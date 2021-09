Crearea de conținut și cum a avut un efect terapeutic în perioada pandemiei

Pandemia Covid-19 a fost o perioada delicată și încă nu s-a terminat. În România, la fel ca în toată lumea, a lăsat urme adânci. Doar cei care au reușit să se adapteze și chiar să se reinventeze pot spune că au extras ceva bun din ea și pentru mulți zona online și Social Media au devenit atât spațiu de lucru, cât și forme de terapie.

Pandemia Covid-19 ne-a pus pe toți în situații fără precedent. Chiar dacă situația este ceva mai relaxată după începerea campaniei de vaccinare a populației, în România, la fel ca în toată lumea, pandemia a lăsat urme adânci. O mulțime de oameni s-au confruntat cu șomajul tehnic sau chiar cu pierderea locului de muncă; ne-am văzut toți nevoiți să ne obișnuim cu un nou stil de viață, de la elevii care dintr-o dată s-au trezit în situația de a face școala online, până la cei care și-au mutat birourile acasă și, astfel, nu au mai putut face diferența între cele două spații. Mulți oameni au intrat în depresie din cauza îngrădirii libertăților cu care erau obișnuiți, din cauza lipsei de socializare din perioada în care, forțați de împrejurări, aveam voie să ieșim din casă doar pentru a merge la serviciu, cine mai putea să o facă, sau la cumpărături. Am trecut peste un 2020 greu, care ne-a schimbat fundamental viețile și doar cei care au reușit să se adapteze și chiar să se reinventeze pot spune că au extras ceva bun din el.

Social Media, refugiul perfect și poarta către viață și trăire

Deși înainte de pandemie mulți spuneau că am ajuns să ne petrecem prea mult timp trăind și conectându-ne virtual, coronavirusul ne-a lăsat, pentru o vreme, doar cu varianta online-ului. În lipsa posibilității de a pleca în vacanțe, ne-am delectat cu fotografiile stocate pe rețelele de socializare sau prin calculatoare ori telefoane. Din cauza restricțiilor severe, mai ales în starea de urgență, a interzicerii adunărilor cu număr mare de persoane care nu făceau parte din aceeași familie, am socializat mai mult online cu prietenii și cu cei dragi. Nu am mai putut ieși în oraș, la restaurant, la terase ori la cinematograf, iar să-ți rezervi o vacanță în plină pandemie, chiar și când lucrurile păreau să se liniștească, era un risc financiar pe care nu mulți și-au permis să și-l asume.

Social Media, forma de terapie și mijloc de trai

Refugiul în online a rămas, prin urmare, singura variantă „safe” la nivel personal, iar profesional pentru unii tocmai acest mediu a fost spațiul în care s-au putut reinventa.

Georgiana Ion are 30 de ani și o găsesti pe Instagram Georgiana Ion și este unul dintre creatorii de conținut care au reușit să câștige nu doar bani, ci și experiențe memorabile cu ajutorul mutării în online.

După ce a urmat o școală de televiziune, nenumărate cursuri de dicție și după ce a lucrat pentru Antena 1, Georgiana și-a dat seama că, de fapt, chemarea sa este alta. Simțea că poate face mai multe pentru cei din jur altfel decât lucrând „la program”. Nevoia de libertate pe care o simțea s-a contopit cu dorinta de a le oferi altora informații utile, așa că s-a îndreptat spre zona de travel și spre a crea conținut care să îi ajute pe alții să își facă vacanțe frumoase, de neuitat. Preocuparea sa pentru zona de fashion a făcut-o să includă și acest aspect în contentul sau, dar zona de travel o atrage în continuare cel mai mult. A devenit social media brand ambassador pentru o serie de hoteluri din St. Lucia (Caraibe), Grecia, Cappadocia si Maldive, iar conținutul creat de ea a atras publicul ca florile albinele; a creat o comunitate de 27.000 de urmăritori, care este în continuă creștere.

Deși 2020 a fost un an greu spre imposibil pentru turism, Georgiana Ion a reușit să călătorească. În anul care, știm cu toții, a fost o adevărată piatră de încercare atât pentru operatorii din turism, cât și pentru turiști, din cauza pandemiei, Georgian a trăit experiențe minunate și a reușit să își consolideze poziția de travel content creator și să își mărească comunitatea; s-a lovit și de problemele cauzate de contextul fără precedent, și de refuzuri, dar le-a folosit pe toate ca pe experiențe utile.

A călătorit din nou și în 2021, așa că a observat la prima mână toate schimbările prin care a trecut acest domeniu după începerea vaccinării în masă împotriva coronavirusului, apetitul pentru travel după perioada de latență în care a intrat după debutul pandemiei.

De ce a ales să creeze conținut despre travel și nu s-a îndreptat, pur si simplu, către un job în domeniul turismului? Pentru că oamenii nu-și mai caută inspirația în cărți, ziare, brosuri, ci doar în social media. Urmărim modele, atleti, actori și avem un singur gând: să fim inspirați, să ne deschidem orizonturile și să visăm.

Cum poate Social Media să îți deschidă o lume complet nouă

Noua sa carieră de travel content creator este mai mult decât un job; este un mod de viață și, în pandemie, a fost chiar o formă de terapie:

„Pentru mine, crearea de conținut a avut și un rol terapeutic, nu l-am văzut doar ca pe un job. Pentru a fi creativ este necesar să îți reduci la tăcere părțile din creier care îți arată problemele și neajunsurile și să te concentrezi pe creație, pe libertate, pe fluid. Filmarea și editarea unor video-uri/poze este un proces magic in sine. Te joci cu propria persoană, experimentezi, te înfățișezi pe tine și starea ta din acel moment.

Crearea de conținut chiar și în plină pandemie a fost nu doar o sursă de venit, ci o modalitate de a socializa atunci când era aproape imposibil să o faci. A comunicat, a acumulat experiență, iar acum continuă să facă ceea ce îi place cel mai mult: să fie o sursă de inspirație pentru cei care își doresc experiențe de neuitat în călătoriile lor.