  MENIU  
Home > Ce oportunități oferă evenimente precum Slow Coffee Festival pentru micii antreprenori și furnizori

Ce oportunități oferă evenimente precum Slow Coffee Festival pentru micii antreprenori și furnizori

Ce oportunități oferă evenimente precum Slow Coffee Festival pentru micii antreprenori și furnizori
.  Actualizat 06.10.2025, 14:13

Să fii mic antreprenor sau furnizor în industria cafelei înseamnă, pe lângă vânzarea de produse, conexiuni reale și sincere. Fiecare brand încearcă să capteze atenția publicului, iar găsirea unor momente în care poți împărtăși experiențe și să poți învăța de la ceilalți fără presiunea concurenței poate fi cu adevărat dificilă. Însă, evenimentul Slow Coffee Festival creează un spațiu primitor, dedicat comunității cafelei, unde networkingul și creșterea profesională sunt oportunități prezente la fiecare pas.

Participarea la un astfel de eveniment permite celor din industrie să ia parte la un networking real cu alți profesioniști și să descopere oportunități de colaborare care altfel ar fi greu de realizat. „Cafeaua pornește întotdeauna conversații, așa că era normal să începem dialogul cu cei din industria noastră și să înțelegem că ne putem ajuta reciproc, chiar dacă suntem competitori. Înainte de orice competiție, suntem o comunitate”, explică Laura Roshanian, fondator Slow Coffee Festival. Aceste principii se resimt în fiecare detaliu al festivalului, precum mesele de degustare și workshop-urile, panelurile interactive sau sesiunile de yoga.

Ce oportunități oferă evenimente precum Slow Coffee Festival pentru micii antreprenori și furnizori
Foto: Slow Coffee Festival

Acest echilibru între învățare, networking și vizibilitate face ca Slow Coffee Festival să se distingă de alte manifestări datorită experienței pe care o oferă: dezvoltă afaceri, fără a omite latura umană. Iar pentru cei care vor să afle cum pot valorifica aceste oportunități, iată principalele direcții prin care festivalul sprijină micii antreprenori și furnizori:

1. Oportunități de networking și de colaborare

A venit barza în showbizul românesc! „Mama și bebelușul sunt bine... Toți trei sunt fericiți”
A venit barza în showbizul românesc! „Mama și bebelușul sunt bine... Toți trei sunt fericiți”
Recomandarea zilei

Slow Coffee Festival reprezintă cadrul ideal pentru micii antreprenori și furnizori de a se conecta și de a învăța unii de la alții. Prin intermediul workshop-urilor, panelurilor ți a sesiunilor de degustare, participanții pot înțelege mai bine nevoile pieței și pot, astfel, stabili parteneriate strategice. Aceste interacțiuni pot duce la rezultate spectaculoase pentru cei deschiși să colaboreze, să ia parte la schimburi de know-how și să se bucure de experiență alături de ceilalți.

2. Vizibilitate și expunere pe piață

Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Recomandarea zilei

Evenimentul permite micilor antreprenori să își prezinte produsele și serviciile publicului, format din iubitori ai cafelei de specialitate, dar și din profesioniști din industrie. Această expunere poate crește semnificativ vizibilitatea unui brand pe piață, poate atrage noi clienți și poate consolida poziția brandului. În plus, Slow Coffee Festival oferă oportunitatea de a primi feedback direct de la consumatori și de la experți, de a testa noi rețete sau concepte și de a înțelege în detaliu trendurile din industria cafelei. Toate aceste elemente reprezintă șanse reale pentru antreprenori și furnizori să se facă vizibili în industria cafelei datorită deschiderii mari către interacțiuni, facilitată prin varietatea de activități. 

Ce oportunități oferă evenimente precum Slow Coffee Festival pentru micii antreprenori și furnizori
Foto: Slow Coffee Festival

3. Acces la resurse și informații

Slow Coffee Festival reprezintă și o resursă valoroasă de informații. Experții prezenți sunt pregătiți și nerăbdători să-și împărtășească cunoștințele despre noutățile pieței, despre tehnicile de prăjire și preparare a cafelei sau despre sustenabilitatea în această industrie. De exemplu, în cadrul sesiunilor de Coffee Tasting, participanții au ocazia de a descoperi aromele cafelelor de specialitate și de a afla poveștile din spatele fiecărei cești, în timp ce workshop-urile de Craft Chocolate Zone oferă lecții despre cacao de calitate și asocierea sa perfectă cu cafeaua.

Festivalul include și experiențe care explorează bunăstarea interioară, precum yoga sessions sau Zen Corner, unde participanții pot învăța să-și gestioneze energia și să se reconecteze cu propriul ritm, un lucru esențial pentru oricine deține o afacere. Alte masterclass-uri, cum ar fi Water Tasting sau Nutrition & Sport Workshop, vin cu informații noi din sfera gastronomiei și sănătății, pentru a completa lista vastă de cunoștințe pe care le pot dobândi participanții.

4. AeroPress Championship

National AeroPress Championship reprezintă o altă oportunitate unică a evenimetului pentru micii antreprenori, barista și pasionații de cafea de a învăța direct de la cei mai buni profesioniști din domeniu. Este o competiție și, în același timp, un spațiu conceput în jurul networkingului și schimbului de experiență, unde concurenții și cei din audiență au ocazia de a observa diferite tehnici, metode de extracție și secrete de preparare a cafelei de specialitate, cum ar fi rețeta câștigătoare a lui George Stanica, campion mondial în 2024. Interacțiunea cu judecători experimentați și foști campioni naționali oferă o nouă valoare fastivalului, fiind un loc axat pe creșterea profesională în adevăratul sens al cuvântului.

Despre Slow Coffee Festival
Slow Coffee Festival este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cafelei de specialitate din România, reunind barista, micii antreprenori, furnizori și pasionați de cafea într-un spațiu de networking, educație și experiențe interactive. Pentru mai multe detalii și program, vizitați slowcoffeefestival.ro.

Foto: Slow Coffee Festival

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum a apărut Meghan Markle la Paris Fashion Week. Soția Prințului Harry a atras toate privirile cu ținutele
Cum a apărut Meghan Markle la Paris Fashion Week. Soția Prințului Harry a atras toate privirile cu ținutele
Fanatik
Florinel Coman, transfer „bombă” la FCSB?! Gigi Becali a dezvăluit discuția cu atacantul român: „Vreau să joc, nea Gigi” / „Ai de luat 6 milioane”
Florinel Coman, transfer „bombă” la FCSB?! Gigi Becali a dezvăluit discuția cu atacantul român: „Vreau să joc, nea Gigi” / „Ai de luat 6 milioane”
GSP.ro
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
Atleta medaliată la Jocurile Olimpice și vedetă pe o platformă pentru adulți a vorbit deschis despre decizia ei: „Nu se oprea niciodată”
Click.ro
Mikaela Albu a împlinit 16 ani. Tatăl ei n-o scapă din ochi: „Să fie școala pe primul loc!”. Va prelua, cândva, afacerea lui Mihai Albu?
Mikaela Albu a împlinit 16 ani. Tatăl ei n-o scapă din ochi: „Să fie școala pe primul loc!”. Va prelua, cândva, afacerea lui Mihai Albu?
TV Mania
Andra, transformare spectaculoasă! Cum a slăbit 10 kilograme și ce rol a avut Cătălin Măruță în procesul ei de schimbare
Andra, transformare spectaculoasă! Cum a slăbit 10 kilograme și ce rol a avut Cătălin Măruță în procesul ei de schimbare
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Alex Bodi și Ancuța s-au despărțit. Cu cine s-a afișat afaceristul la scurt timp: „Nu mai are nicio legătură cu mine”
Alex Bodi și Ancuța s-au despărțit. Cu cine s-a afișat afaceristul la scurt timp: „Nu mai are nicio legătură cu mine”
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Toată lumea aștepta reacția ei, iar acum a venit! Mara Bănică i-a desființat cu un singur cuvânt pe Serghei Mizil și pe Anda Adam
Toată lumea aștepta reacția ei, iar acum a venit! Mara Bănică i-a desființat cu un singur cuvânt pe Serghei Mizil și pe Anda Adam
Elle
„Dincolo de stupidă!” Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris. Ce a făcut Ducesa
„Dincolo de stupidă!” Gafa lui Meghan Markle care i-a atras antipatia publicului, la Săptămâna Modei de la Paris. Ce a făcut Ducesa
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
De ce Raluca Bădulescu a mers la Asia Express cu fostul ei soț, Florin Stamin, și nu cu fiul ei, Alex: „Mie mi-ar fi plăcut, dar ştiu că…”
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița: „Bărbatul minunat de lângă mine…”
Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au aniversat un an de la nuntă. Ce imagini speciale a dezvăluit actrița: „Bărbatul minunat de lângă mine…”
DailyBusiness.ro
Plan rusesc de sabotaj dejucat în Polonia. Explozibili ascunși în conserve de porumb, destinați pentru atacuri în trei țări europene
Plan rusesc de sabotaj dejucat în Polonia. Explozibili ascunși în conserve de porumb, destinați pentru atacuri în trei țări europene
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
Criza de la CFR Călători se adânceşte! Circulaţia trenurilor companiei de stat ar putea fi întreruptă începând cu data de 7 octombrie
A1.ro
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Adriana Stere, dezvăluiri despre viața cu cinci copii: „Nu sunt prietena lor”. Care i se pare cea mai mare provocare
Adriana Stere, dezvăluiri despre viața cu cinci copii: „Nu sunt prietena lor”. Care i se pare cea mai mare provocare
Când începe „Chefi la cuțite”. Noutățile cu care vine sezonul 16 al show-ului culinar
Când începe „Chefi la cuțite”. Noutățile cu care vine sezonul 16 al show-ului culinar
Codin Maticiuc și-a sărbătorit ziua de naștere în spital. Mama actorului, operată pentru a doua oară pe creier
Codin Maticiuc și-a sărbătorit ziua de naștere în spital. Mama actorului, operată pentru a doua oară pe creier
Ce relație au Irina Columbeanu și Mr. Pink, tatăl ei vitreg: „E budist”
Ce relație au Irina Columbeanu și Mr. Pink, tatăl ei vitreg: „E budist”
Observator News
Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €
Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €
Libertatea pentru Femei
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Cine sunt bărbații celebri și influenți cu care s-a iubit Ioana Popescu? Unul nu a venit cu o floare să își ia ADIO. Ce spunea despre Dan Bittman. Vorbea cu eleganță despre majoritatea ”foștilor”
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Sorin Oprescu reținut în Salonic: cere să rămână în Grecia și invocă probleme de sănătate
Sorin Oprescu reținut în Salonic: cere să rămână în Grecia și invocă probleme de sănătate
Acest fruct scade acidul uric și reduce riscul de gută
Acest fruct scade acidul uric și reduce riscul de gută
La ce oră ar trebui pornită centrala pentru a menține căldura în casă peste noapte
La ce oră ar trebui pornită centrala pentru a menține căldura în casă peste noapte
Noua tulpină Covid Stratus: Schimbarea subtilă în gât pe care nu trebuie să o ignori
Noua tulpină Covid Stratus: Schimbarea subtilă în gât pe care nu trebuie să o ignori
TV Mania
Andra, transformare spectaculoasă! Cum a slăbit 10 kilograme și ce rol a avut Cătălin Măruță în procesul ei de schimbare
Andra, transformare spectaculoasă! Cum a slăbit 10 kilograme și ce rol a avut Cătălin Măruță în procesul ei de schimbare
Chef Richard Abou Zaki a împlinit 29 de ani. 20 de imagini nemaivăzute cu familia juratului de la Antena 1
Chef Richard Abou Zaki a împlinit 29 de ani. 20 de imagini nemaivăzute cu familia juratului de la Antena 1
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Transformarea ireală lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Transformarea ireală lui Ghiță Mureşan, gigantul de 2,31 metri! Cum arată românul care a jucat în NBA, la 54 de ani. Cu ce se ocupă în prezent
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton