Colecția Primark  Denim – Piese must-have pentru o toamnă cu stil

Nicio garderobă nu este completă fără câteva piese din denim care nu doar că desăvârșesc ținuta, ci îți definesc stilul personal. În această toamnă, modelele clasice de blugi își păstrează eleganța atemporală – blugii cu croială dreaptă sau evazați – în timp ce modelele moderne – cum ar fi cei cu croială barrel leg sau palazzo – aduc un plus de îndrăzneală și dinamism. Dacă optezi pentru un outfit all-denim, îl poți completa fie cu o cămașă, fie cu un top din denim confortabil, evidențiindu-ți astfel stilul personal. Fără nicio exagerare, în această toamnă, denimul este o nouă „destinație” a modei, mereu gata să-ți redefinească garderoba.

Noua colecție Primark Denim propune un mix inspirat între clasic și contemporan. Blugii cu croieli lejere, potriviți oricărei siluete, sunt completați de cămăși și jachete oversized. Fusta midi reinterpretează feminitatea într-un stil urban chic, iar topurile din denim adaugă un aer proaspăt garderobei de toamnă. Texturile moi și culorile intense, de la albastrul clasic până la tonuri mai închise, oferă ținutelor un farmec aparte, ușor de adaptat fiecărei ocazii.

Pentru noua colecție Denim, prețurile blugilor pornesc de la 50 de lei și variază între 90 și 110 lei.

Primark VIVO! Cluj-Napoca – Un nou magazin în nord-vestul țării

Pe lângă începutul de an școlar, toamna marchează întotdeauna și alte momente speciale sau noi începuturi. Iar vestea acestui sezon este că Primark a deschis cel de-al patrulea magazin din România, în VIVO! Cluj-Napoca.

Primark VIVO! Cluj-Napoca oferă oferă clienților cele mai recente tendințe în materie de modă, precum și produse esențiale de zi cu zi în materie de îmbrăcăminte pentru femei, bărbați, copii, frumusețe și articole pentru casă – toate la prețuri accesibile. Primark rămâne dedicat să pună la dispoziția clienților produse mai sustenabile la prețuri accesibile. În prezent, 66% dintre articolele de îmbrăcăminte Primark sunt realizate din materiale reciclate sau provenite din surse mai sustenabile, iar până în 2030 procentul va fi de 100%.

Atmosfera prietenoasă și selecția variată de produse transformă experiența de cumpărături într-una relaxantă, iar fiecare vizită devine ocazia perfectă de a descoperi ceva nou.

Mai multă inspirație pentru toamnă

Tranziția către sezonul rece devine mult mai ușoară atunci când pornești de la piese simple și bine alese. O jachetă din denim purtată peste o rochie de toamnă, o pereche de blugi clasici combinați cu un pulover călduros sau o fustă din denim alături de un trench elegant – fiecare combinație devine o adevărată declarație de stil.

Denimul rămâne acel element atemporal care se reinventează constant și ne permite să ne exprimăm autentic, indiferent de tendințele momentului.

Dincolo de piesele din denim, care sunt un must-have în acest sezon, o varietate de articole de toamnă te așteaptă deja în magazinele Primark – de la pulovere texturate și cardigane oversized, la paltoane elegante, încălțăminte versatilă și accesorii care completează orice ținută.

La Primark, diversitatea produselor, atenția la calitate și prețurile întotdeauna accesibile transformă fiecare vizită într-o experiență completă de shopping.

