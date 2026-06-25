  MENIU  
Home > Advertorial > Ce trebuie să faci dacă ai alimentat cu un combustibil greșit?

Ce trebuie să faci dacă ai alimentat cu un combustibil greșit?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Se întâmplă mai des decât par să creadă șoferii: ajungi la pompă, ești grăbit, vorbești la telefon, ești cu gândul în altă parte și, în câteva secunde, alimentezi mașina cu alt combustibil decât cel corect. Un plin de benzină pus într-un diesel sau motorină turnată într-o mașină pe benzină poate provoca de la o simplă oprire forțată până la defecțiuni costisitoare ale sistemului de alimentare.

De aceea, primele minute după o astfel de greșeală sunt esențiale. Partea bună este că o eroare de acest tip nu înseamnă automat o avarie gravă, dacă reacționezi corect. Totul depinde de un lucru simplu: ai pornit sau nu motorul după alimentarea greșită. De aici pornesc toate măsurile care pot limita pagubele și costurile de reparație. Important este să nu improvizezi și să nu încerci soluții rapide care pot agrava problema.

Nu porni motorul și nu muta mașina pe cont propriu

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să oprești orice tentativă de a porni mașina, dacă îți dai seama de eroare înainte să pleci din stație. Chiar dacă ai pus doar câțiva litri de combustibil greșit, pornirea motorului poate trimite amestecul în instalația de alimentare, în injectoare și, în unele cazuri, în pompa de înaltă presiune. În acel moment, o problemă relativ simplă se poate transforma într-una mult mai scumpă.

Dacă mașina nu a fost pornită, șansele sunt mult mai bune. În mod ideal, anunți imediat personalul stației, împingi autoturismul într-o zonă sigură dacă este permis și posibil, apoi chemi asistență rutieră sau o platformă. Soluția corectă este golirea rezervorului și curățarea circuitului de alimentare, făcute de personal care știe exact cum să intervină. 

Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Uită-te bine la adolescentul cool din poză, îți dai seama cine e? Astăzi îl știe toată România, apare la TV și mulți îl admiră! L-ai recunoscut?
Recomandarea zilei

Ce se întâmplă dacă ai pus benzină într-o mașină diesel?

Aceasta este una dintre cele mai sensibile situații, mai ales la motoarele diesel moderne. Motorina are și rol de lubrifiere în sistemul de alimentare, iar benzina nu oferă aceeași protecție. Dacă benzina ajunge să circule prin pompă și injectoare, există riscul de uzură accelerată sau chiar de defectare a unor componente foarte scumpe. 

Dacă ai alimentat cu benzină un diesel și nu ai pornit motorul, problema este, de regulă, controlabilă prin golirea rezervorului și curățarea instalației. Dacă ai pornit mașina sau ai mers chiar și o distanță scurtă, este important să oprești imediat vehiculul într-un loc sigur și să nu continui deplasarea. Cu cât motorul funcționează mai mult, cu atât crește riscul ca benzina să afecteze mai serios sistemul. 

Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Recomandarea zilei

👉 Vezi pe blogul Autovit.ro ce se întâmplă dacă pui benzină în loc de motorină

Ce se întâmplă dacă ai pus motorină într-o mașină pe benzină?

Situația inversă este, în multe cazuri, mai puțin agresivă decât benzina pusă într-un diesel, dar tot nu trebuie tratată superficial. O mașină pe benzină alimentată cu motorină poate porni greu, poate merge întrerupt sau poate să nu mai pornească deloc. Motorina nu se aprinde și nu se comportă în același mod într-un sistem gândit pentru benzină, iar arderea incorectă poate duce la funcționare neregulată și depuneri.

Dacă nu ai pornit motorul, din nou, cea mai bună măsură este să nu încerci nimic pe cont propriu și să ceri golirea rezervorului. Dacă ai pornit mașina, oprește cât mai repede în siguranță și cere ajutor specializat. În unele cazuri, mai ales când cantitatea de motorină este mică și rezervorul era deja parțial plin cu benzină, efectele pot fi limitate. 

Ce pași practici trebuie să urmezi imediat?

După ce constați greșeala, încearcă să reții exact ce ai pus în rezervor, ce cantitate și dacă motorul a fost pornit. Aceste informații contează mult pentru asistența rutieră și pentru service. Păstrează bonul de la pompă, pentru că poate fi util atât tehnic, cât și administrativ. Apoi anunță personalul stației și cere, dacă este nevoie, sprijin pentru a muta mașina în siguranță fără a porni motorul.

Următorul pas este să contactezi asistența rutieră, firma de leasing, compania de rent-a-car sau service-ul cu care colaborezi, în funcție de situație. Unele polițe de asistență includ astfel de incidente. După intervenție, cere explicații clare despre ce s-a făcut: dacă s-a golit doar rezervorul, dacă s-a schimbat filtrul, dacă s-a curățat instalația și dacă este necesară o verificare suplimentară după câțiva zeci de kilometri. Nu în ultimul rând, notează incidentul pentru tine. Pare banal, dar mulți șoferi devin mai atenți după o astfel de experiență și evită repetarea ei printr-un obicei simplu: verifică eticheta pompei înainte să alimenteze, chiar dacă folosesc 

Dacă ai alimentat cu un combustibil greșit, regula de bază este simplă: nu porni motorul și nu încerca să rezolvi problema din instinct. În majoritatea cazurilor, pagubele mari apar nu din greșeala inițială, ci din decizia de a merge doar până acasă sau doar până la service. O oprire la timp poate face diferența dintre o curățare de sistem și o reparație costisitoare.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Fiica lui Liviu Vârciu a plecat în America. Ce job și-a găsit Carmina în SUA: „Niciodată să nu vă fie rușine să munciți”
Fiica lui Liviu Vârciu a plecat în America. Ce job și-a găsit Carmina în SUA: „Niciodată să nu vă fie rușine să munciți”
Cătălin Botezatu, „acaparat” de o artistă celebră la Unica Urban Party 2026. Cine este tânăra care i-a atras atenția celebrului designer
Cătălin Botezatu, „acaparat” de o artistă celebră la Unica Urban Party 2026. Cine este tânăra care i-a atras atenția celebrului designer
Proiecte speciale
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Avantaje
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Elle
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Imagini rare cu casa în care a copilărit Ion Țiriac. În ce condiții a crescut miliardarul român
Imagini rare cu casa în care a copilărit Ion Țiriac. În ce condiții a crescut miliardarul român
Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre fiul pe care nu l-a mai văzut de 24 de ani: „Nu mi-a zis mamă niciodată”
Mirabela Dauer, confesiuni dureroase despre fiul pe care nu l-a mai văzut de 24 de ani: „Nu mi-a zis mamă niciodată”
De ce a pierdut Giulia de la Mireasa, sezonul 13, sarcina: „Este ceva foarte întâlnit”
De ce a pierdut Giulia de la Mireasa, sezonul 13, sarcina: „Este ceva foarte întâlnit”
Cosmina Păsărin revine pe micile ecrane după câțiva ani de absență. Unde va putea fi urmărită vedeta
Cosmina Păsărin revine pe micile ecrane după câțiva ani de absență. Unde va putea fi urmărită vedeta
Soția lui George Simion este însărcinată. Ilinca Simion așteaptă al doilea copil al cuplului
Soția lui George Simion este însărcinată. Ilinca Simion așteaptă al doilea copil al cuplului
Observator News
Satul din România unde o casă cu teren de 760 mp se vinde cu mai puţin de 10.000 de euro
Satul din România unde o casă cu teren de 760 mp se vinde cu mai puţin de 10.000 de euro
Libertatea pentru Femei
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Ultima oră! Nicușor Dan, decizie uriașă, gata! Anunțul său a stârnit valuri de reacții! Președintele nostru a dat șah-mat! Nimeni nu îl credea în stare să facă așa ceva! Cuvintele lui provoacă negocieri de urgență!
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
E breaking în România! Gata, după ultimatumul lui Ilie Bolojan, a luat decizia! Anunțul crucial făcut de Adrian Veștea în urmă cu câteva momente: "Tocmai de aceea..." Cele 3 cuvinte la care mulți români nici că s-ar fi așteptat
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
NUMELE rostit de Mihaela Rădulescu la fix 11 luni de la moartea lui Felix e acum pe buzele tuturor! Dezvăluirea făcută de vedetă în urmă cu câteva minute i-a încremenit pe toți! Nu mai e niciun dubiu, totul a ieșit chiar ASTĂZI la suprafață
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care Ilie Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care Ilie Bolojan și l-ar dori premier
Gata! NU mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au...vezi mai mult
Gata! NU mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au...vezi mai mult
Redactia.ro
Au aparut SUBIECTELE! Ce au avut elevii de rezolvat la Evaluarea Nationala la Matematica
Au aparut SUBIECTELE! Ce au avut elevii de rezolvat la Evaluarea Nationala la Matematica
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Dan Alexa a rupt tacerea. E vorba despre relatia cu Andreea Popescu: «Sincer, acum sunt mai FIERT....»
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Cine este Anca Daniela, soția lui Adrian Veștea? Detaliul care a atras atenția după desemnarea liberalului ca premier
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ce se întâmplă în corpul tău când îți este frică. Cum îți afectează inima, creierul și sănătatea fără să îți dai seama. Nu ignora ACESTE semne!
Ce se întâmplă în corpul tău când îți este frică. Cum îți afectează inima, creierul și sănătatea fără să îți dai seama. Nu ignora ACESTE semne!
Cele mai frumoase plaje sălbatice din România. Locurile spectaculoase unde natura este încă stăpână: nisip fin, ape limpezi și liniște totală
Cele mai frumoase plaje sălbatice din România. Locurile spectaculoase unde natura este încă stăpână: nisip fin, ape limpezi și liniște totală
Două zodii rup norocul în vara 2026. Primesc jackpotul cosmic și intră în cea mai bună perioadă a lor
Două zodii rup norocul în vara 2026. Primesc jackpotul cosmic și intră în cea mai bună perioadă a lor
Nopțile de vară ascund o capcană. Un specialist explică de ce ne trezim mai des
Nopțile de vară ascund o capcană. Un specialist explică de ce ne trezim mai des
TV Mania
Imaginile care au aprins internetul! Cum arată Raluca Zenga în costum de baie și care este singura ei teamă „clasic feminină”
Imaginile care au aprins internetul! Cum arată Raluca Zenga în costum de baie și care este singura ei teamă „clasic feminină”
„Arăți de top!” Vedeta Pro TV a declanșat o adevărată isterie pe internet după ce s-a filmat la plajă. Imaginile care au strâns mii de reacții instant
„Arăți de top!” Vedeta Pro TV a declanșat o adevărată isterie pe internet după ce s-a filmat la plajă. Imaginile care au strâns mii de reacții instant
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
Ruptura care a lăsat urme! Din ce face bani Ileana Lazariuc în Dubai și ce se întâmplă, de fapt, între ea și Ion Țiriac Jr. după divorț: „Am fost o jumătate de viață împreună...”
Sezonul divelor a început! 10 vedete de la noi au încins plajele din Dubai, Maldive și Mamaia. Topul celor mai spectaculoase apariții în costum de baie
Sezonul divelor a început! 10 vedete de la noi au încins plajele din Dubai, Maldive și Mamaia. Topul celor mai spectaculoase apariții în costum de baie
CSID.ro
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
În anii ‘90 era una dintre cele frumoase actrițe din lume și juca în cele mai populare filme! O recunoști în cele mai recente imagini surprise de paparazzi? A lăsat actoria în urmă. Cu ce se ocupă acum
Soția lui Mădălin Ionescu, imagini incendiare! Cum arată acum acum Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm
Soția lui Mădălin Ionescu, imagini incendiare! Cum arată acum acum Cristina Șișcanu, după ce a slăbit enorm
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
Ce s-a ales de Julia Chelaru din trupa Exotic. S-a îngrășat enorm după divorț! Acum e de nerecunoscut, la 50 de ani
Libertatea
Lidl vinde cu 170 de lei un articol care-ți aduce vacanța direct în curte. Va fi disponibil din 2 iulie
Lidl vinde cu 170 de lei un articol care-ți aduce vacanța direct în curte. Va fi disponibil din 2 iulie
George Simion va deveni tată pentru a doua oară. Soția politicianului a publicat prima imagine cu burtica de gravidă
George Simion va deveni tată pentru a doua oară. Soția politicianului a publicat prima imagine cu burtica de gravidă
Dovada că Valentin Sanfira este fericit alături de altă femeie după divorț. Imaginile care nu-i vor pica bine Codruței Filip
Dovada că Valentin Sanfira este fericit alături de altă femeie după divorț. Imaginile care nu-i vor pica bine Codruței Filip
„Suntem aici!” Strigăte disperate de ajutor după cutremurele devastatoare de 7,2 și 7,5 din Venezuela: primele imagini cu dezastrul
„Suntem aici!” Strigăte disperate de ajutor după cutremurele devastatoare de 7,2 și 7,5 din Venezuela: primele imagini cu dezastrul
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton