Ce trebuie să faci dacă ai alimentat cu un combustibil greșit?

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Se întâmplă mai des decât par să creadă șoferii: ajungi la pompă, ești grăbit, vorbești la telefon, ești cu gândul în altă parte și, în câteva secunde, alimentezi mașina cu alt combustibil decât cel corect. Un plin de benzină pus într-un diesel sau motorină turnată într-o mașină pe benzină poate provoca de la o simplă oprire forțată până la defecțiuni costisitoare ale sistemului de alimentare.

De aceea, primele minute după o astfel de greșeală sunt esențiale. Partea bună este că o eroare de acest tip nu înseamnă automat o avarie gravă, dacă reacționezi corect. Totul depinde de un lucru simplu: ai pornit sau nu motorul după alimentarea greșită. De aici pornesc toate măsurile care pot limita pagubele și costurile de reparație. Important este să nu improvizezi și să nu încerci soluții rapide care pot agrava problema.

Nu porni motorul și nu muta mașina pe cont propriu

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să oprești orice tentativă de a porni mașina, dacă îți dai seama de eroare înainte să pleci din stație. Chiar dacă ai pus doar câțiva litri de combustibil greșit, pornirea motorului poate trimite amestecul în instalația de alimentare, în injectoare și, în unele cazuri, în pompa de înaltă presiune. În acel moment, o problemă relativ simplă se poate transforma într-una mult mai scumpă.

Dacă mașina nu a fost pornită, șansele sunt mult mai bune. În mod ideal, anunți imediat personalul stației, împingi autoturismul într-o zonă sigură dacă este permis și posibil, apoi chemi asistență rutieră sau o platformă. Soluția corectă este golirea rezervorului și curățarea circuitului de alimentare, făcute de personal care știe exact cum să intervină.

Ce se întâmplă dacă ai pus benzină într-o mașină diesel?

Aceasta este una dintre cele mai sensibile situații, mai ales la motoarele diesel moderne. Motorina are și rol de lubrifiere în sistemul de alimentare, iar benzina nu oferă aceeași protecție. Dacă benzina ajunge să circule prin pompă și injectoare, există riscul de uzură accelerată sau chiar de defectare a unor componente foarte scumpe.

Dacă ai alimentat cu benzină un diesel și nu ai pornit motorul, problema este, de regulă, controlabilă prin golirea rezervorului și curățarea instalației. Dacă ai pornit mașina sau ai mers chiar și o distanță scurtă, este important să oprești imediat vehiculul într-un loc sigur și să nu continui deplasarea. Cu cât motorul funcționează mai mult, cu atât crește riscul ca benzina să afecteze mai serios sistemul.

👉 Vezi pe blogul Autovit.ro ce se întâmplă dacă pui benzină în loc de motorină.

Ce se întâmplă dacă ai pus motorină într-o mașină pe benzină?

Situația inversă este, în multe cazuri, mai puțin agresivă decât benzina pusă într-un diesel, dar tot nu trebuie tratată superficial. O mașină pe benzină alimentată cu motorină poate porni greu, poate merge întrerupt sau poate să nu mai pornească deloc. Motorina nu se aprinde și nu se comportă în același mod într-un sistem gândit pentru benzină, iar arderea incorectă poate duce la funcționare neregulată și depuneri.

Dacă nu ai pornit motorul, din nou, cea mai bună măsură este să nu încerci nimic pe cont propriu și să ceri golirea rezervorului. Dacă ai pornit mașina, oprește cât mai repede în siguranță și cere ajutor specializat. În unele cazuri, mai ales când cantitatea de motorină este mică și rezervorul era deja parțial plin cu benzină, efectele pot fi limitate.

Ce pași practici trebuie să urmezi imediat?

După ce constați greșeala, încearcă să reții exact ce ai pus în rezervor, ce cantitate și dacă motorul a fost pornit. Aceste informații contează mult pentru asistența rutieră și pentru service. Păstrează bonul de la pompă, pentru că poate fi util atât tehnic, cât și administrativ. Apoi anunță personalul stației și cere, dacă este nevoie, sprijin pentru a muta mașina în siguranță fără a porni motorul.

Următorul pas este să contactezi asistența rutieră, firma de leasing, compania de rent-a-car sau service-ul cu care colaborezi, în funcție de situație. Unele polițe de asistență includ astfel de incidente. După intervenție, cere explicații clare despre ce s-a făcut: dacă s-a golit doar rezervorul, dacă s-a schimbat filtrul, dacă s-a curățat instalația și dacă este necesară o verificare suplimentară după câțiva zeci de kilometri. Nu în ultimul rând, notează incidentul pentru tine. Pare banal, dar mulți șoferi devin mai atenți după o astfel de experiență și evită repetarea ei printr-un obicei simplu: verifică eticheta pompei înainte să alimenteze, chiar dacă folosesc

Dacă ai alimentat cu un combustibil greșit, regula de bază este simplă: nu porni motorul și nu încerca să rezolvi problema din instinct. În majoritatea cazurilor, pagubele mari apar nu din greșeala inițială, ci din decizia de a merge doar până acasă sau doar până la service. O oprire la timp poate face diferența dintre o curățare de sistem și o reparație costisitoare.

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