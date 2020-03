Ce știm despre români și tulburările psihice

Reporter: E adevărat că românii nu merg la psiholog?

Cezar Giosan: E parțial adevărat. Datele pe care le avem și experiența personală îmi arată că anumite categorii ale populației, de exemplu vârstnicii, încă au mari reticențe în a apela la un psiholog. Dar în ultimii ani a devenit tot mai evident faptul că există beneficii în a merge la psiholog, pentru evaluare sau terapie, iar tinerii în special au început să utilizeze aceste servicii mai mult decât înainte.

Reporter: E adevărat că mersul la psiholog e doar o moda occidentală?

Cezar Giosan: E complet fals. „Moda occidentală” la care te referi este, de fapt, un grad mai ridicat de comunicare și educație a publicului în legătură cu tulburările psihice. În momentul în care vom ajunge și noi – mă refer la populația generală din România – la același nivel de înțelegere a acestor probleme ca „în afară”, probabil se va schimba și atitudinea față de psihologie și psihologi.

Reporter: E adevărat că românii sunt mai fericiți decât ungurii și bulgarii?

Cezar Giosan: E adevărat. Există studii anuale* care compară nivelul general de fericire a populației din diferite țări. În ultimul an pentru care avem date, 2019, România se află pe locul 48, față de Ungaria, care e pe locul 62 și Bulgaria care e pe locul 97. E important de realizat că România a crescut în aceste evaluări în ultimii ani (era pe 57 în 2017 și pe 52 în 2018). Pentru a pune lucrurile în perspectivă, Statele Unite ale Americii, deși au un nivel de trai foarte ridicat, se plasează pe locul 19, iar Japonia, o altă țară foarte dezvoltată, se află pe locul 58, mult în urma României. Locul întâi e ocupat de Finlanda. Studiul pe care îl facem acum, cu ajutorul celor care completează chestionarul de pe stareameadebine.com, conține și o scală care măsoară nivelul de fericire și satisfacția românilor cu privire la viața pe care o duc. (*https://worldhappiness.report/ed/2019/#read)

Reporter: Românii se descurcă în orice situație. E adevărat că se descurcă singuri și cu problemele emoționale?

Cezar Giosan: E fals. În primul rând nu avem o confirmare a acestei idei și, chiar dacă ar fi așa, problemele emoționale nu trebuie „descurcate”. E ca și cum am spune că românii se descurcă mai bine cu gripa decât, să zicem, spaniolii. Asta e în mod evident fals, pentru că simptomele gripei și incapacitatea ce rezulta din ele sunt aceleași și pentru români, și pentru spanioli. La fel și problemele emoționale: ele afectează la fel o persoană, indiferent de cultura sau geografia din care provine. E adevărat însă faptul că anumite tipuri de societăți (de exemplu cele cu accent pe binele colectivității, nu al individului) pot acționa, uneori, ca un factor protectiv în anumite tulburări emoționale, cum ar fi depresia. Dar, dacă ne gândim strict la persoană, afirmația că românii se descurcă mai bine ca alții când au probleme emoționale e eronată.

Cezar Giosan, PhD, este psiholog cercetător în SUA si psiholog clinician atestat să practice psihologia în România. Doctoratul în psihologie l-a obținut la New School University din New York și a lucrat o perioadă lungă în departamentul de psihiatrie de la Cornell University, Din 2000 este profesor de psihologie la Berkley College din New York și din 2014 este afiliat al departamentului de psihologie al Universității din București. Este autorul a zeci de articole științifice publicate în reviste internaționale de specialitate și citate de peste 1000 de ori de alți specialiști. Mai multe despre el puteți afla pe giosan.com.