Cosmopolis – cartierul unde copilăria e la ea acasă

.

Există locuri care îți schimbă ritmul vieții, îți dau sentimentul că ai făcut alegerea corectă nu doar pentru tine, ci pentru întreaga ta familie, și mai ales pentru copii. Mulți dintre noi căutăm acele locuri ani de zile, iar alții avem inspirația de a opta din start pentru un astfel de loc. 

Găsirea locuinței perfecte nu este un proces simplu, dar e important să îți stabilești niște criterii clare de la care să nu te abați. De exemplu, familiile tinere vor pune accent pe căutarea unui cartier unde educația, joaca și timpul de calitate în familie să fie parte din normalul de zi cu zi, iar poveștile celor care trăiesc aici să spună mai mult decât o simplă listă de beneficii. Familiile vor să audă de la vecinii din cartier poveștii despre buna interacțiune din comunitate, despre oamenii frumoși din jur, despre proximitatea față de tot ce este important pentru o viață liniștită.

Descrierea unui astfel de loc se potrivește de minune cu mediul pe care îl poți găsi în Cosmopolis, cel mai mare cartier rezidențial privat din România. 

Dimineți fără grabă

Cartier rezidențial Cosmopolis. Foto: Cosmopolis

În Cosmopolis, ziua începe cu calm și cu zâmbete. Maria Ivănescu, mama a doi copii, povestește cum fiecare dimineață e liniștită și previzibilă, fără goană în trafic, fără nervi sau întârzieri. „Grădinița și școala sunt în cartier și în 10 minute ajung să las copiii, fără să fiu pe fugă, mai ales că și lucrez în Cosmopolis Plaza, iar totul este foarte aproape de casă. Am ales Cosmopolis în primul rând pentru că este liniște, verdeață și avem multe zone de relaxare. În plus, piscinele din cartier ne fac să ne dorim să rămânem aproape de casă și în weekendurile calde, să ne distrăm în apă și apoi să dormim de prânz în patul nostru de acasă”, spune ea. 

Pentru o familie activă, timpul contează mult, pentru că minutele câștigate în fiecare zi se transformă în ore bune petrecute cu cei dragi. 

Educație internațională în inima cartierului

În inima cartierului, noul campus Mark Twain International School este mai mult decât o școală – este un univers sigur și plin de cunoaștere pentru copii, precum și un punct de sprijin și încredere pentru părinți. O instituție recunoscută de învățământ preuniversitar, care pregătește elevii pentru o lume viitoare dinamică și plină de provocări, Mark Twain International School Cosmopolis oferă atât un curriculum național, cât și unul internațional, profesorii calificați, precum și acces la facilități moderne. Abordarea este modernă, bilingvă, axată pe dezvoltarea personală a elevului, autonomie, creativitate și adaptabilitate. 

Mark Twain International School Cosmopolis. Foto: Cosmopolis

„E ca un campus pentru viață. Copiii învață într-un mediu prietenos, au colegi din diferite culturi și își fac prieteni chiar în cartier”, spune Ruxandra Muntean, care s-a mutat în Cosmopolis tocmai pentru accesul facil la această școală.

„Când școala este aproape de casă, copiii au un ritm echilibrat sporit și mai multă flexibilitate a programului zilnic. Pentru profesori, apropierea școlii înseamnă o legătură și mai strânsă cu familiile și mai mult timp petrecut împreună cu elevii. Integrarea unei școli internaționale de succes în inima cartierului rezidențial Cosmopolis este un gest de viziune și responsabilitate față de comunitate. Locuitorii au acces imediat la programe educaționale performante – de la grădiniță până la liceu – în cadrul Mark Twain International School, fără navete obositoare.

Impactul pozitiv al amplasarii școlii noastre se extinde și dincolo de Cosmopolis. Copiii din zonele învecinate – Ștefăneștii de Jos, Tunari, Otopeni, Dimieni, Voluntari – și chiar din București pot beneficia acum de educație de calitate, în apropierea casei lor.

Pentru copii, apropierea școlii înseamnă echilibru cotidian, prietenii durabile și o integrare armonioasă în comunitatea extinsă. Pentru noi, profesorii și directorii, înseamnă parteneriate consolidate cu părinții și comunitatea înconjurătoare, precum și timp câștigat pentru ceea ce contează cu adevărat: centrarea pe nevoile elevilor noștri,” subliniază Anca Macovei-Vlăsceanu, fondator Mark Twain International School & CEO al Romania Education Alliance

Anca Macovei-Vlăsceanu, fondator Mark Twain International School & CEO al Romania Education Alliance. Foto: Cosmopolis

Un alt lucru important este că educația continuă și în afara școlii, prin activități, sporturi și joacă în aer liber. 

Joaca este parte din dezvoltare

Cartier rezidențial Cosmopolis. Foto: Cosmopolis

Un copil fericit este un copil care are unde să se joace, iar după școală, cei mici nu se grăbesc acasă. În Cosmopolis, piscinele, parcurile, locurile de joacă și spațiile verzi sunt locuri de întâlnire și distracție zilnică, iar în timpul distracției celor mici, părinții pot savura o cafea la una dintre terasele din Cosmopolis Plaza.

Andrei Duțu, tatăl unui băiat de 8 ani, spune simplu: „Am găsit aici un echilibru pe care nu-l aveam înainte – copilul meu învață, se joacă și este fericit pentru că are prieteni atât la școală cât și la bloc. Marele meu câștig pentru mine este că am mai mult timp la dispoziție să stau cu soția și copilul și nu mai petrec ore în șir în mașină, în trafic.”

Un cartier pentru toate vârstele

De la clubul World Class cu piscină interioară – semiolimpică, la parcurile, cafenelele și zonele comerciale din Cosmopolis Plaza, totul este accesibil pe jos. Familiile au tot ce au nevoie la o aruncătură de băț, iar cei care lucrează în nordul Capitalei ajung ușor la birou și se întorc într-un cartier în care relaxarea e parte din peisaj. 

Cartier rezidențial Cosmopolis. Foto: Cosmopolis

Copiii cresc într-un mediu frumos și calm, adolescenții se bucură de libertate și activități, iar bunicii pot petrece timp afară în zonele verzi, pe malul lacului sau pe șezlongul vreunei piscine. 

Totul e gândit integrat, ceea ce aduce armonie –locuință frumoasă, școală aproape, locuri de joacă și confortul de a găsi orice ai nevoie la câteva minute de mers pe jos de casă.

Cosmopolis – Locul unde comunitatea devine familie

Cosmopolis nu este doar un loc în care să ajungi seara și să dormi pentru a avea de unde să pleci a doua zi la muncă, ci este o comunitate dinamică, gândită să ofere fiecăruia tot ce are nevoie în apropiere de casă, tocmai pentru a aduce fericire în fiecare zi pentru rezidenți. 

Familiile care locuiesc în Cosmopolis nu vor doar confort – Ci un stil de viață care pune copiii pe primul loc. Și tocmai asta face diferența între un simplu bloc și un cartier care susține familia, zi de zi.

Foto: Cosmopolis

