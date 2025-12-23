  MENIU  
Home > Advertorial > Cosmetice hoteliere care nu trebuie să-ți lipsească din camera unei unități de cazare de la munte, în sezonul rece

Cosmetice hoteliere care nu trebuie să-ți lipsească din camera unei unități de cazare de la munte, în sezonul rece

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

 În sezonul rece, o unitate de cazare de la munte nu mai oferă doar un pat confortabil și o priveliște spectaculoasă, ci devine un spațiu de refugiu, de încălzire și de recăpătare a stării de bine. Din acest motiv, alegerea unor cosmetice hoteliere de calitate superioară joacă un rol mult mai important decât pare la prima vedere. Aceste produse sunt primele cu care oaspetele intră în contact după o zi petrecută în frig, vânt sau zăpadă, când pielea este deshidratată, sensibilizată și are nevoie de îngrijire atentă.

Într-o cameră de hotel situată la munte, mai ales iarna, săpunul clasic nu mai este suficient, iar gama de cosmetice hoteliere (https://www.enecesar.com/) trebuie alese cu atenție, atât din punct de vedere al formulei, cât și al experienței pe care o oferă, deoarece turiștii caută produse care:

  •  curăță eficient, dar fără să usuce pielea;
  •  lasă o senzație de confort;
  •  completează armonios ideea de relaxare după o zi activă.
Cosmetice hoteliere care nu trebuie să-ți lipsească din camera unei unități de cazare de la munte, în sezonul rece
cosmetice hoteliere

Un prim element care nu ar trebui să lipsească este gelul de duș hidratant, formulat special pentru pielea expusă la temperaturi scăzute, deoarece frigul și aerul uscat din camerele încălzite afectează rapid bariera naturală a pielii. Gama de produse hoteliere destinate sezonului rece ar trebui să conțină ingrediente emoliente, cu texturi bogate, care curăță delicat și oferă hidratare încă din timpul dușului, astfel încât să transforme un gest banal într-un moment de răsfăț real.

Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Recomandarea zilei

La fel de important este șamponul, pentru că părul are și el de suferit în timpul iernii, mai ales în zonele montane, unde purtarea constantă a căciulilor și variațiile de temperatură pot duce la uscarea scalpului. Astfel că alegerea unor cosmetice hoteliere de calitate include șampoane blânde, care curăță fără să irite și care lasă părul ușor de aranjat, un detaliu mic, dar esențial pentru confortul oaspeților.

Balsamul de păr este adesea omis, însă într-o unitate de cazare de la munte, în sezonul rece, el devine aproape obligatoriu, deoarece completează rutina de îngrijire și transmite atenție la detalii. Gama de produse cosmetice care include și un balsam pentru păr oferă un plus de valoare percepută, mai ales pentru turiștii care petrec mai multe nopți și își doresc să se simtă ca acasă.

Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Așa mamă, așa fiică! Wow, cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani! Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente imagini cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Recomandarea zilei

Un alt produs esențial este loțiunea de corp, care nu ar trebui privită ca un element opțional, ci ca o necesitate reală, pentru că pielea uscată este una dintre cele mai frecvente neplăceri în sezonul rece. O gamă de cosmetice hoteliere bine alese include loțiuni cu absorbție rapidă, miros discret și efect hidratant de durată, care completează experiența de confort și îngrijire.

Săpunul solid sau lichid pentru mâini rămâne, desigur, un produs de bază, însă și aici diferența o face calitatea, pentru că în sezonul rece spălarea frecventă a mâinilor poate accentua uscarea pielii, iar alegerea unor cosmetice destinate zonelor montane ar trebui să pună accent pe formule delicate, care curăță eficient fără să lase senzația neplăcută de piele „strânsă”.

Nu în ultimul rând, micile detalii, precum ambalajele elegante, sigure și ușor de utilizat, contribuie la imaginea generală a unității de cazare, deoarece aceste cosmetice hoteliere nu sunt doar produse funcționale, ci și elemente de branding, care pot transmite ideea de grijă, profesionalism și atenție față de oaspete.

Într-o unitate de cazare de la munte, în sezonul rece, gama de cosmetice hoteliere nu ar trebui aleasă la întâmplare, ci integrată într-o experiență coerentă, care să răspundă nevoilor reale ale turiștilor, să le ofere confort, hidratare și o senzație plăcută de relaxare, pentru ca fiecare sejur să fie perceput nu doar ca o simplă cazare, ci ca un moment de răsfăț bine gândit.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Unde petrece Raluca Bădulescu sărbătorile de iarnă: „Este singura tradiție pe care o respect”
Unde petrece Raluca Bădulescu sărbătorile de iarnă: „Este singura tradiție pe care o respect”
Octavia Geamănu, mărturisiri neașteptate despre Marian Ionescu. "El nu a știut 17 ani când e ziua mea. Anul acesta i-am zis!"
Octavia Geamănu, mărturisiri neașteptate despre Marian Ionescu. "El nu a știut 17 ani când e ziua mea. Anul acesta i-am zis!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Elle
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Kim Basinger era de o frumusețe răpitoare în tinerețe, însă trebuie să vezi cum arată acum, la 72 de ani! Celebra actriță este greu de recunoscut. Foto
Kim Basinger era de o frumusețe răpitoare în tinerețe, însă trebuie să vezi cum arată acum, la 72 de ani! Celebra actriță este greu de recunoscut. Foto
DailyBusiness.ro
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
Tanczos Barna respinge ideea suspendării președintelui Nicușor Dan: „Un foc de paie, nu se va întâmpla”
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
A1.ro
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Gabriela Cristea face sărbătorile cu buget redus. De ce a limitat cheltuielile: „Am umplut doar un coș de cumpărături”
Gabriela Cristea face sărbătorile cu buget redus. De ce a limitat cheltuielile: „Am umplut doar un coș de cumpărături”
Cum arată Gloria, fiica lui Cristi Borcea și a Alinei Vidican. Fata a venit din America să petreacă sărbătorile cu tatăl ei
Cum arată Gloria, fiica lui Cristi Borcea și a Alinei Vidican. Fata a venit din America să petreacă sărbătorile cu tatăl ei
Ce mare s-a făcut fiul Iulianei Tudor. "15 ani, adolescența!" Cum s-a fotografiat vedeta TV alături de băiatul ei, Tudor
Ce mare s-a făcut fiul Iulianei Tudor. "15 ani, adolescența!" Cum s-a fotografiat vedeta TV alături de băiatul ei, Tudor
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Cum arată Kim Csergo la 14 ani
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. Cum arată Kim Csergo la 14 ani
Observator News
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Ordonanţa de urgenţă privind angajarea lucrătorilor străini în România. Ce prevede documentul
Libertatea pentru Femei
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Care a fost, de fapt, relația dintre Rodica Stănoiu și presupusul iubit tinerel. Marius Calotă a venit cu noi dezvăluiri după percheziția anchetatorilor
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Incident terifiant! Tavanul unei piscine s-a prăbușit. ISU: cautăm eventuale victime
Incident terifiant! Tavanul unei piscine s-a prăbușit. ISU: cautăm eventuale victime
Cea mai recentă situație a infecțiilor respiratorii și a gripei în România: S-a înregistrat debutul sezonului gripal
Cea mai recentă situație a infecțiilor respiratorii și a gripei în România: S-a înregistrat debutul sezonului gripal
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus. Dezvăluiri făcute de un cercetător NASA
Misterul stelei care a anunțat nașterea lui Iisus. Dezvăluiri făcute de un cercetător NASA
Cafeaua de după masă nu te ajută la digestie. Ce funcționează cu adevărat
Cafeaua de după masă nu te ajută la digestie. Ce funcționează cu adevărat
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Susține că nu are vreo operație estetică, dar pozele spun altceva. Cum arăta Loredana Groza acum trei decenii
Susține că nu are vreo operație estetică, dar pozele spun altceva. Cum arăta Loredana Groza acum trei decenii
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton