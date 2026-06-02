  MENIU  
Home > Advertorial > Controversa Strike Force: Experimentul FPS care a divizat fanii Commandos

Controversa Strike Force: Experimentul FPS care a divizat fanii Commandos

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

La începutul anilor 2000, industria de gaming trecea printr-o transformare majoră. Era perioada în care experiențele de tip first-person deveneau standardul, iar titluri precum Half-Life, Doom sau Medal of Honor redefinau complet modul în care jucătorii interacționau cu lumea virtuală. În acest context, seria Commandos, cunoscută pentru stilul său tactic și strategic, părea că aparține unei alte epoci. Cu gameplay lent, calculat si extrem de dificil, Commandos atrăgea un public dedicat, dar nu neapărat mainstream.

Totuși, presiunea pieței nu putea fi ignorată. Shooter-ele deveniseră noul limbaj universal al gaming-ului, iar dezvoltatorii căutau constant metode de a ajunge la un public mai larg. Astfel a apărut ideea unui experiment riscant: transformarea unei serii tactice într-un FPS. Rezultatul? Commandos: Strike Force, un joc care a încercat să fie două lucruri în același timp și care, în final, a reușit să divizeze complet comunitatea.

ADN-ul Commandos: Tactică, răbdare și precizie

Pentru a înțelege de ce Strike Force a stârnit atat de multe controverse, trebuie sa ne întoarcem la originile seriei. Primele jocuri Commandos erau construite în jurul unei idei simple, dar extrem de bine executate: controlul unei echipe de soldați specializați, fiecare cu abilități unice. Nu era vorba despre reflexe rapide, ci despre planificare, sincronizare și răbdare.

Fiecare misiune era un puzzle. Un pas greșit putea însemna eșecul complet, iar jucătorii învățau rapid că succesul vine din observație și strategie. Această formulă a creat o bază de fani loiali, care apreciau provocarea și complexitatea jocurilor. Commandos nu era doar un joc, era o experiență tactică profundă, aproape ca un joc de șah în timp real.

Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
Imagini neortodoxe. Cum a fost filmat Înaltpreasfințitul Petru, Mitropolitul Basarabiei, la 80 de ani. Scandalul care zguduie Biserica
Recomandarea zilei

Momentul în care seria a virat brusc

În 2006, Commandos: Strike Force a schimbat complet direcția. Dintr-un joc tactic cu vedere izometrică, seria s-a transformat într-un first-person shooter clasic. La prima vedere, schimbarea părea logică. Piața era dominată de titluri de război, iar cererea pentru acest tip de experiența era uriașă.

Problema nu a fost neapărat ideea, ci execuția. Strike Force a încercat sa pastreze elemente din trecut, cum ar fi controlul mai multor personaje sau opțiunea de stealth, dar le-a integrat într-un format care nu le susținea pe deplin. Rezultatul a fost un joc care nu era nici suficient de tactic pentru fanii vechi, nici suficient de spectaculos pentru publicul nou.

Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Ce s-a aflat acum despre tânărul de 22 de ani care și-a omorât tatăl, pe stradă, de 1 iunie, la Piatra Neamț
Recomandarea zilei

De ce nu a funcționat experimentul

Unul dintre cele mai mari minusuri ale jocului a fost pierderea identității. În încercarea de a concura cu alte titluri dintre multele jocuri pentru PC, dar și cu valul de jocuri shooter, Strike Force a devenit prea generic. Mecanici care în trecut erau definitorii pentru serie au fost simplificate sau chiar eliminate.

AI-ul partenerilor era inconsistent, misiunile erau mai lineare, iar sentimentul de libertate tactică era aproape inexistent. În loc să simți că planifici fiecare mișcare, te regăseai alergând și trăgând în stilul clasic al shootere-lor din acea perioadă. Pentru mulți fani, această schimbare a fost greu de acceptat.

Criticii au remarcat și lipsa unui mod cooperativ real, care ar fi putut salva experiența. Ideea de a controla mai mulți soldați exista, dar implementarea nu reușea sa ofere satisfacția unui gameplay cu adevărat strategic.

Între nostalgie și adaptare la trend

Cazul Strike Force este un exemplu perfect despre cât de dificil este să adaptezi o franciză la noile trenduri fără să-i pierzi esența. Pe de o parte, dezvoltatorii au încercat să aducă seria în linie cu cerințele pieței. Pe de altă parte, au subestimat cât de important era ADN-ul original pentru fani.

Este o lecție pe care industria a învățat-o în timp. Nu orice joc trebuie sa urmeze trendul dominant pentru a avea succes. Uneori, tocmai unicitatea este cea care face diferența. În cazul Commandos, acea unicitate era reprezentată de gameplay-ul tactic si de dificultatea ridicată.

Shooter-ele care au reușit să evolueze corect

Pentru a înțelege mai bine unde a greșit Strike Force, merită să ne uităm la alte francize. Există titluri din zona FPS care au reușit să evolueze fără să-și piardă identitatea. Unele au adăugat poveste, altele au îmbunătățit mecanicile sau au introdus elemente inovatoare, dar toate au păstrat nucleul care le-a consacrat.

Exemplele din industrie variază de la shootere clasice cu tematică SF pana la titluri de război care au definit o generație întreagă de jucători. Aceste jocuri demonstrează că evoluția nu înseamnă neapărat schimbare radicală, ci mai degrabă rafinare și adaptare inteligentă.

O privire modernă asupra unei decizii vechi

Privind înapoi, Commandos: Strike Force nu este neapărat un joc prost. Este mai degrabă un joc care nu a știut exact ce vrea să fie. Într-o perioadă în care piața era dominată de experiențe rapide și spectaculoase, decizia de a urma direcția respectivă era de înțeles.

Totuși, lipsa unei viziuni clare și a unei execuții solide a transformat un potențial succes într-un experiment eșuat. Astăzi, jocul rămâne un subiect interesant de discuție, mai ales pentru cei pasionați de istoria gaming-ului.

Locul unde redescoperi istoria gaming-ului

Pentru cei care vor sa exploreze aceasta perioada fascinantă, Retro-Electro.ro oferă o selecție variată de titluri clasice. Fie că ești pasionat de strategii complexe sau de shootere intense, platforma reunește jocuri care au marcat evoluția industriei și care merită redescoperite.

Magazinul online din România este dedicat pasionaților de gaming retro și pune accent pe autenticitate și colecție, oferind acces la titluri care au definit generații întregi de jucători. Aici poți regăsi atmosfera anilor în care fiecare joc venea cu o identitate puternică și o experiență unică.

Intra acum în universul retro și alege-ți următoarea aventura

Dacă vrei să înțelegi cu adevărat cum au evoluat jocuri PC de-a lungul timpului și să descoperi cele mai memorabile jocuri shooter, acum este momentul perfect să redescoperi titlurile clasice. Intră pe Retro-Electro.ro și explorează categoriile dedicate, unde vei găsi jocuri care au scris istorie și care continuă să inspire și astăzi.

Alege experiențe autentice, construiește-ți propria colecție și lasă-te purtat înapoi într-o perioadă în care fiecare joc avea personalitate. Pentru că uneori, cele mai bune lecții despre viitorul gaming-ului vin chiar din trecut.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Îl recunoști pe băiețelul din imagine? Acum este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România: „Am fost crescut modest”
Îl recunoști pe băiețelul din imagine? Acum este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România: „Am fost crescut modest”
Cu cât o plătește Mihai Trăistariu pe camerista lui de la mare: „I-am zis că îi mai dau 500 de lei în plus în 2026”
Cu cât o plătește Mihai Trăistariu pe camerista lui de la mare: „I-am zis că îi mai dau 500 de lei în plus în 2026”
Proiecte speciale
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Libertatea.ro
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
Avantaje
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Cătălin Măruță, ANUNȚ neasteptat și o lovitură pentru PRO TV: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”. Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Cătălin Măruță, ANUNȚ neasteptat și o lovitură pentru PRO TV: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”. Felicitări, să fie într-un ceas bun!
Elle
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău. Cum a răspuns acuzațiilor: „Nu am putut să mă abțin…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Corina Caragea, detalii neștiute despre cariera ei. Cu ce s-a ocupat înainte de a lucra în televiziune: „Am fost…”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Afacerea Cristelei Georgescu s-a prăbușit după campania prezidențială. De ce nu se mai caută cărțile soției lui Călin Georgescu
Afacerea Cristelei Georgescu s-a prăbușit după campania prezidențială. De ce nu se mai caută cărțile soției lui Călin Georgescu
Maria Dumitru de la Survivor, replică acidă pentru fosta ei colegă, Iulia Istrate: „Continuă să vorbești, eu continui să exist!"
Maria Dumitru de la Survivor, replică acidă pentru fosta ei colegă, Iulia Istrate: „Continuă să vorbești, eu continui să exist!"
Cum arată Biserica lui Gigi Becali. Are mozaicuri realizate manual, clopote acoperite cu foiță de aur și un buncăr antiatomic
Cum arată Biserica lui Gigi Becali. Are mozaicuri realizate manual, clopote acoperite cu foiță de aur și un buncăr antiatomic
Patrice Cărăușan și iubitul ei se căsătoresc. Fosta concurentă de la Survivor România 2026 a primit inelul de logodnă. "DA, din toată inima!"
Patrice Cărăușan și iubitul ei se căsătoresc. Fosta concurentă de la Survivor România 2026 a primit inelul de logodnă. "DA, din toată inima!"
Anghel Damian, replică după controversa documentarului „Cămătarii” de la PRO TV: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
Anghel Damian, replică după controversa documentarului „Cămătarii” de la PRO TV: „Câțiva, dacă ar putea, m-ar împușca direct la zid”
Observator News
Restaurantul din New York care are în meniu sarmale, pomana porcului şi tochitura
Restaurantul din New York care are în meniu sarmale, pomana porcului şi tochitura
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Ultima oră! Se pleacă pe capete! Demisie grea în televiziune, era ultimul de la care ne așteptam să facă asta! Unul dintre cei mai cunoscuți și influenți bărbați de la TV a dat vestea acum
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Felicitări! Tânărul deputat din România s-a căsătorit cu artista pe care ai văzut-o la EUROVISION și la „Vocea României”! Nuntă mare, cu vedete și politicieni
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Excentrica și celebra avocată a lui Radu Mazăre a dispărut complet din lumina reflectoarelor, dar acum tocmai a venit vestea! Radu Mazăre a fost nelipsit, iar detaliul despre Lizeta Haralambie i-a uimit pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu. Detaliul care i-a surprins pe toți
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Redactia.ro
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Ce au putut să găsească medicii pe corpul polițistului ucis de propriu fiu la Piatra Neamț. Totul i-a șocat chiar și pe ei
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Milioane de femei cu cancer mamar pot fi tratate fără chimioterapie, arată un studiu recent
Milioane de femei cu cancer mamar pot fi tratate fără chimioterapie, arată un studiu recent
Dr. Mihail Pautov: cele 10 analize esențiale pentru sănătate. Una poate depista probleme grave înainte de simptome
Dr. Mihail Pautov: cele 10 analize esențiale pentru sănătate. Una poate depista probleme grave înainte de simptome
Cele 3 zodii care dau lovitura financiară din 2 iunie. Surprize mari la bani!
Cele 3 zodii care dau lovitura financiară din 2 iunie. Surprize mari la bani!
Ingredientul banal pe care să-l adaugi în cafeaua de dimineață. Scade glicemia și inflamația și poate susține sănătatea inimii
Ingredientul banal pe care să-l adaugi în cafeaua de dimineață. Scade glicemia și inflamația și poate susține sănătatea inimii
TV Mania
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
Până la final de an, această zodie renunță la statutul de angajat și își va lansa propria afacere! I se schimbă total situația financiară
Până la final de an, această zodie renunță la statutul de angajat și își va lansa propria afacere! I se schimbă total situația financiară
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
Andreea Bănică, imagini interzise pentru cardiaci! A pozat într-un costum transparent și a lăsat aproape tot la vedere
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Libertatea
Liceul din provincie unde elevii cultivă ceapă, salată și castraveți folosind drone și tehnologie integrată. Director: „Agricultura digitalizată ne-a crescut rata de promovare a Bacalaureatului”
Liceul din provincie unde elevii cultivă ceapă, salată și castraveți folosind drone și tehnologie integrată. Director: „Agricultura digitalizată ne-a crescut rata de promovare a Bacalaureatului”
Recunoști fetița cu pampoane din imagini? A devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe din România
Recunoști fetița cu pampoane din imagini? A devenit una dintre cele mai cunoscute actrițe din România
De ce merg copiii la școală doar trei zile, în această săptămână
De ce merg copiii la școală doar trei zile, în această săptămână
Un italian și-a invitat rudele și prietenii la nunta lui din Polonia: „Niciun italian nu a supraviețuit până la sfârșitul nunții” | VIDEO
Un italian și-a invitat rudele și prietenii la nunta lui din Polonia: „Niciun italian nu a supraviețuit până la sfârșitul nunții” | VIDEO
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton