  MENIU  
Home > Advertorial > Ce se întâmplă într-o ședință de terapie psihodinamică

Ce se întâmplă într-o ședință de terapie psihodinamică

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 24.01.2026, 20:40

Pentru multe persoane, ideea unei ședințe de terapie psihodinamică poate părea misterioasă. Poate apărea imaginea unui terapeut tăcut, care notează lucruri într-un carnet, în timp ce cineva vorbește despre copilărie. Sau poate există impresia că trebuie să fie o problemă „foarte gravă” ca să merite terapia.

În realitate, terapia psihodinamică este un proces profund, dar foarte uman, care ajută la înțelegerea lumii interioare: de ce apar blocaje, de ce se repetă aceleași tipare în relații, de ce apare autosabotajul sau de ce unele emoții par imposibil de gestionat.

Este o formă de psihoterapie cu bază științifică, derivată din tradiția psihanalitică, dar adaptată nevoilor moderne și ritmului actual.

Ce este terapia psihodinamică, mai exact?

Terapia psihodinamică pornește de la ideea că multe emoții, reacții și alegeri sunt influențate de procese inconștiente. Cu alte cuvinte: există gânduri, conflicte interne și experiențe emoționale care nu sunt mereu conștientizate, dar care influențează felul în care cineva se simte și acționează.

Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, date afară de la Antena 1! Nici nu începuse bine emisiunea lor! Ce s-a întâmplat
Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, date afară de la Antena 1! Nici nu începuse bine emisiunea lor! Ce s-a întâmplat
Recomandarea zilei

De exemplu, poate exista convingerea că „nu ai noroc în relații”, dar în terapie devine vizibil că:

  • simți constant atracție față de persoane indisponibile emoțional;
  • ai anxietate când o relație devine prea apropiată;
  • îți este dificil să îți exprimi clar nevoile emoționale;
  • există o teamă constantă de respingere.
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Recomandarea zilei

Astfel de tipare nu apar întâmplător. Ele se formează în timp și pot fi înțelese în cadrul procesului terapeutic.

Cum arată o ședință de terapie psihodinamică

O ședință durează de obicei 45-50 de minute și se desfășoară într-un cadru stabil și confidențial. Terapeutul nu oferă rețete și nu dictează soluții rapide, ci susține un proces de explorare și clarificare emoțională.

De cele mai multe ori, ședința începe cu un subiect adus de persoana aflată în terapie: o stare apăsătoare, o situație recentă sau o dificultate care revine. De acolo, discuția se desfășoară natural, însă terapeutul urmărește anumite elemente care pot revela cauze mai profunde.

Într-o ședință pot apărea:

  • asocierea liberă (spunerea lucrurilor așa cum vin, fără autocenzură);
  • explorarea emoțiilor și a sensului lor;
  • explorarea trecutului atunci când devine relevant pentru înțelegerea prezentului;
  • observarea mecanismelor de apărare (modalități inconștiente de protecție psihică);
  • identificarea tiparelor relaționale (cum apar anumite dinamici în contactul cu ceilalți).

Terapia psihodinamică nu se concentrează doar pe relatarea unei povești, ci mai ales pe înțelegerea trăirii și a funcționării psihice.

Ce face terapeutul în ședință (și de ce nu este „doar o discuție”)

Terapeutul ascultă atent nu doar ceea ce se spune, ci și ce se află „sub suprafață”: emoții nespuse, ambivalențe, evitări, expresii repetitive, contradicții sau reacții automate.

Uneori, cele mai importante informații apar tocmai în detalii. De exemplu, o persoană poate spune: „Nu contează, nu e mare lucru.”, dar tonul, ritmul vorbirii, expresia feței sau frecvența acestei fraze pot indica durere emoțională, rușine sau anxietate. Mintea încearcă să le minimizeze pentru a le face mai suportabile.

Intervențiile terapeutului pot include:

  • întrebări de clarificare („Ce s-a simțit exact în acel moment?”);
  • reflecții („Se observă o tendință rapidă spre autoînvinovățire.”);
  • interpretări formulate cu grijă („Poate că apropierea este dificilă pentru că a fost asociată cândva cu pericol sau durere.”);
  • conectarea cu tipare recurente („Situația aceasta apare și în alte relații?”).

Scopul nu este analiza rece sau judecata, ci creșterea conștientizării și obținerea unei libertăți psihologice mai mari.

De ce terapia psihodinamică poate produce schimbări profunde

Terapia psihodinamică nu urmărește doar diminuarea simptomelor, ci înțelegerea cauzelor psihologice care le mențin. În ședințe, procesul se construiește treptat: prin explorarea emoțiilor, a tiparelor repetate și a felului în care experiențele trecute influențează reacțiile din prezent. În acest cadru, ceea ce părea confuz sau „fără explicație” începe să capete sens.

Pe termen lung, beneficiul major este că terapia ajută la dezvoltarea unei relații mai conștiente cu sine: o capacitate crescută de autoreglare, mai multă claritate emoțională și mai multă libertate în alegeri. Pentru multe persoane, aceasta nu înseamnă doar „a se simți mai bine”, ci a înțelege mai profund cine sunt, ce nevoi au și de ce anumite dificultăți au persistat ani întregi.

Sursa foto: pexels.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Elena Gheorghe dezvăluie secretul mariajului cu Cornel Ene: "Chiar dacă avem timp, chiar dacă n-avem timp!" Așa păstrează vie iubirea după 14 ani
Elena Gheorghe dezvăluie secretul mariajului cu Cornel Ene: "Chiar dacă avem timp, chiar dacă n-avem timp!" Așa păstrează vie iubirea după 14 ani
Anca Sigartău, dezvăluiri rare despre nepoata ei: „Doreşte sǎ devinǎ cântǎreațǎ de operǎ la Opera din Paris”. Anastasia Maria a împlinit 10 ani
Anca Sigartău, dezvăluiri rare despre nepoata ei: „Doreşte sǎ devinǎ cântǎreațǎ de operǎ la Opera din Paris”. Anastasia Maria a împlinit 10 ani
Proiecte speciale
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Le recunoști? Da, sunt Irinuca și Monica Gabor, înfofolite, pe stradă, mâncând covrigi și tremurând de frig. Unde au fost surprinse. Nu sunt mereu dive, dar uite ce fericite sunt împreună
Cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani. Kim Csergo, apariție rară după ani de discreție. Doamne, e ca o păpușă!
Cum arată fiica Nicoletei Luciu la 14 ani. Kim Csergo, apariție rară după ani de discreție. Doamne, e ca o păpușă!
Elle
Este OFICIAL! Vedeta de la Antena 1 face o schimbare importantă în carieră. PRIMELE declarații: „Promit să revin...”
Este OFICIAL! Vedeta de la Antena 1 face o schimbare importantă în carieră. PRIMELE declarații: „Promit să revin...”
Daiana Anghel, mesaj DUR în online după ce a anunțat despărțirea de soțul ei. Ce a transmis creatoarea de conținut: „Nu mă interesează care sunt părerile…”
Daiana Anghel, mesaj DUR în online după ce a anunțat despărțirea de soțul ei. Ce a transmis creatoarea de conținut: „Nu mă interesează care sunt părerile…”
Paula Seling, în mijlocul unei CONTROVERSE. De ce artista și-a cerut scuze după prezența la Eurovision Moldova 2026: „Există greșeli care nu vin din lipsă de respect, ci…”
Paula Seling, în mijlocul unei CONTROVERSE. De ce artista și-a cerut scuze după prezența la Eurovision Moldova 2026: „Există greșeli care nu vin din lipsă de respect, ci…”
DailyBusiness.ro
George Simion, între tortul Groenlandei și fursecurile României. Ce a declarat liderul AUR
George Simion, între tortul Groenlandei și fursecurile României. Ce a declarat liderul AUR
Pfizer cere României despăgubiri de 500 de milioane de euro într-un proces privind vaccinurile anti-COVID
Pfizer cere României despăgubiri de 500 de milioane de euro într-un proces privind vaccinurile anti-COVID
A1.ro
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Horoscop 25 ianuarie 2026. Dragostea bate la ușă. O zodie își întâlnește sufletul pereche. Karma e de partea ei
Horoscop 25 ianuarie 2026. Dragostea bate la ușă. O zodie își întâlnește sufletul pereche. Karma e de partea ei
Diana Bart, dezvăluiri despre relația cu fostul soț și rolul de mamă singură: „Mă las să-mi vadă și părțile mai vulnerabile”
Diana Bart, dezvăluiri despre relația cu fostul soț și rolul de mamă singură: „Mă las să-mi vadă și părțile mai vulnerabile”
Zodii care primesc vești cumplite la final de ianuarie. Le așteaptă zile negre!
Zodii care primesc vești cumplite la final de ianuarie. Le așteaptă zile negre!
Andreea Ibacka, dezvăluiri cutremurătoare despre accidentul de motocicletă: „Am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată”
Andreea Ibacka, dezvăluiri cutremurătoare despre accidentul de motocicletă: „Am avut imaginea clară a copiilor mei în cap și gândul clar că nu o să-i mai văd niciodată”
Observator News
Uleiul consumat de tot mai mulţi români: "De când am început să gătesc, folosesc doar acest ulei"
Uleiul consumat de tot mai mulţi români: "De când am început să gătesc, folosesc doar acest ulei"
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Actrița tinereții noastre, de la simbolul frumuseții, la ținta criticilor dure. Cândva idolul unei planete, azi judecată pentru felul în care arată. Povestea unei libertăți asumate
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Câți bani plătește Anca Țurcașiu ca să locuiască două luni în Thailanda: „E ieftin!” Cât o costă cazarea și masa în fiecare zi
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Scene tulburătoare la mormântul lui Ioan Luchian Mihalea, la 32 de ani de la moartea sa. Neasteptat cine a apărut la mormântul său: "Îmbrăcat în alb...” Toți au rămas înmărmuriți când au auzit ce s-a întâmplat, de fapt, la cimitir
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Vesti triste la prima ora...E vorba despre celebrul AXINTE 👇
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Fructul care ar putea vindeca peste 50 de boli. Medicii sunt uimiți de puterea lui
Fructul care ar putea vindeca peste 50 de boli. Medicii sunt uimiți de puterea lui
Trezirea nocturnă poate ascunde probleme grave ale ficatului, spun medicii
Trezirea nocturnă poate ascunde probleme grave ale ficatului, spun medicii
Astrologii avertizează: Acestea sunt cele mai periculoase patru zile din februarie
Astrologii avertizează: Acestea sunt cele mai periculoase patru zile din februarie
Vitamina care îți poate distruge nervii: 3 simptome periculoase
Vitamina care îți poate distruge nervii: 3 simptome periculoase
TV Mania
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Timpul pare că a stat în loc pentru ea / FOTO
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Timpul pare că a stat în loc pentru ea / FOTO
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ce meserie are, de fapt, Larisa Uță de la Survivor 2026? A dat totul pe față: „Sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire”
Ce meserie are, de fapt, Larisa Uță de la Survivor 2026? A dat totul pe față: „Sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton