru ediția de anul acesta. Din dorința de a susține comunitățile, de a încuraja inovația și de a celebra creativitatea, Slow Coffee Festival se bucură să aibă alături companii care împărtășesc aceleași valori. 

Cum arată viitorul cafelei de specialitate din România? Perspective și inovație la Slow Coffee Festival 2025
Foto: Slow Coffee Festival

Pe lângă furnizorii de echipamente și produse dedicate cafelei, festivalul aduce alături parteneri care fac diferența. George, inovație BCR, primul sistem de banking inteligent din România, devine sponsorul principal al ediției. Iar surpriza de tehnologie vine de la startup-ul Brewtifi, care își va lansa în premieră europeană aplicația dedicată iubitorilor de cafea, chiar pe scena festivalului.

Mai multe detalii despre parteneri și susținători

„Eu sunt un om direct și spun”. Ce a povestit Mara Bănică despre Anda Adam, după Asia Express. Detaliile care NU s-au văzut la TV
„Eu sunt un om direct și spun”. Ce a povestit Mara Bănică despre Anda Adam, după Asia Express. Detaliile care NU s-au văzut la TV
Recomandarea zilei

Partener principal: Ediția din 2025 este posibilă datorită parteneriatului cu inovație BCR, primul sistem de banking inteligent din România, sponsor principal al festivalului.  George 

Cum arată viitorul cafelei de specialitate din România? Perspective și inovație la Slow Coffee Festival 2025
Foto: Slow Coffee Festival

„Slow Coffee Festival arată cât de puternice pot fi comunitățile atunci când pasiunea întâlnește spiritul antreprenorial. Este un spațiu de dialog real cu antreprenorii, unde înțelegem ce îi inspiră, ce provocări au și cum putem construi împreună soluții care să-i ajute să crească. Îi așteptăm la standul BCR cu experți în consultanță de business, soluții financiare și oportunități de networking, pentru ca antreprenorii să se țină de planurile lor de dezvoltare”, a declarat Cătălin Lupoaie, B2B Marketing Manager BCR.

La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Recomandarea zilei

Parteneri inovație și tehnologie: Zona de inovație și tehnologie este reprezentată de Brewtifi, startup-ul care lansează aplicația dedicată pasionaților de cafea, și de Eutron Invest Romania, care aduce la festival soluții inovatoare și roboți dedicați industriei cafelei. Brewtifi, aplicație mobilă dedicată cafelei de specialitate, oferă utilizatorilor o experiență completă, de la posibilitatea de a scana eticheta cafelei preferate pentru a-și crea propria listă de cafele și a obține recomandări personalizate, la accesarea unui atlas al cafelelor, al echipamentelor și al evenimentelor de cafea. De asemenea, aplicația are integrat  și un chatbot AI specializat care poate genera rețete și poate răspunde la orice întrebare cu și despre cafea. Pentru Slow Coffee Festival, aplicația va oferi și o pagină dedicată cu harta interactivă a expozanților, oferte dedicate ale acestora pe perioada festivalului, agenda evenimentului și multe altele.

„Suntem încântați să lansăm această aplicație, prin care ne dorim să aducem în același loc tot universul cafelei de specialitate, chiar la Slow Coffee Festival, un eveniment care susține inovația și soluțiile tehnologice. Încurajăm utilizatorii să descarce aplicația, disponibilă foarte curând în App Store și Google Play, pentru a se putea bucura de experiența completă a Slow Coffee Festival: vor putea salva în aplicație cafele preferate degustate la standuri și, mai departe, vor putea păstra spiritul unui festival digital de cafea folosind zi de zi aplicația Brewtifi”, a spus Alex Timiș, co-founder Brewtifi Tech.

Cum arată viitorul cafelei de specialitate din România? Perspective și inovație la Slow Coffee Festival 2025
Foto: Slow Coffee Festival

Partener de siguranță: Jandarmeria Capitalei. Ne bucurăm să îi avem alături de noi pe cei care ne poartă întotdeauna de grijă. Pe lângă sprijinul lor în direcția de siguranță, publicul va avea ocazia să le adreseze întrebări, să afle mai multe despre activitatea lor, iar cei interesați pot chiar aplica la un stagiu de practică sau un job în cadrul instituției. 

Experiențe pentru vizitatori:

Roboți de companie Eutron care vor ghida participanții prin festival și le vor oferi informații utile.

Băutura oficială a festivalului, creată de Kofi Ti, primul atelier de craft soda și cold brew din România – 100% naturală.

Craft Chocolate Zone, realizată împreună cu Romanian Craft Chocolate Association și IICCT, dedicată ciocolatei de specialitate.

Zone de wellness & lifestyle (yoga, pilates, sport), brutării, patiserii, cofetării și gelaterii artizanale, prăjitorii naționale și internaționale, echipamente profesionale și artizani locali.

Atmosferă multiculturală prin muzică și dans coordonate de doamna Ximena Reyes (Asociația Educultura), inspirate din tradițiile regiunilor producătoare de cafea din Columbia.

Despre Slow Coffee Festival

Prima ediție a avut loc în 2016, la Piața de flori din București, pornind din dorința de a crea o platformă de conversație și degustare. Astăzi, Slow Coffee Festival este cel mai mare eveniment de cafea de specialitate din România și unul dintre cele mai importante din Europa de Est, reunind expozanți, antreprenori, artiști și comunități.

Persoanele interesate să se alăture echipei de voluntari a festivalului se pot înscrie prin paginile oficiale Slow Coffee Festival sau Asociația Oportunități de Viitor (Oportune).

Festivalul este organizat de Artisan Coffee Gear și Asociația Artisan Coffee Community,

Artisan Coffee Gear este o companie fondată de Laura și Afshin Roshanian. De peste 10 ani pe piața din România, Artisan Coffee Gear pune la dispoziția industriei de cafea cele mai performante echipamente, ingrediente și conectează antreprenorii cu furnizori de ingrediente și produse de calitate.

Anul acesta însă, construim festivalul împreună cu: Cromatic Studio, Key Digital Production, Amphitrion, Webspire.

Foto: Slow Coffee Festival

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Mesajele primite de Serena Williams după ce fanii au aflat metoda prin care a slăbit spectaculos 14 kilograme: „E OK?”
Mesajele primite de Serena Williams după ce fanii au aflat metoda prin care a slăbit spectaculos 14 kilograme: „E OK?”
Fanatik
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite de la stat în plină austeritate
CSA Steaua, pușculița fără fund a MApN. Cum justifică șefii militari ai clubului milioanele de euro primite de la stat în plină austeritate
GSP.ro
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
La 64 de ani, legenda fotbalului mondial a apărut la braț cu iubita de 26 de ani, la Gala Balonului de Aur
Click.ro
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
TV Mania
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Redactia.ro
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Alexandru Ciucu susține că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei: „Omul abuzat am fost eu! Eram într-o permanență apărare”
Alexandru Ciucu susține că a fost abuzat de Alina Sorescu în timpul căsniciei: „Omul abuzat am fost eu! Eram într-o permanență apărare”
Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, ironii la adresa lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru. "De când ești singurel..."
Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, ironii la adresa lui Cătălin Scărlătescu după despărțirea de Doina Teodoru. "De când ești singurel..."
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Iulia Pârlea a răbufnit, după ce s-a spus că a fost amanta unui coleg de la PRO TV. Adevărul a ieșit acum la iveală
Elle
Motivul neașteptat pentru care Otilia nu vrea să preia numele de familie al soțului turc. Ce a dezvăluit artista: „Chestia asta vine cu…”
Motivul neașteptat pentru care Otilia nu vrea să preia numele de familie al soțului turc. Ce a dezvăluit artista: „Chestia asta vine cu…”
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Daciana Sârbu, declarații oneste despre viața ei amoroasă, după divorț. Ce spune despre dorința de a se recăsători: „Viața e atât de frumoasă și totuși ..”
Anunț oficial! Care sunt cele nouă cupluri de vedete care participă la sezonul 3 al emisiunii Power Couple de la Antena 1
Anunț oficial! Care sunt cele nouă cupluri de vedete care participă la sezonul 3 al emisiunii Power Couple de la Antena 1
DailyBusiness.ro
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
Avertisment AFM: Înscrierile la Rabla Auto 2025 sunt gratuite și se fac doar pe site-ul oficial
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou”
O femeie a zburat 3.800 de km pentru a-și cumpăra o ciocolată din Cluj-Napoca: „Sunt fericită, aș face-o din nou”
A1.ro
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Care sunt cele nouă cupluri ce vor participa la Power Couple, sezonul 3. Primele declarații ale vedetelor
Care sunt cele nouă cupluri ce vor participa la Power Couple, sezonul 3. Primele declarații ale vedetelor
Cătălin Botezatu dă de pământ cu designerii din România: „Mai mult de jumătate sunt impostori”
Cătălin Botezatu dă de pământ cu designerii din România: „Mai mult de jumătate sunt impostori”
Raluca Bădulescu l-a sărutat pe Emil Rengle în fața iubitului lui, la „Asia Express”. Cum a reacționat Alejandro
Raluca Bădulescu l-a sărutat pe Emil Rengle în fața iubitului lui, la „Asia Express”. Cum a reacționat Alejandro
Bursucu', dezvăluiri din culisele podcastului său. Concluzia după derapajul lui Tzancă Uraganu: "Sunt total împotriva violenţei de orice fel. Nu există pentru mine aşa ceva!" / EXCLUSIV
Bursucu', dezvăluiri din culisele podcastului său. Concluzia după derapajul lui Tzancă Uraganu: "Sunt total împotriva violenţei de orice fel. Nu există pentru mine aşa ceva!" / EXCLUSIV
Observator News
Cine decide doborârea dronelor rusești care ne încalcă spațiul și procedura de acțiune. Ședința crucială CSAT
Cine decide doborârea dronelor rusești care ne încalcă spațiul și procedura de acțiune. Ședința crucială CSAT
Libertatea pentru Femei
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
După Dana Nălbaru, o altă super vedetă din România s-a pocăit. A trecut la penticostali, de dragul soțului: ”Am fost atinsă de Duhul Sfant”. Acum apare cu batic și rochii lungi
A vorbit și i-a nimicit pe toți! Lacrimi și acuzații în primul interviu al Elenei Udrea după eliberare: despre Băsescu, Coldea, Năstase și Kovesi. N-a iertat și n-a uitat nimic
A vorbit și i-a nimicit pe toți! Lacrimi și acuzații în primul interviu al Elenei Udrea după eliberare: despre Băsescu, Coldea, Năstase și Kovesi. N-a iertat și n-a uitat nimic
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Elena Udrea, 35 de imagini unice de ziua fiicei, de la naștere și până azi. Promisiunea solemnă pe care i-a făcut-o Evei
Viva.ro
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Raluca Bădulescu participă cu fostul soț la Asia Express, deși și e într-o relație cu un tânăr medic, dar acum s-au aflat detalii și despre iubita lui Florin. E mai mică decât el și a dat lovitura cu o afacere
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Detalii picante despre relația Florin Piersic și Angela Similea. Cum se iubeau pe ascuns cei doi artiști
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
De ce propune consilierul lui Bolojan desființarea ANAF
De ce propune consilierul lui Bolojan desființarea ANAF
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Cât te costă să cumperi vechime în muncă în 2025 pentru a avea o pensie mare
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Dieta recomandată de medici împotriva inflamației, a bolilor gingivale și cu beneficii pentru inimă și creier
Dieta recomandată de medici împotriva inflamației, a bolilor gingivale și cu beneficii pentru inimă și creier
Studiu revoluționar: un biomarker detectează Alzheimerul cu ani înainte de apariția primelor simptome
Studiu revoluționar: un biomarker detectează Alzheimerul cu ani înainte de apariția primelor simptome
Cercetătorii au descoperit soluția care combate stresul cronic și anxietatea
Cercetătorii au descoperit soluția care combate stresul cronic și anxietatea
Oamenii de știință dezvăluie pastila care ajută la pierderea a 20% din greutatea corporală
Oamenii de știință dezvăluie pastila care ajută la pierderea a 20% din greutatea corporală
TV Mania
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Roxana Nemeș a transformat camera gemenilor într-un colț de basm! „Exact ce visam” – trebuie să vezi cum arată locul în care își vor petrece primele momente acasă!
Imagini irezistibile cu Aryna Sabalenka! Campioana și-a lăsat inhibițiile acasă și a făcut senzație în Grecia
Imagini irezistibile cu Aryna Sabalenka! Campioana și-a lăsat inhibițiile acasă și a făcut senzație în Grecia
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
Imagini rare cu Andreea Marinescu, soțul și cei doi copii. Au apărut pentru prima dată împreună la TV: „Suntem foarte diferiți”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, grădină cu 30 de soiuri de trandafiri și o poveste incredibilă în spate
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Îți amintești de trupa Angels? Cum arată acum Raluca, una dintre solistele care făceau furori! E de nerecunoscut la aproape 40 de ani
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton