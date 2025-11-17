  MENIU  
(P) Cravata Galbenă – filmul eveniment despre un destin care a schimbat lumea, de pe 14 noiembrie în cinematografele din toată țara

Lasă-te prins de o poveste reală despre puterea de a rămâne tu însuți

Un copil dintr-un orășel din România ajunge să inspire generații întregi. Cravata Galbenă spune povestea lui Sergiu Celibidache, dirijorul care a transformat disciplina, libertatea și căutarea perfecțiunii într-un mod de viață.

Filmul, regizat de Serge Ioan Celebidachi, fiul maestrului, surprinde parcursul unui om care a trăit intens fiecare alegere. De la anii tulburi ai războiului la marile scene ale lumii, povestea arată cât de greu e să rămâi fidel convingerilor tale când totul te împinge spre compromis.

Distribuția reunește nume mari ale cinematografiei internaționale, precum John Malkovich și Sean Bean, alături de actori români care aduc emoție și autenticitate fiecărui moment. Filmările realizate în București, reproducând activitatea lui pe tot mapamondul timp de 7 decenii, oferă o imagine amplă asupra unei vieți trăite la intensitate maximă.

Cravata Galbenă nu este doar un film biografic. Este o reflecție asupra curajului, a alegerilor care definesc un om și a prețului pe care îl plătești pentru libertate.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, James Olivier, Andrei Boncea și Robert W. Cort.

Cravata Galbenă este o producție Oblique Media, realizat în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, realizată cu sprijinul Guvernului României prin programul derulat de Oficiul de Film și Investiții Culturale și al Centrului Național al Cinematografiei. 

Filmul Cravata Galbenă va putea fi văzut în cinematografele din întreaga țară din 14 noiembrie, distribuit de Vertical Entertainment. 

Verifică programul proiecțiilor din orașul tău și trăiește experiența pe marele ecran: https://cravatagalbena.ro/

Foto: OBLIQUE MEDIA

