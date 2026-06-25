Aer condiționat și confortul termic în perioadele cu temperaturi ridicate

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Verile foarte călduroase au devenit tot mai frecvente în ultimii ani. Tocmai de aceea, menținerea confortului termic în astfel de perioade cu temperaturi ridicate devine esențială atât pentru optimizarea consumului de electricitate, cât și pentru starea generală de bine.

Aparatul de aer condiționat joacă un rol esențial în menținerea unui mediu interior plăcut. Alegerea unui aparat potrivit și utilizarea corectă a acestuia contribuie semnificativ la creșterea confortului zilnic. Iată câteva sfaturi utile.

Alege corect aparatul de aer condiționat

Alegerea corectă a aparatului de aer condiționat este esențială pentru a obține un confort termic eficient și un consum redus de energie. Înainte de achiziție, trebuie luate în calcul dimensiunea încăperii, gradul de izolare al locuinței și poziționarea față de soare. Un aparat cu o capacitate prea mică nu va răci eficient spațiul, iar unul prea puternic poate genera un consum inutil de energie electrică și va presupune costuri de achiziție mai ridicate.

De asemenea, este recomandată alegerea unui aparat de aer condiționat cu tehnologie inverter și clasă energetică superioară, deoarece acestea oferă performanțe mai bune și costuri mai mici pe termen lung. Funcțiile suplimentare, precum filtrarea aerului, controlul inteligent sau modul silențios, pot contribui semnificativ la confortul zilnic și la calitatea aerului din interior.

Setează temperatura potrivită

Pentru a obține un confort optim, este recomandat ca temperatura setată să nu fie cu mult mai mică decât cea de afară. Diferențele foarte mari între temperatura exterioară și cea interioară pot provoca disconfort și pot afecta organismul. În plus, pot forța aparatul să funcționeze mai des sau la capacitate ridicată, ceea ce duce la un consum mai mare de energie electrică și la uzură rapidă a componentelor.

Deși tentația este să setezi o temperatură cât mai mică, de regulă, este recomandată o temperatură interioară de aproximativ 23-25 de grade Celsius în sezonul cald – sau chiar mai mult, dacă temperaturile exterioare depășesc 35 de grade Celsius. De asemenea, este important ca aparatul de aer condiționat să fie întreținut periodic, iar filtrele să fie curățate sau schimbate la intervalele recomandate de producător.

Poziționează corect aparatul

Poziționarea corectă a aparatului de aer condiționat are un impact direct atât asupra confortului termic, cât și asupra consumului de energie electrică. Un aparat montat într-o zonă nepotrivită (prea aproape de tavan, în spatele obiectelor de mobilier) poate distribui ineficient aerul rece, ceea ce duce la răcirea neuniformă a încăperii și la un consum mai mare de energie.

Totodată, unitatea exterioară trebuie instalată într-un spațiu bine ventilat și ferit de expunerea directă la soare, pentru a funcționa eficient și pentru a evita suprasolicitarea sistemului. O instalare realizată corect contribuie la reducerea consumului de energie electrică, la prelungirea duratei de viață a aparatului și la obținerea unui climat interior confortabil chiar și în perioadele cu temperaturi extreme.

Schimbă-ți obiceiurile

În perioadele caniculare, consumul de energie electrică crește considerabil din cauza utilizării intensive a aparatelor de aer condiționat. De aceea, este important să alegi echipamente eficiente energetic, încadrate în clase superioare de consum. Aparatele moderne cu tehnologie inverter consumă mai puțină energie și mențin temperatura constantă fără variații mari de consum.

În același timp, ar fi util să te orientezi către o ofertă de energie electrică potrivită nevoilor tale. Alegerea unui furnizor și a unui abonament adaptat consumului locuinței poate contribui semnificativ la reducerea costurilor lunare și la o gestionare mai eficientă a bugetului. În plus, folosirea unor măsuri suplimentare, precum jaluzelele, draperiile opace sau ventilarea locuinței dimineața și seara, poate reduce necesarul de răcire.

În concluzie, confortul termic în perioadele cu temperaturi ridicate depinde în mare măsură de cât de performant este aparatul de aer condiționat, de modul în care îl folosești și de locul în care este montat. Prin utilizarea corectă și responsabilă a aparatelor de aer condiționat, poți beneficia de confort termic optim și de un consum echilibrat de energie, chiar și în cele mai fierbinți zile ale verii.

Sursă foto: https://www.eon.ro

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