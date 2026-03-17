Cum a schimbat K-beauty obiceiurile de îngrijire ale româncelor — și ce arată primul clasament bazat pe date reale

În urmă cu cinci ani, puține românce știau ce este un toner, de ce contează un ser sau că protecția solară se aplică zilnic, nu doar la plajă. Astăzi, termeni precum «double cleansing», «niacinamidă» sau «centella asiatica» fac parte din vocabularul curent al oricărei femei interesate de îngrijirea pielii. Această transformare are un nume: K-beauty — filozofia coreană de îngrijire bazată pe ingrediente active, straturi succesive și prevenție în locul corecturii.

Dar dincolo de educație și de trenduri, o întrebare rămâne: ce folosesc româncele în practică, nu în teorie? SOLE Beauty Awards 2025, lansat de SOLE.ro — cel mai mare retailer online de produse K-beauty și J-beauty din România — oferă pentru prima dată un răspuns bazat pe date, nu pe impresii.

Un clasament fără juriu

Spre deosebire de premiile editoriale clasice, SOLE Beauty Awards nu are juriu. Fiecare produs este evaluat automat pe baza a patru criterii cu pondere egală: vânzările reale din 2025, review-urile verificate cu fotografii lăsate de clienți care au achiziționat produsul, adăugările în listele de favorite și votul direct al comunității de peste 50.000 de membri, desfășurat în ianuarie 2026. Scorul final este generat automat, iar metodologia completă este publică.

Ce s-a schimbat în rutina de îngrijire

Clasamentul acoperă 16 categorii — de la cleansere la device-uri electronice — și oferă o imagine clară asupra modului în care K-beauty a remodelat obiceiurile româncelor.

Curățarea tenului a devenit un pas conștient, nu unul expeditiv. Cleanserele cu formule delicate, care curăță fără să agreseze bariera cutanată, au dominat clasamentul. Conceptul de «curățare blândă» — impus de K-beauty — a înlocuit ideea că un cleanser bun trebuie să lase pielea «scârțâindă» de curățată.

Serurile au trecut de la categoria «lux opțional» la cea de «esențial zilnic». Formulele simple, cu un singur ingredient activ bine documentat — niacinamidă, centella, acid hialuronic — au fost preferate față de cocktail-urile complexe. Româncele aleg pe baza eficacității, nu pe baza listei lungi de ingrediente.

Protecția solară a avut cele mai ridicate scoruri din întreg clasamentul. Nu mai e vorba de «crema de plajă» — e un gest zilnic, integrat natural în rutină, la fel ca hidratarea. Texturile ușoare, care nu lasă urme albe și se simt confortabil sub machiaj, au făcut diferența.

În zona ochilor, consumatoarele au demonstrat că înțeleg necesitatea unei îngrijiri diferite față de restul feței. Cremele de ochi cu ingrediente specifice — retinal, colagen, peptide — au înregistrat scoruri ridicate, semn că această categorie nu mai e considerată un moft, ci o necesitate.

De la trend la obicei

Ceea ce arată rezultatele SOLE Beauty Awards este că K-beauty nu mai e un trend în România — e un set de obiceiuri care s-au sedimentat. Consumatoarele nu mai experimentează la întâmplare, ci aleg informat, pe baza ingredientelor și a rezultatelor. Iar un clasament transparent, bazat pe date reale, le oferă un instrument de verificare pe care premiile tradiționale nu îl oferă.

Toate produsele premiate sunt distribuite oficial prin One Master Distribution, cu certificare CPNP europeană, ceea ce garantează autenticitatea și conformitatea. Sistemul include protecții anti-manipulare: review-uri doar din achiziții verificate, vot unic per utilizator, componenta de vot comunitar limitată la 25% din scor.

