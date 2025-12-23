  MENIU  
Home > Advertorial > Coafuri perfecte pentru petreceri: inspirație, tehnică și alegeri care fac diferența

Coafuri perfecte pentru petreceri: inspirație, tehnică și alegeri care fac diferența

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Petrecerile sunt momentele în care stilul personal iese în prim-plan, iar coafura joacă un rol esențial în modul în care te simți și în felul în care ești perceput. Indiferent că participi la o aniversare, o petrecere corporate, o nuntă sau un eveniment elegant de seară, alegerea coafurii potrivite poate completa armonios ținuta și machiajul, oferind un plus de încredere. O coafură reușită nu ține doar de tendințe, ci și de adaptarea lor la trăsăturile tale, la tipul de păr și la specificul evenimentului.

În continuare, vei descoperi idei de coafuri pentru petreceri, explicații clare despre ce funcționează și de ce, precum și recomandări practice care te ajută să obții un rezultat echilibrat, cu aspect profesionist.

Cum alegi coafura potrivită în funcție de tipul petrecerii

Primul criteriu în alegerea unei coafuri este contextul. O petrecere elegantă de seară presupune, de regulă, o abordare diferită față de un eveniment relaxat sau o petrecere în aer liber. Coafura trebuie să fie în acord cu dress code-ul, locația și durata evenimentului.

Pentru petrecerile formale, sunt preferate coafurile bine definite, cu linii curate și un aspect finisat. În schimb, pentru evenimentele mai lejere, coafurile cu textură, volum natural și un aer ușor dezordonat pot fi mai potrivite. Alegerea corectă te ajută să te simți confortabil și să eviți senzația că stilul tău este forțat sau nepotrivit.

Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Drama unui fost star TV. A ajuns să trăiască pe străzi și cele mai recente imagini cu el, în prag de sărbători, sunt greu de privit! „Cred cu tărie că își poate reveni”, spune un prieten. Din păcate, până și mama lui a renunțat să mai creadă că o să se facă bine
Recomandarea zilei

Bucle lejere, mereu în tendințe

Buclele lejere sunt printre cele mai populare opțiuni pentru petreceri, datorită versatilității lor. Se potrivesc atât părului mediu, cât și celui lung și pot fi adaptate ușor în funcție de forma feței.

Acest tip de coafură oferă volum, mișcare și un aer sofisticat fără a părea rigid. Poți purta buclele desfăcute, cu cărare pe mijloc sau pe o parte, sau le poți integra într-o coafură semi-prinsă. Pentru un rezultat uniform și de durată, poți folosi un ondulator de păr de la Altex, cu ajutorul căruia vei obține bucle bine definite, dar naturale.

Nicușor Dan a făcut anunțul momentului, după ce a stat de vorbă 4 ore cu magistrații la Palatul Cotroceni. Ce a anunțat președintele, în urmă cu câteva momente
Nicușor Dan a făcut anunțul momentului, după ce a stat de vorbă 4 ore cu magistrații la Palatul Cotroceni. Ce a anunțat președintele, în urmă cu câteva momente
Recomandarea zilei

Coafuri cu părul prins: eleganță și confort

Părul prins rămâne o alegere practică și elegantă pentru petreceri, mai ales atunci când evenimentul se desfășoară pe o durată mai lungă. Cocurile, fie ele clasice sau reinterpretate, sunt apreciate pentru rafinamentul lor.

Un coc jos, cu volum controlat, este potrivit pentru evenimentele elegante, în timp ce un coc lejer, ușor texturat, poate fi o opțiune inspirată pentru petreceri mai relaxate. Avantajul major al acestui tip de coafură este stabilitatea, dar și faptul că pune în valoare trăsăturile feței și zona gâtului.

Coafuri semi-prinse, echilibrul ideal

Dacă îți dorești un compromis între părul desfăcut și cel prins, coafurile semi-prinse sunt o soluție inspirată. Acestea combină lejeritatea părului lăsat liber cu structura unei coafuri bine definite.

Poți opta pentru șuvițe laterale prinse discret la spate, pentru împletituri subțiri integrate în părul desfăcut sau pentru un mic coc realizat în partea superioară a capului. Aceste variante sunt ideale pentru petreceri unde vrei să arăți îngrijit, dar fără un aspect prea rigid.

Împletiturile, detaliu cu impact vizual

Împletiturile au depășit de mult statutul de coafură casual și au devenit un element frecvent întâlnit la evenimente. De la împletituri clasice la variante tip coroniță sau împletituri lejere, acestea adaugă un detaliu interesant și bine structurat.

Pentru petreceri, împletiturile sunt adesea combinate cu bucle sau cu păr ușor ondulat, pentru a crea un contrast plăcut între ordine și volum. Sunt potrivite atât pentru părul mediu, cât și pentru cel lung și pot fi adaptate în funcție de densitatea firului de păr.

Coafuri pentru părul scurt, stil și personalitate

Părul scurt nu limitează opțiunile atunci când vine vorba de petreceri. Dimpotrivă, o tunsoare scurtă bine pusă în valoare poate avea un impact vizual puternic. Stylingul joacă aici un rol esențial.

Poți miza pe volum în zona creștetului, pe textură obținută cu produse de styling sau pe un look neted, cu finisaj lucios. Accesoriile discrete, precum agrafele elegante sau bentițele subțiri, pot transforma rapid o coafură simplă într-una potrivită pentru un eveniment special.

Importanța pregătirii părului înainte de coafare

Indiferent de coafura aleasă, pregătirea părului este un pas esențial. Un păr curat, bine hidratat și protejat termic va arăta mai bine și va menține coafura pentru mai mult timp.

Produsele de styling trebuie alese în funcție de tipul tău de păr: spume pentru volum, creme pentru definirea buclelor sau spray-uri cu fixare medie pentru un rezultat flexibil. Evitarea excesului de produse este importantă pentru a păstra un aspect natural.

Accesoriile de păr, detalii care completează look-ul

Accesoriile pot transforma o coafură simplă într-una spectaculoasă. Ace de păr elegante, agrafe cu detalii metalice sau perle discrete pot adăuga un plus de rafinament fără a încărca vizual.

Este important ca accesoriile să fie în armonie cu ținuta și cu restul look-ului. Pentru petrecerile elegante, optează pentru detalii subtile, în timp ce la evenimentele mai relaxate îți poți permite elemente mai îndrăznețe.

Coafura și forma feței

O coafură reușită ține cont și de forma feței. De exemplu, buclele lejere și volumul lateral pot echilibra o față alungită, în timp ce coafurile cu volum în creștet pot avantaja fețele rotunde.

Ajustările fine, precum poziționarea cărării sau lungimea șuvițelor din față, pot face diferența dintre o coafură banală și una care te avantajează cu adevărat.

Tendințe actuale în coafurile de petrecere

Tendințele recente pun accent pe naturalețe și mișcare. Coafurile prea rigide sunt înlocuite de stylinguri care păstrează textura naturală a părului, chiar și atunci când sunt bine structurate.

Aspectul „perfect imperfect” este tot mai apreciat, mai ales la petreceri, deoarece transmite relaxare și încredere. Acest stil este mai ușor de întreținut pe parcursul evenimentului și arată bine în fotografii.

Durabilitatea coafurii pe parcursul evenimentului

Un aspect adesea ignorat este rezistența coafurii. Petrecerile pot dura multe ore, iar coafura trebuie să arate bine de la început până la final. Fixarea corectă, fără a rigidiza excesiv părul, este cheia.

Este recomandat să testezi coafura înainte de eveniment, mai ales dacă alegi un stil mai elaborat. Astfel, vei ști exact ce ajustări sunt necesare pentru a te simți confortabil.

În concluzie, coafura perfectă pentru petreceri este rezultatul unui echilibru între stil personal, context și tehnică. Fie că alegi bucle lejere, un coc elegant, o coafură semi-prinsă sau un styling îndrăzneț pentru părul scurt, important este ca rezultatul să te reprezinte și să îți ofere încredere.

Cu o pregătire atentă, produse potrivite și alegeri inspirate, coafura ta poate deveni un element definitoriu al apariției tale la orice petrecere, completând armonios ținuta și atmosfera evenimentului.

Sursa foto: unsplash.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Victoria Beckham a dezvăluit că suferă de discalculie. Cum a afectat-o boala: „Am fost agresată fizic și psihic la școală”
Victoria Beckham a dezvăluit că suferă de discalculie. Cum a afectat-o boala: „Am fost agresată fizic și psihic la școală”
Ce băiat mare și frumos are Luminița Anghel. Filip a împlinit 14 ani. "Nu ştiu când au trecut toți anii aştia!"
Ce băiat mare și frumos are Luminița Anghel. Filip a împlinit 14 ani. "Nu ştiu când au trecut toți anii aştia!"
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Cine este și cu ce se ocupă actuala iubită a lui Adrian Cioroianu. Și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane. Prima imagine de cuplu
Elle
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Theo Rose, anunț neașteptat după finala Vocea României 2025. Ce le-a mărturisit fanilor: „Show-ul se oprește pentru mine…”
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Kim Basinger era de o frumusețe răpitoare în tinerețe, însă trebuie să vezi cum arată acum, la 72 de ani! Celebra actriță este greu de recunoscut. Foto
Kim Basinger era de o frumusețe răpitoare în tinerețe, însă trebuie să vezi cum arată acum, la 72 de ani! Celebra actriță este greu de recunoscut. Foto
DailyBusiness.ro
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
OpenAI pregătește lansarea unei versiuni ChatGPT pentru adulți. Ce caracteristici va avea noul model de chatbot
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
Ciprian Ciucu, declarație misterioasă în timpul votării: „Nu pot să spun de ce mă bucur”
A1.ro
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
Lidia Buble, mesaj sfâșietor după moartea fotoreporterului Mălina Guler: „Sunt în stare de șoc. M-am întâlnit cu ea!”
De ce au divorțat Diana Bart și Mihai Dumitrescu: „Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”
De ce au divorțat Diana Bart și Mihai Dumitrescu: „Cred că iubirea ar trebui să fie mult mai ușoară”
Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Războinicilor de la „Survivor” România. Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, revine în televiziune după „Power Couple”
Cine sunt cei 12 concurenți din echipa Războinicilor de la „Survivor” România. Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, revine în televiziune după „Power Couple”
Lorena Tonciu, sora Andreei Tonciu, s-a despărțit de iubit. "Fiecare își face propriile alegeri!"
Lorena Tonciu, sora Andreei Tonciu, s-a despărțit de iubit. "Fiecare își face propriile alegeri!"
Cum arăta Cătălin Bordea în copilărie: „Eram scos la colindat pentru efectul de milă”. Actorul a fost crescut de bunică, după ce a fost abandonat de părinți
Cum arăta Cătălin Bordea în copilărie: „Eram scos la colindat pentru efectul de milă”. Actorul a fost crescut de bunică, după ce a fost abandonat de părinți
Observator News
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
Libertatea pentru Femei
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Cotroceni, de ziua de naștere a soțului ei, Nicușor Dan. Gestul superb pe care l-a făcut! Viralul zilei!
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Breaking news tragic! O întreagă familie de vedete a murit fulgerător. Mama, româncă, tată și copiii au murit, cu toții, într-o secundă
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cine a fost Mălina Guler. Povestea tinerei jurnaliste din Oradea, găsită moartă după ce a căzut de la etajul 7
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Cum și-au împodobit vedetele noastre brazii de Crăciun. Bradul Adelinei Pestițu e ireal de frumos, iar Dani Oțil l-a umplut de jucării
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Testamentul lăsat de Rodica Stănoiu. Ce primește Marius Calotă și ce nume-surpriză au mai apărut pe listă! Bărbatul care i-ar fi fost iubit a primit inclusiv locul de veci unde ea este înmormântată!
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Veste neașteptată în showbiz-ul românesc! S-au despărțit chiar înainte de Crăciun, iar el suferă enorm: "Eu nu îmi doresc divorțul, ea și-l dorește. Cred că vom ajunge...” Tulburător, ce s-a întâmplat, de fapt, între ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent și ce surpriză a apărut în viața ei
Redactia.ro
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Prăjitura Albă ca Zăpada, foarte iubită în România - Rețeta pentru cea mai fină Prăjitură de Casă
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
Răsturnare de situație. Cine ia cea mai mare parte a averei Rodicăi Stănoiu și cât va moșteni presupusul iubit. Testamentul lăsat de femeie
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
S-a elucidat misterul. Au venit rezultatele finale ale necropsiei. De ce a murit, de fapt, Rodica Stănoiu
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Scene incredibile LA MORGĂ. &quot;Puișorul&quot; Rodicăi Stănoiu nu a fost lăsat să ridice trupul de la INML. MOTIVUL
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Semnul neașteptat de demență pe care îl poți observa chiar la duș sau în baie
Semnul neașteptat de demență pe care îl poți observa chiar la duș sau în baie
Horoscop 23 decembrie. Norocul schimbă regulile jocului: 4 zodii au parte de surprize, bani și sincronicități
Horoscop 23 decembrie. Norocul schimbă regulile jocului: 4 zodii au parte de surprize, bani și sincronicități
Statul intră în alertă: reguli noi pentru gestionarea epidemiilor în România
Statul intră în alertă: reguli noi pentru gestionarea epidemiilor în România
Zi liberă pentru o boală ignorată ani la rând: Senatul face un pas important pentru femei
Zi liberă pentru o boală ignorată ani la rând: Senatul face un pas important pentru femei
TV Mania
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Dragoste dincolo de camere! Cupluri celebre de actori turci care s-au îndrăgostit pe platourile de filmare – unele s-au căsătorit, altele s-au despărțit dramatic
Dragoste dincolo de camere! Cupluri celebre de actori turci care s-au îndrăgostit pe platourile de filmare – unele s-au căsătorit, altele s-au despărțit dramatic
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Topul celor mai bogați actori turci din 2025 te va surprinde! Kıvanç Tatlıtuğ domină clasamentul, dar stai să vezi cine sunt vedetele care completează lista și ce averi uriașe au strâns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton