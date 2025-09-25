Cum arată viitorul cafelei de specialitate din România? Perspective și inovație la Slow Coffee Festival 2025

3–5 octombrie 2025, București – Romexpo, Pavilion A

Biletele disponibile pe platforma iabilet.ro.

Slow Coffee Festival, primul eveniment din România dedicat cafelei de specialitate, ajuns la a 9-a ediție, anunță lista partenerilor pentru ediția de anul acesta. Din dorința de a susține comunitățile, de a încuraja inovația și de a celebra creativitatea, Slow Coffee Festival se bucură să aibă alături companii care împărtășesc aceleași valori.

Foto: Slow Coffee Festival

Pe lângă furnizorii de echipamente și produse dedicate cafelei, festivalul aduce alături parteneri care fac diferența. George, inovație BCR, primul sistem de banking inteligent din România, devine sponsorul principal al ediției. Iar surpriza de tehnologie vine de la startup-ul Brewtifi, care își va lansa în premieră europeană aplicația dedicată iubitorilor de cafea, chiar pe scena festivalului.

Mai multe detalii despre parteneri și susținători

Partener principal: Ediția din 2025 este posibilă datorită parteneriatului cu inovație BCR, primul sistem de banking inteligent din România, sponsor principal al festivalului. George

Foto: Slow Coffee Festival

„Slow Coffee Festival arată cât de puternice pot fi comunitățile atunci când pasiunea întâlnește spiritul antreprenorial. Este un spațiu de dialog real cu antreprenorii, unde înțelegem ce îi inspiră, ce provocări au și cum putem construi împreună soluții care să-i ajute să crească. Îi așteptăm la standul BCR cu experți în consultanță de business, soluții financiare și oportunități de networking, pentru ca antreprenorii să se țină de planurile lor de dezvoltare”, a declarat Cătălin Lupoaie, B2B Marketing Manager BCR.

Parteneri inovație și tehnologie: Zona de inovație și tehnologie este reprezentată de Brewtifi, startup-ul care lansează aplicația dedicată pasionaților de cafea, și de Eutron Invest Romania, care aduce la festival soluții inovatoare și roboți dedicați industriei cafelei. Brewtifi, aplicație mobilă dedicată cafelei de specialitate, oferă utilizatorilor o experiență completă, de la posibilitatea de a scana eticheta cafelei preferate pentru a-și crea propria listă de cafele și a obține recomandări personalizate, la accesarea unui atlas al cafelelor, al echipamentelor și al evenimentelor de cafea. De asemenea, aplicația are integrat și un chatbot AI specializat care poate genera rețete și poate răspunde la orice întrebare cu și despre cafea. Pentru Slow Coffee Festival, aplicația va oferi și o pagină dedicată cu harta interactivă a expozanților, oferte dedicate ale acestora pe perioada festivalului, agenda evenimentului și multe altele.

„Suntem încântați să lansăm această aplicație, prin care ne dorim să aducem în același loc tot universul cafelei de specialitate, chiar la Slow Coffee Festival, un eveniment care susține inovația și soluțiile tehnologice. Încurajăm utilizatorii să descarce aplicația, disponibilă foarte curând în App Store și Google Play, pentru a se putea bucura de experiența completă a Slow Coffee Festival: vor putea salva în aplicație cafele preferate degustate la standuri și, mai departe, vor putea păstra spiritul unui festival digital de cafea folosind zi de zi aplicația Brewtifi”, a spus Alex Timiș, co-founder Brewtifi Tech.

Foto: Slow Coffee Festival

Partener de siguranță: Jandarmeria Capitalei. Ne bucurăm să îi avem alături de noi pe cei care ne poartă întotdeauna de grijă. Pe lângă sprijinul lor în direcția de siguranță, publicul va avea ocazia să le adreseze întrebări, să afle mai multe despre activitatea lor, iar cei interesați pot chiar aplica la un stagiu de practică sau un job în cadrul instituției.

Experiențe pentru vizitatori:

Roboți de companie Eutron care vor ghida participanții prin festival și le vor oferi informații utile.

Băutura oficială a festivalului, creată de Kofi Ti, primul atelier de craft soda și cold brew din România – 100% naturală.

Craft Chocolate Zone, realizată împreună cu Romanian Craft Chocolate Association și IICCT, dedicată ciocolatei de specialitate.

Zone de wellness & lifestyle (yoga, pilates, sport), brutării, patiserii, cofetării și gelaterii artizanale, prăjitorii naționale și internaționale, echipamente profesionale și artizani locali.

Atmosferă multiculturală prin muzică și dans coordonate de doamna Ximena Reyes (Asociația Educultura), inspirate din tradițiile regiunilor producătoare de cafea din Columbia.

Despre Slow Coffee Festival

Prima ediție a avut loc în 2016, la Piața de flori din București, pornind din dorința de a crea o platformă de conversație și degustare. Astăzi, Slow Coffee Festival este cel mai mare eveniment de cafea de specialitate din România și unul dintre cele mai importante din Europa de Est, reunind expozanți, antreprenori, artiști și comunități.

Persoanele interesate să se alăture echipei de voluntari a festivalului se pot înscrie prin paginile oficiale Slow Coffee Festival sau Asociația Oportunități de Viitor (Oportune).



Festivalul este organizat de Artisan Coffee Gear și Asociația Artisan Coffee Community,

Artisan Coffee Gear este o companie fondată de Laura și Afshin Roshanian. De peste 10 ani pe piața din România, Artisan Coffee Gear pune la dispoziția industriei de cafea cele mai performante echipamente, ingrediente și conectează antreprenorii cu furnizori de ingrediente și produse de calitate.

Anul acesta însă, construim festivalul împreună cu: Cromatic Studio, Key Digital Production, Amphitrion, Webspire.

Foto: Slow Coffee Festival



