  MENIU  
Home > Advertorial > Ce trebuie să știi despre tehnologia din spatele capsulelor Ariel

Ce trebuie să știi despre tehnologia din spatele capsulelor Ariel

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 26.10.2026, 11:21
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Într-o perioadă în care consumatorii sunt tot mai preocupați de impactul produselor asupra sănătății și mediului, ingredientele utilizate în produsele de zi cu zi sunt analizate cu tot mai mare atenție. Un astfel de ingredient este filmul solubil care învelește capsulele de detergent Ariel PODS®, realizat din alcool polivinilic (PVA/PVOH). Ce este acest material, de ce este folosit și ce spun studiile despre siguranța sa?  

Ce este PVA/PVOH și unde este utilizat?

PVA/PVOH este un polimer obținut din ingrediente folosite pe scară largă, precum etilena și acidul acetic. Proprietățile sale sunt bine cunoscute, iar utilizarea sa este aprobată de mai bine de două decenii în numeroase categorii de produse, de la alimente și medicamente până la cosmetice și textile. 

Datorită caracteristicilor sale, acest material este utilizat și în tehnologia capsulelor de detergent, unde joacă un rol esențial în protejarea formulei până în momentul utilizării. 

Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite”
Recomandarea zilei

De ce este folosit în Ariel PODS®?

În capsulele Ariel PODS®, filmul din PVA/PVOH încapsulează detergentul lichid și oferă o dozare predefinită, contribuind la o utilizare simplă și convenabilă. Materialul este conceput să rămână stabil atunci când este uscat, dar să se dizolve rapid atunci când intră în contact cu apa în timpul ciclului de spălare. 

Ce s-a aflat acum despre noua șefă de cabinet de la Guvern. Premierul Luca Niculescu a numit-o pe Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion director de cabinet, cu rang de secretar de stat. Cine este, de fapt, și ce avere are discreta diplomată
Ce s-a aflat acum despre noua șefă de cabinet de la Guvern. Premierul Luca Niculescu a numit-o pe Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion director de cabinet, cu rang de secretar de stat. Cine este, de fapt, și ce avere are discreta diplomată
Recomandarea zilei

Această tehnologie ajută la evitarea risipei de produs și facilitează utilizarea detergentului în condiții de siguranță și eficiență. 

Este PVA/PVOH un microplastic?

Una dintre cele mai frecvente întrebări legate de capsulele de detergent privește impactul asupra mediului. Potrivit informațiilor disponibile, filmul solubil utilizat în Ariel PODS® se dizolvă complet în timpul utilizării și nu este considerat microplastic nici conform definiției Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), nici conform Regulamentului UE privind microparticulele polimerice sintetice. 

De asemenea, materialul respectă cerințele de siguranță prevăzute de reglementările europene privind clasificarea, etichetarea și ambalarea produselor chimice.  

Ce spun studiile despre biodegradabilitate?

Biodegradabilitatea este un alt aspect important analizat de comunitatea științifică. Studiile efectuate asupra tipurilor de PVA/PVOH solubile în apă utilizate în filmele Ariel PODS®, folosind metodologia din seria de teste OECD 301, au arătat că materialele componente se degradează și nu persistă sau se acumulează în mediu.  

Este sigur pentru consumatori?

Conform evaluărilor realizate de organisme de reglementare și organizații de specialitate din întreaga lume, inclusiv ECHA, EFSA, EPA, FDA și CRIS, tipurile de PVA/PVOH utilizate în filmele capsulelor au fost analizate din perspectiva siguranței.  

Ariel precizează că toate ingredientele folosite în capsulele PODS®, inclusiv filmul solubil în apă, sunt considerate sigure pentru consumatori și pentru mediu atunci când produsele sunt utilizate și eliminate conform instrucțiunilor.  

Ce alte ingrediente conține filmul?

Pe lângă PVA/PVOH, filmul include și alte ingrediente utilizate în mod obișnuit în produse de larg consum. Printre acestea se numără glicerolul, folosit pentru a conferi flexibilitate materialului, și surfactanții, care contribuie la solubilitate și la procesul de fabricație. Aceste substanțe sunt întâlnite frecvent și în produse precum săpunurile sau șampoanele.  

Concluzie

Filmul solubil utilizat în Ariel PODS® este rezultatul unei tehnologii dezvoltate pentru a simplifica dozarea detergentului și pentru a proteja formula până în momentul utilizării. Studiile OECD 301 arată că materialele componente se degradează și nu persistă în mediu și nu intră în categoria microplasticelor conform legislației europene actuale.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Rareș Cojoc și iubita lui, Claudia Dumitru, în ipostaze romantice în Mauritius, de ziua modelului. Ce mesaj i-a transmis dansatorul
Rareș Cojoc și iubita lui, Claudia Dumitru, în ipostaze romantice în Mauritius, de ziua modelului. Ce mesaj i-a transmis dansatorul
Ariana și Mitzuu au dezvăluit sexul bebelușului lor. Foștii concurenți de la Power Couple sunt mai fericiți ca oricând: „Am fost binecuvântați”
Ariana și Mitzuu au dezvăluit sexul bebelușului lor. Foștii concurenți de la Power Couple sunt mai fericiți ca oricând: „Am fost binecuvântați”
Proiecte speciale
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Au cumpărat o casă ieftină din China, dar după șase luni au regretat decizia. „Am primit ceea ce am plătit”
Au cumpărat o casă ieftină din China, dar după șase luni au regretat decizia. „Am primit ceea ce am plătit”
Avantaje
Dieta Melaniei Trump! De ce nu se îngrașă niciodată. La 55 de ani arată ca în perioada în care era model. Regimul pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști
Dieta Melaniei Trump! De ce nu se îngrașă niciodată. La 55 de ani arată ca în perioada în care era model. Regimul pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Mamă singură a trei copii, surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată, departe de eleganța de altădată… A fost fotografiată într-o ipostază care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte!
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Mamă singură a trei copii, surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată, departe de eleganța de altădată… A fost fotografiată într-o ipostază care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte!
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii despre procesul pe care Lidia Buble l-a intentat fostului partener, Răzvan Simion. Ce pretenții financiare are cântăreața, la 6 ani de la despărțire
Noi detalii despre procesul pe care Lidia Buble l-a intentat fostului partener, Răzvan Simion. Ce pretenții financiare are cântăreața, la 6 ani de la despărțire
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Ce misiuni a pregătit Irina Fodor concurenților
Ce se întâmplă în ediția din 26 octombrie 2026 a emisiunii Asia Express! Ce misiuni a pregătit Irina Fodor concurenților
Mara Ognean s-a logodit. Fosta concurentă „MasterChef” a fost cerută în căsătorie într-un cadru de poveste
Mara Ognean s-a logodit. Fosta concurentă „MasterChef” a fost cerută în căsătorie într-un cadru de poveste
Cum s-a ascuns Alina Laufer în propria casă, ca să nu-și sperie copiii, după liftingul facial. "Nu arătam într-un fel în care ei să mă recunoască!"
Cum s-a ascuns Alina Laufer în propria casă, ca să nu-și sperie copiii, după liftingul facial. "Nu arătam într-un fel în care ei să mă recunoască!"
Mariana Moculescu o duce din nou în instanță pe Nidia, după ce judecătorii nu i-au dat câștig de cauză: „Nu vreau să îi iau ceva copilului meu”
Mariana Moculescu o duce din nou în instanță pe Nidia, după ce judecătorii nu i-au dat câștig de cauză: „Nu vreau să îi iau ceva copilului meu”
Ce spune Irinel Columbeanu despre problemele financiare ale lui Mr. Pink. Fostul milionar face dezvăluiri neașteptate
Ce spune Irinel Columbeanu despre problemele financiare ale lui Mr. Pink. Fostul milionar face dezvăluiri neașteptate
Observator News
Satul cu 400 de locuitori unde o casă cu grădină costă doar 12.000 de lei. Românii au început deja să cumpere
Satul cu 400 de locuitori unde o casă cu grădină costă doar 12.000 de lei. Românii au început deja să cumpere
Libertatea pentru Femei
Pavel Bartoș l-a angajat pe iubitul fiicei lui, Eva: ”Pentru mine, e un om de bază”
Pavel Bartoș l-a angajat pe iubitul fiicei lui, Eva: ”Pentru mine, e un om de bază”
Luca Niculescu, anunț dur despre pensiile din Pilonul II, taxe și deficitul bugetar. Ce se întâmplă cu banii românilor
Luca Niculescu, anunț dur despre pensiile din Pilonul II, taxe și deficitul bugetar. Ce se întâmplă cu banii românilor
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Îl mai știi pe agentul Dale Cooper din „Twin Peaks”? Kyle MacLachlan are 67 de ani, un fiu de 18 ani și o femeie frumoasă și deșteaptă alături: „Soția mea, viața mea”
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Angela Similea, apariție spectaculoasă la 80 de ani. A fost regina balului
Viva.ro
O mai țineți minte pe Mona Muscă, fostul ministru al Culturii? Cum arată astăzi și ce s-a aflat despre ea. Știrea a generat valuri de reacții
O mai țineți minte pe Mona Muscă, fostul ministru al Culturii? Cum arată astăzi și ce s-a aflat despre ea. Știrea a generat valuri de reacții
Dezvăluirea tulburătoare a lui Gabriel Torje le-a dat tuturor fiori! DISCUȚIA pe care a avut-o și ce a urmat fix câteva ore l-a încremenit: "Îți dai seama ce am zis atunci?! 'Lasă, poate halucinează..”
Dezvăluirea tulburătoare a lui Gabriel Torje le-a dat tuturor fiori! DISCUȚIA pe care a avut-o și ce a urmat fix câteva ore l-a încremenit: "Îți dai seama ce am zis atunci?! 'Lasă, poate halucinează..”
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat absolut tot ce era ținut secret...Cine este, de fapt, tatăl celebru al fiicei premierului Georgia Meloni. Unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Nu vorbește niciodată despre el, dar s-a aflat absolut tot ce era ținut secret...Cine este, de fapt, tatăl celebru al fiicei premierului Georgia Meloni. Unii au rămas înmărmuriți când au auzit numele controversatului bărbat
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Zodia care dă lovitura de Sfântul Dumitru! Pe 26 octombrie primește vestea pe care o aștepta de mult
Zodia care dă lovitura de Sfântul Dumitru! Pe 26 octombrie primește vestea pe care o aștepta de mult
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Cine canta, de fapt, melodia &quot;Esti mare dansatoare, ai aur la picioare&quot;, care a innebunit Tik-tokul
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop 26 octombrie-1 noiembrie. Săptămâna marilor dezvăluiri! Secretele ies la lumină, iar unele zodii primesc vești neașteptate
Horoscop 26 octombrie-1 noiembrie. Săptămâna marilor dezvăluiri! Secretele ies la lumină, iar unele zodii primesc vești neașteptate
Un medicament obișnuit, disponibil fără rețetă, poate provoca leziuni grave ale ficatului
Un medicament obișnuit, disponibil fără rețetă, poate provoca leziuni grave ale ficatului
Cum cureți talpa fierului de călcat fără să o zgârii. Metode simple pentru petele de arsură
Cum cureți talpa fierului de călcat fără să o zgârii. Metode simple pentru petele de arsură
Sfântul Dumitru le aduce speranță acestor 3 zodii. Ce părea pierdut poate fi recuperat
Sfântul Dumitru le aduce speranță acestor 3 zodii. Ce părea pierdut poate fi recuperat
TV Mania
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
Nu o mai recunoști! Dana Rogoz a salvat o casă în paragină la Viscri. Transformarea te lasă fără cuvinte! Vezi imaginile!
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
NU O SĂ CREZI ce și-a făcut Mirela Vaida în curtea casei! Vedeta a investit 30.000 de euro într-un detaliu care a transformat grădina din Snagov! Cum arată
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
Ana Bodea, apariție spectaculoasă la Londra. Ce a făcut-o să spună „Încă mi se pare ireal”
CSID.ro
„Arată foarte diferit”. Meryem Uzerli, celebră pentru rolul Sultanei Hürrem, și-a surprins fanii cu apariția sa la Festivalul de Film de la El Gouna. Mulți nu o mai recunosc
„Arată foarte diferit”. Meryem Uzerli, celebră pentru rolul Sultanei Hürrem, și-a surprins fanii cu apariția sa la Festivalul de Film de la El Gouna. Mulți nu o mai recunosc
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Cum a ajuns la 53 kg? Imagini incendiare cu soția lui Smiley
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Cum a ajuns la 53 kg? Imagini incendiare cu soția lui Smiley
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
Au divorțat după doar un an de căsnicie, iar ea a folosit cuvinte grele despre ”calvarul” trăit împreună cu fundașul lui Manchester United: „A fost un iad. Simțeam o durere fizică”
Cum a slăbit Prințul Marco înainte de Insula Iubirii. Metoda la care a apelat după ce ajunsese la 110 kilograme
Cum a slăbit Prințul Marco înainte de Insula Iubirii. Metoda la care a apelat după ce ajunsese la 110 kilograme
Libertatea
Un medic japonez celebru a trăit 105 ani și a respectat 7 reguli pentru o viață lungă. Una era esențială
Un medic japonez celebru a trăit 105 ani și a respectat 7 reguli pentru o viață lungă. Una era esențială
Cum a apărut mitul că Maria Magdalena era prostituată și cine a transformat-o în „păcătoasa pocăită”
Cum a apărut mitul că Maria Magdalena era prostituată și cine a transformat-o în „păcătoasa pocăită”
Ce i-a făcut IKEA unui tânăr pe care tocmai îl angajase la primul magazin pe care l-a deschis în lume: „Trist, dezamăgit, șocat”
Ce i-a făcut IKEA unui tânăr pe care tocmai îl angajase la primul magazin pe care l-a deschis în lume: „Trist, dezamăgit, șocat”
Hattie Williams, scriitoare britanică de top, invitată la FILIT: „Dacă toată lumea ar citi mai mult, ne-am deschide inimile către ceilalți”
Hattie Williams, scriitoare britanică de top, invitată la FILIT: „Dacă toată lumea ar citi mai mult, ne-am deschide inimile către ceilalți”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton